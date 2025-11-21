スコットランドがイングランドの選手をワールドカップ出場のために引き入れる可能性が浮上

スコットランドサッカーは、今週初めの華麗なデンマーク戦での勝利を受け、信じられないほどの高揚感に包まれている。この価値の大きい勝利により、クラーク監督のチームは来夏のワールドカップ出場権を確保した。最終メンバー入りを目指す競争は激しくなるだろう。なぜなら誇り高きスコットランドの選手たちが、最大の舞台で自国を代表する貴重な機会を求めて戦うからだ。

ウインガーたちは重要な予選勝利において非常に影響力があった。ベン・ギャノン=ドークがスコット・マクトミネイのオーバーヘッドキックをアシストし、カイル・マクリーンがハーフウェイラインからの最後の一撃でハムデン・パークを歓喜の渦に巻き込んだ。キャプテンのジョン・マッギンは普段、クラーク監督のチームで左サイドから起用されており、バーンズのスタメンオプションは限られている可能性がある。特に、監督のメンバーへの忠誠心を考慮するとだ。デンマーク戦のスタメン11人は、合わせて600キャップ以上を保持していた。このチームの実戦経験豊富なベテランたちは、5年近く参加を検討してきた選手にポジションを奪われることに満足するだろうか？

しかし、ニューカッスルのウインガーは魅力的なメンバーオプションになる可能性がある。バーンズは、2017-18シーズンにレスター・シティでデビューして以来、一貫してプレミアリーグの選手であり続けている。今シーズン、ニューカッスルでの限られた出場時間で4ゴール2アシストを記録しており、スコットランドサッカー協会は来夏の北米での大会で英雄的なチームが全力を発揮できるよう、バーンズに最後のアプローチをする可能性がある。