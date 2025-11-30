クラブと代表では姿が異なる？ マンチェスター・U指揮官、21歳SBに「ボールに触れるたびに不安が伝わってくる」

アモリム監督はクリスタル・パレス戦に先立った会見で「パトリックはボールに触れるたびに不安が伝わってくる。私もそれを感じる」とし、こう続ける。

「代表でのプレーを見ると、スコットランド戦でゴールを決めたし、プレッシャー下で彼が下した判断も我々のチームでのものとまったく違ったものだった。重要なのは判断だ。彼はもっと冷静にプレーしないとね」

「エヴァートン戦でのあのシュートを覚えているよ。スコットランド戦よりもずっと簡単だったはず。イタリアでのプレーも見ているが、ここでは違う。最初はプレッシャーに苦しむかもしれないが、改善の時間がある」