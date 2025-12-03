アモリムがソーシャルメディアを避ける理由を説明「自分を守っている」

アモリム監督は、木曜日のウェストハム戦を前に2人の選手が新たな負傷の疑いがあることを明らかにしたが、それが誰であるかは明かさなかった。しかし、マテウス・クーニャがトレーニングで負った怪我で過去2試合を欠場した後に復帰したことを確認したが、ベンヤミン・シェシュコとハリー・マグワイアはまだ欠場中だ。

「2人の疑わしい選手がいるが、今日は言わない。それを言うと私たちがどのようにアプローチするかが分かってしまうからだ。しかしチームの残りは良好だ」

ウェストハムはプレミアリーグ17位で、プレーメーカーのルカス・パケタがリヴァプールとの前回の試合で審判に抗議して退場となったため、彼なしで臨むことになる。この試合では、アモリム監督が同胞で新たなハマーズ監督のヌーノ・エスピリト・サント氏と対戦する。彼のノッティンガム・フォレストは昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドに2度勝利している。

「彼が成功することに疑いはなかった。どのクラブであろうともね。彼は本当に経験豊富だ。様々なチームでの仕事の仕方を知っている。リーグを本当によく理解しており、それはプラスだ。彼は本当に賢く、試合を準備し、試合の環境を理解している。だから厳しい試合になるだろう」

マンチェスター・ユナイテッドは前回の試合でクリスタル・パレスに2-1で重要な勝利を収め、最近のホームゲームでの挽回を切望している。その試合では、トフィーズが試合の大部分を10人でプレーしたにもかかわらず、エヴァートンに0-1で敗れた。