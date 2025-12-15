マンチェスター・ユナイテッドMFコビー・メイヌーの移籍報道にアモリム監督は…？「本当に喜ぶだろう」

ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズ氏は最近、ポルトガル人指揮官アモリムについて「クラブを理解していない」と発言した。

このようなコメントが自身の仕事を難しくしているかとの問いに、指揮官として58試合中わずか23勝しか挙げていないアモリム監督はこう答えた。

「いいえ、問題は勝てないことだ。 勝っていれば、馬に乗って試合会場に行き、到着したらディフェンダーを2人だけ起用しても問題ないように、何をしてもいいんだ。問題は、監督として十分な成果を出せていないという事実だ。それが唯一の問題だ」

「マンチェスター・ユナイテッドの監督として、我々は期待に応えられていない。特に今シーズンはもっと勝ち点を稼いでいるべきだった。当然ながらその責任は私が負う。批判的なOBたちはすべての情報を知らないだろうし、彼らが在籍した時代の基準でユナイテッドを見ている。常に勝利を収めていた時代だ。だからこそ、クラブがこのような状況にあるのを見るのは彼らにとってつらいのだろう」

スコールズ氏はまた、メイヌーが戦力外扱いされている理由を疑問視した。

ニッキー・バット氏、リオ・ファーディナンド氏、ポール・インス氏ら元ユナイテッドのスターたちも同様の立場を取っている。これについてアモリム監督は付け加えた。

「君たちには強く信じている選手がいるのは承知している。私も強く信じている選手はいるが、時には選択を迫られることもある」

「我々は2人のミッドフィルダーで戦う。将来は変わるかもしれないが、コビー・メイヌーはブルーノ・フェルナンデスと同じポジションでプレーしている。ブルーノ・フェルナンデスをチームから外すのは時に非常に難しく、それが唯一の理由だ」