マクトミネイの移籍は失敗だった？マン・Uはナポリからの復帰を望むも移籍をめぐり競争に直面

マンチェスター・Uにゆかりのある多くの人々が、マクトミネイの多様性と生え抜きとしての地位を考えると、なぜ彼を手放すことを許したのかを疑問視している。オーレ・グンナー・スールシャール氏は、ほとんど意味をなさない売却に困惑した人々の一人だ。

1999年の三冠達成者は、監督としての在任中にマクトミネイに115試合の出場機会を与えた。そして、なぜ自分なら退団にゴーサインを出さなかったかを『Stick to Football』のポッドキャストで語った。

「本当にショックだった。なぜなら、クラブを理解している地元の選手たちの中核が必要だし、欲しいからだ。スコットはそうだった。私にとって、彼はイタリアでどれほど優れた選手かを示したと思う。彼のキャラクター、周囲での人柄、基準を設定し、私たちが100パーセントでプレーした時には生き残っていた。彼は昨年セリエA最優秀選手に選ばれ、ナポリでリーグ優勝した。彼がどれほど優れているか、どれほど重要になり得るかがわかった選手の一人だ」

「私のスカッドでは、スコットはおそらく彼のベストポジションで十分にプレーすることを許されていなかった。ブルーノ（・フェルナンデス）がいたからかもしれないし、私たちに欠けていたフィジカルのためかもしれない。リーズ戦の試合か何かでこう言った。『スコット、これはマンツーマンの試合だ、サードマンとして走り込んでほしい』と。そして彼はゴールを決めた、2点か3点か、リーズ戦で何ゴール決めたか覚えていない。それがおそらく理由だ、私たちは彼をインサイドハーフの一人として考えているから。素晴らしいフィジカルだ」

スールシャール氏はマクトミネイの大ファンであり続けているが、レジェンドであるロイ・キーン氏は過去に戻る必要があるとは確信していないようだ。

「選手が去る時、私はいつも慎重だ。今はナポリのようなクラブだが、マンチェスター・ユナイテッドとは異なる挑戦であり、彼はうまくやっている。彼の幸運を祈るが、私は毎週彼に希望を託して『彼がマンチェスター・ユナイテッドを復活させる選手になるだろう』とは思っていなかった。彼をスカッドプレーヤーとして分類していて、誰かが『ここに3000万ポンドある』と言えば、悪い取引ではない」