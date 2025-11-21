Getty Images Sport
スコットランドがイングランドの選手をワールドカップ出場のために引き入れる可能性が浮上
現在27歳のバーンズは過去数年間、スコットランドサッカーとの関係を持ち続けており、クラーク監督は就任初期にこのウインガーとの話し合いを追求した。
元レスター・シティのウインガーは代表デビュー以来、成功を収めてきたが、ガレス・サウスゲート監督やトーマス・トゥヘル監督のメンバーに定着することはできなかった。バーンズはイングランドのユース代表で14回キャップを誇り、唯一のシニア代表キャップは2020年10月のウェールズ戦での14分間の出場だった。
スコットランドが28年ぶりにワールドカップ出場権を獲得したことで、バーンズの代表変更というアイデアが再び彼に提示された。あまり考えていないと認めつつも、バーンズはスコットランドでプレーする可能性の扉を閉ざさなかった。
- Getty Images Sport
バーンズは今週初めに『スカイ・スポーツ』に対し、代表の変更を除外したかと尋ねられ、自身の思いを語った。
「いや、いや、もちろん(選択肢から)外れていないよ。明らかなのは僕はイングランドでプレーしてきたし、資格の面もまだあることを知っている。だから、どちらとも言い難いが、実際の話し合いやその意味での進展はなかった」
この曖昧な回答は、スコットランドのクラーク監督がバーンズの扉を激しく叩くことをほとんど促さないだろう。ウェストブロムやレディングで指揮をとった監督は、2023年にバーンズの資格について語り、選手と代表の将来について話し合うためにコメントをしたことを明かした。
「ハーヴェイと話していないとは言わない、なぜなら話したからね。しかし、それはずっと前のことだ。その後、彼から連絡はない。次の電話は私からではない」
もしバーンズがウェンブリーからハムデンへの代表変更を決断すれば、シニアのイングランド代表キャップを獲得した後にスコットランド代表としてプレーする初の男性選手となる。
元エヴァートンとマンチェスター・シティのゴールキーパーでサンディ・マカイバーは、2021年にライオネセス(イングランド女子代表)の親善試合に出場した後、スコットランド代表を選択した。現在はNWSLのワシントン・スピリットでプレーしているマカイバーは、2023年にデビューして以来、スコットランド代表で5試合に出場している。
スコットランドサッカーは、今週初めの華麗なデンマーク戦での勝利を受け、信じられないほどの高揚感に包まれている。この価値の大きい勝利により、クラーク監督のチームは来夏のワールドカップ出場権を確保した。最終メンバー入りを目指す競争は激しくなるだろう。なぜなら誇り高きスコットランドの選手たちが、最大の舞台で自国を代表する貴重な機会を求めて戦うからだ。
ウインガーたちは重要な予選勝利において非常に影響力があった。ベン・ギャノン=ドークがスコット・マクトミネイのオーバーヘッドキックをアシストし、カイル・マクリーンがハーフウェイラインからの最後の一撃でハムデン・パークを歓喜の渦に巻き込んだ。キャプテンのジョン・マッギンは普段、クラーク監督のチームで左サイドから起用されており、バーンズのスタメンオプションは限られている可能性がある。特に、監督のメンバーへの忠誠心を考慮するとだ。デンマーク戦のスタメン11人は、合わせて600キャップ以上を保持していた。このチームの実戦経験豊富なベテランたちは、5年近く参加を検討してきた選手にポジションを奪われることに満足するだろうか？
しかし、ニューカッスルのウインガーは魅力的なメンバーオプションになる可能性がある。バーンズは、2017-18シーズンにレスター・シティでデビューして以来、一貫してプレミアリーグの選手であり続けている。今シーズン、ニューカッスルでの限られた出場時間で4ゴール2アシストを記録しており、スコットランドサッカー協会は来夏の北米での大会で英雄的なチームが全力を発揮できるよう、バーンズに最後のアプローチをする可能性がある。
広告