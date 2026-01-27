マクトミネイが古巣を救う恩師キャリックを称賛「彼への愛と敬意は計り知れない」

チャンピオンズリーグのチェルシー戦を前にした取材で、マクトミネイは古巣の結果に驚いたかと問われ、こう答えた。

「いや、正直に言って驚きはないよ。彼（キャリック）には溢れんばかりの愛と敬意を持っているんだ。彼やキーラン・マッケナ、そしてオーレ（スールシャール）は、僕がユナイテッドにいた頃、本当に助けてくれた恩人たちだ。彼らには最高の幸せを掴んでほしい。あの二つの勝利は本当に素晴らしかった。一人のファンとして見ていても最高の気分だったよ。かつてのチームメイト全員を誇りに思うし、この勢いが長く続くことを心から願っている。シティやアーセナルとのビッグマッチはもちろん重要だが、時には昇格組や格下とのアウェー戦のような『簡単ではない試合』を勝ち切ることも同じくらい重要だ。彼らがこのまま勝ち進む姿を見るのが楽しみで仕方ないよ」