アモリムがソーシャルメディアを避ける理由を説明「自分を守っている」
『BBC』の調査は、11月8、9日の週末にアモリム監督が「極度に虐待的」と表現される160以上のオンラインメッセージを受け取ったことを示しており、データサイエンス企業シグニファイによってフラグが立てられた約2000のメッセージの矢面に立っていた。これらには死の脅迫やヘイトスピーチが含まれており、X、Instagram、TikTokを含む投稿されたプラットフォームのルールに違反していた。
アモリム監督は記者会見で次のように語った。
「まず第一に、今日ではどの職業でも普通のことだ。私たちのように注目されていると、より困難だが、私は読んでいない。偽っているわけではない。読んでいないんだ。私はすべてから自分を守っている。マンチェスター（・ユナイテッド）について話しているときはテレビを見ない。それはほとんどの場合、同意しないからではない。あなた方が言っていることの多くに同意している。しかし、それは私が健康でいるための方法だ。なぜなら十分だからだ。負けたとき、引き分けたとき、私たちのプレーが悪かったことは分かっている。監督としての私の感覚で十分だ。クラブに関する他の人の感情は必要ない。だから私にとって、これが唯一の方法だ。他に方法はない。唯一の方法は自分を守ることだ」
アモリム監督はXに公式アカウントを持っておらず、彼の名前で設定された公式Instagramページは2020年以来更新されていない。彼はソーシャルメディアの推奨やプロモーションからの追加収入を逃していると述べたが、すべての誹謗中傷を目撃しなくて済むためには支払う価値のある代償だと言った。
「もちろん、スポンサーやInstagramでお金を失っている。たくさんのお金を稼げただろう。しかし私にとって、生活の質、家族の保護、普通の生活を送れる方法を保証するというか、私は普通の生活を送っているんだ。だから、それに値しないんだ。もう少しのドルやポンドはそれに値しない。だから私は自分を守っている。そして、負けたとき、良いプレーをせずに負けたとき、私より厳しい人はいない。だからそれが唯一の方法だ。しかし今日では普通だ。そのような誹謗中傷を受けるのは本当に普通なんだ。だから私にとって、この世界で生き残る唯一の方法だ」
アモリム監督は、木曜日のウェストハム戦を前に2人の選手が新たな負傷の疑いがあることを明らかにしたが、それが誰であるかは明かさなかった。しかし、マテウス・クーニャがトレーニングで負った怪我で過去2試合を欠場した後に復帰したことを確認したが、ベンヤミン・シェシュコとハリー・マグワイアはまだ欠場中だ。
「2人の疑わしい選手がいるが、今日は言わない。それを言うと私たちがどのようにアプローチするかが分かってしまうからだ。しかしチームの残りは良好だ」
ウェストハムはプレミアリーグ17位で、プレーメーカーのルカス・パケタがリヴァプールとの前回の試合で審判に抗議して退場となったため、彼なしで臨むことになる。この試合では、アモリム監督が同胞で新たなハマーズ監督のヌーノ・エスピリト・サント氏と対戦する。彼のノッティンガム・フォレストは昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドに2度勝利している。
「彼が成功することに疑いはなかった。どのクラブであろうともね。彼は本当に経験豊富だ。様々なチームでの仕事の仕方を知っている。リーグを本当によく理解しており、それはプラスだ。彼は本当に賢く、試合を準備し、試合の環境を理解している。だから厳しい試合になるだろう」
マンチェスター・ユナイテッドは前回の試合でクリスタル・パレスに2-1で重要な勝利を収め、最近のホームゲームでの挽回を切望している。その試合では、トフィーズが試合の大部分を10人でプレーしたにもかかわらず、エヴァートンに0-1で敗れた。
