Getty
「マンチェスター・ユナイテッドのいったいどこが成長したんだ？」5試合無敗も…チェルシーOBが持論
今季プレミアリーグ開幕から6試合で2勝1分け3敗、リーグカップでも4部チーム相手に敗退するなど、苦しい戦いが続いていたマンチェスター・ユナイテッド。しかし第7節からはサンダーランド、リヴァプール、ブライトンとの連戦で3連勝を達成した。続くノッティンガム・フォレスト、トッテナム戦はいずれも2-2のドローに終わったが、直近5試合で無敗を維持している。
一部ではマンチェスター・ユナイテッドのトップ4フィニッシュの可能性や、ルベン・アモリム監督の手腕を評価する声も増えている状況だが、チェルシーOBは同意できないようだ。ジミー・フロイド・ハッセルバインク氏は『スカイスポーツ』で、以下のように語っている。
「残念ながら、彼らは成長していないと思うよ。一体どこが成長したんだ？得点数は増えていないし、失点数は減っていない、トロフィーも獲得していない。 確かにヨーロッパカップ戦の決勝には進んだが、弱い相手、昨季の弱いトッテナムに敗れている。監督にはやるべきことが山ほどあるよ。山ほどだ。創造性が不足していると思う。かつてのようなチームではないね」
一方でマンチェスター・ユナイテッド内部では、チームの雰囲気が好転したことを高く評価しており、アモリム監督が苦境の中でも自らの哲学を貫いたことで尊敬を集めているとも伝えられている。また指揮官自身も、『MUTV』で以下のように語った。
「監督としてのキャリアの大半は勝利を収めてきた。勝利している時は、信念を持ち自らの考えに忠実だと言える。だが、敗北やプレッシャーの中でこそ学ぶんだ。私はプレッシャー下でこそ自らの考えを強く貫き、堅持することを学んだ」
「もちろん、クラブの全員、特に支えてくれるサポーターの支援を感じられることは非常に重要だ。それが自らの道を歩み続ける自信を与えてくれる。しかし最大の学びは、プレッシャー下にあっても、自らの計画を貫き通せるということだね」
- AFP
なおマンチェスター・ユナイテッドの成績は、アモリム監督就任からの54試合で21勝14分19敗となっている。インターナショナルウィーク明けの24日、第12節ではエヴァートンと対戦する。
広告