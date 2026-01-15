ロイ・キーンがキャリック新体制のコーチ陣を酷評

辛口解説者として知られる元主将のキーン氏は、この布陣に納得していない。ポッドキャスト番組『Stick to Football』にて、ギャリー・ネヴィル氏と熱い議論を交わした。

ネヴィル氏が「スティーブ・ホランドは（成功を保証するわけではないが）非常に有能な指導者だ。彼が入ったことでスタッフの質は上がった」と評価すると、キーン氏は即座に「じゃあ、他の連中はどうなんだ？」と食ってかかった。

ネヴィル氏が「他の二人はキャリックが頼りにしている人物なのだろう。彼らの指導力については見たことがないので何とも言えない」と認めると、キーン氏はこう畳みかけた。

「ジョニー・エヴァンスなんて、2週間前までビーチにいたんだぞ。4、5週間前にローン担当マネージャーとしてクラブを去ったばかりなのに、フレッチャーが謎の理由で彼を呼び戻した。フレッチャーが2試合で去ったら、今度はキャリックが彼にコーチの仕事を与えた。素晴らしい話じゃないか。これなら俺たちも1週間バルバドスにでも遊びに行った方がマシだ」

「経験豊富な指導者を一人入れたと自慢げだが、あとの二人はどうなんだ？ジョニー・エヴァンスがユナイテッドのトップチームでコーチをやるために何をした？数週間前までローン担当だった男が、いきなりトップチームの指導にあたる。これはとんでもない『飛び級』だろう？」