「あらゆることを考えなければならない」マンチェスター・Uアモリム監督がヨロを先発から外した理由を説明

アモリム監督は前日、負傷で出場が危ぶまれる選手が2名いると述べたが、その名前は明かさなかった。

スタメン発表でその1人がデ・リフトであることが明らかになった。「軽傷だ。次の試合（月曜のウルブズ戦）には復帰できる見込みだ。他の選手たちは全員準備万端だ」と説明した。

「ハリー（マグワイア）とマット（デ・リフト）の二人しかそのポジションをこなせないので、大きな痛手だ。彼は本当に良いプレーを見せていた。だがエイデン（ヘブン）の起用には非常に期待している。彼はそのポジションで調整中だ。 彼はそのポジションでプレーするのに適した資質を持っていると思う。だから、エイデンのプレーを見られるのは全員にとって大きなチャンスだ。しかし、軽傷なので、次の試合にはマットが復帰できるだろう」

昨年1月にアーセナルから加入したヘブンは、8月のグリムズビー戦（カラバオカップ）以来となる先発出場で、アモリムの3バックの中核を担う。

「選手たちに『誰にでもチャンスはある』と示したい。エイデンはそのポジションで調整中だ。別のポジションでも調整している。全ての動きをこなしているのがエイデンだった。 私の決断には一貫性が必要であり、選手たちも私の意図を理解しなければならない。それが重要なポイントだった」

アモリム監督はクーニャの復帰がウェストハム戦でのチーム強化につながることも期待している。

「エヴァ―トン戦では少し苦しんだ。クーニャは単独で問題を解決し、流れを作れる選手だ。ただしアーロン・ワン＝ビサカの対応やポジション変更のタイミングにも集中する必要がある。クーニャには完璧なプレーを期待しているが、彼は我々の多くの問題を解決できるタイプの選手だ」