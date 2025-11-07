「異端児だ」アモリム監督が絶賛したマン・Uの2選手とは…？

マテウス・クーニャは、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから6250万ポンドで移籍した今夏、マンチェスター・ユナイテッドの主力選手として急速に地位を確立した。 26歳のブラジル人選手は、その華麗なプレー、攻撃性、創造性を兼ね備えたスタイルでオールド・トラッフォードのファンのお気に入りとなり、古巣の象徴的存在であるエリック・カントナとの比較もされている。得点数は控えめで、これまでの10試合で1得点にとどまっているものの、試合への影響力は疑いようがなく、レッド・デビルズの攻撃陣を活性化させている。

アモリム監督はクーニャと新加入のブライアン・エンベウモを中心に攻撃陣を構築。この2人が最終ライン付近に活力を注入し、不安定なシーズン序盤からチームを立て直した。監督の戦術体系はクーニャに自由な動きを許し、ライン間を駆け巡り、中盤と連携し、ディフェンスラインの隙間を突くことを可能にしている。

クーニャの活躍は、ここ1カ月で顕著に改善されたユナイテッドのプレスとトランジションプレーとも符合している。彼の尽きることないエネルギーと前線からの積極的なプレス姿勢は、アモリム監督のシステムに新たな次元を加えた。