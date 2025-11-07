Getty Images Sport
「異端児だ」アモリム監督が絶賛したマン・Uの2選手とは…？
マテウス・クーニャは、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから6250万ポンドで移籍した今夏、マンチェスター・ユナイテッドの主力選手として急速に地位を確立した。 26歳のブラジル人選手は、その華麗なプレー、攻撃性、創造性を兼ね備えたスタイルでオールド・トラッフォードのファンのお気に入りとなり、古巣の象徴的存在であるエリック・カントナとの比較もされている。得点数は控えめで、これまでの10試合で1得点にとどまっているものの、試合への影響力は疑いようがなく、レッド・デビルズの攻撃陣を活性化させている。
アモリム監督はクーニャと新加入のブライアン・エンベウモを中心に攻撃陣を構築。この2人が最終ライン付近に活力を注入し、不安定なシーズン序盤からチームを立て直した。監督の戦術体系はクーニャに自由な動きを許し、ライン間を駆け巡り、中盤と連携し、ディフェンスラインの隙間を突くことを可能にしている。
クーニャの活躍は、ここ1カ月で顕著に改善されたユナイテッドのプレスとトランジションプレーとも符合している。彼の尽きることないエネルギーと前線からの積極的なプレス姿勢は、アモリム監督のシステムに新たな次元を加えた。
『メン・イン・ブレイザーズ』ポッドキャストで、アモリム監督は夏の補強選手の影響力を絶賛した。
「クーニャは異端児だ。他の選手には見られないことをやってのける。ボールを扱うだけでなく、相手の精神に何かを植え付けるオーラを持っている。それが本当に重要だ」
監督はさらに、クーニャの予測不能な特性が攻撃陣に独自の価値をもたらすと説明した。
「得点力だけではない。彼がチームに与えるエネルギーと自信が重要だ。彼のような選手は周囲の全員に『特別なことを成し遂げられる』という信念を持たせる」
ポルトガル人監督は、今夏獲得したもう一人の主力選手エンベウモのメンタリティにも言及し、両選手の卓越した仕事倫理と戦術的理解力を称賛した。
「ブライアンは非常に直截的だ。昨年はそれが欠けていた。ボールが我々のディフェンダーに届く瞬間、彼は既にポジションへ走り出している。こうした目に見えない小さなことが、チームをより危険な存在へと変える上で極めて重要だ」
クーニャとエンベウモのオールド・トラッフォード加入は、アモリム指揮下でユナイテッドの攻撃的アイデンティティを再燃させるべく実施された大規模な夏の刷新策の一環だった。ブラジル人FWはクラブが欠いていた活気ある火花と精神的支柱と見なされた。一方、カメルーン人選手の獲得は、レッド・デビルズの創造性とチャンス創出力の不足を解消することを目的としていた。
クーニャの得点数はまだ彼の影響力を反映していないかもしれないが、裏の数値は異なる物語を語っている。今季のドリブル成功数、シュート数、チャンス創出数において、クーニャはユナイテッドのトッププレイヤーの一人に名を連ねており、創造者と触媒の両方の役割を強調している。彼のフィジカルとテクニックは、アモリムのプレスシステムの中で活躍することを可能にしている。
ボールを持たない状態でも、その存在感は同様に影響力を持つ。クーニャの働きぶりやディフェンダーを引きつける姿勢は、エンベウモやベンヤミン・シェシュコといったチームメイトが活用できるスペースを生み出す。多くの点で、彼はアモリム監督が就任以来植え付けようとしてきたメンタリティを体現している。
ユナイテッドが今直面する課題は、新たな攻撃陣が作り出した勢いを維持することにある。クーニャとエンベウモが前線を牽引するアモリム監督率いるチームは、シーズン序盤の不安定なスタートからリズムを取り戻し、プレミアリーグの順位表を着実に上昇させている。
しかし、得点機でのチームの安定性には疑問が残る。エンベウモが5得点1アシストと必要不可欠な結果を残している一方、クーニャが次のレベルに到達するには、まだフィニッシュの精度を高める必要がある。
ユナイテッドが過密な冬のスケジュールに備える中、チームのフィットネス維持と戦術的鋭さの維持が極めて重要となる。アフリカネイションズカップ期間中のエンベウモの離脱が予想されるため、攻撃の要としてのクーニャの責任はさらに増すだろう。
