「マンチェスター・ユナイテッドのいったいどこが成長したんだ？」5試合無敗も…チェルシーOBが持論

一方でマンチェスター・ユナイテッド内部では、チームの雰囲気が好転したことを高く評価しており、アモリム監督が苦境の中でも自らの哲学を貫いたことで尊敬を集めているとも伝えられている。また指揮官自身も、『MUTV』で以下のように語った。

「監督としてのキャリアの大半は勝利を収めてきた。勝利している時は、信念を持ち自らの考えに忠実だと言える。だが、敗北やプレッシャーの中でこそ学ぶんだ。私はプレッシャー下でこそ自らの考えを強く貫き、堅持することを学んだ」

「もちろん、クラブの全員、特に支えてくれるサポーターの支援を感じられることは非常に重要だ。それが自らの道を歩み続ける自信を与えてくれる。しかし最大の学びは、プレッシャー下にあっても、自らの計画を貫き通せるということだね」