ロイ・キーンがキャリック新体制のコーチ陣を酷評
2026年1月5日、成績不振によりルベン・アモリム監督が解任された。マンチェスター・ユナイテッドは、新年の早い段階で決断を下した形だ。アモリム氏は不安定な成績に加え、自身の戦術プランを頑なに崩そうとしなかったことが解任の決定打となった。
暫定的に指揮を執ったダレン・フレッチャー氏の下、チームはバーンリー戦で痛恨のドロー、さらにはFAカップ3回戦でブライトンに敗戦を喫した。事態を重く見たクラブは、今シーズン終了までキャリック監督に指揮を委ねることを決めた。正式な監督人事は夏に行われる予定だ。
かつて現役時代に中盤の要を務めていたキャリック監督は、かつてのチームメイトであるエヴァンス氏や、ミドルズブラ時代の右腕であるウッドゲイト氏、そしてイングランド代表での指導経験が豊富なスティーブ・ホランド氏をスタッフに引き入れた。
辛口解説者として知られる元主将のキーン氏は、この布陣に納得していない。ポッドキャスト番組『Stick to Football』にて、ギャリー・ネヴィル氏と熱い議論を交わした。
ネヴィル氏が「スティーブ・ホランドは（成功を保証するわけではないが）非常に有能な指導者だ。彼が入ったことでスタッフの質は上がった」と評価すると、キーン氏は即座に「じゃあ、他の連中はどうなんだ？」と食ってかかった。
ネヴィル氏が「他の二人はキャリックが頼りにしている人物なのだろう。彼らの指導力については見たことがないので何とも言えない」と認めると、キーン氏はこう畳みかけた。
「ジョニー・エヴァンスなんて、2週間前までビーチにいたんだぞ。4、5週間前にローン担当マネージャーとしてクラブを去ったばかりなのに、フレッチャーが謎の理由で彼を呼び戻した。フレッチャーが2試合で去ったら、今度はキャリックが彼にコーチの仕事を与えた。素晴らしい話じゃないか。これなら俺たちも1週間バルバドスにでも遊びに行った方がマシだ」
「経験豊富な指導者を一人入れたと自慢げだが、あとの二人はどうなんだ？ジョニー・エヴァンスがユナイテッドのトップチームでコーチをやるために何をした？数週間前までローン担当だった男が、いきなりトップチームの指導にあたる。これはとんでもない『飛び級』だろう？」
ネヴィル氏は「マイケル（キャリック）は凄まじいプレッシャーにさらされる。練習場で選手に伝える情報の質は完璧でなければならない。もしウッドゲイトとエヴァンスだけだったら、仕事はもっと困難になっていただろう」と釈明した。
しかしキーン氏は「今のユナイテッドに必要なのは、単なる『コーチング技術』だけなのか？」と問い正す。ネヴィル氏が「私の言いたいことは、ホランドがいれば少なくともワールドクラスの練習は担保されるということだ。エヴァンスやウッドゲイト、あるいはキャリック自身の指導力は未知数だが、ホランドの経験は否定できないはずだ」と返すと、キーン氏は皮肉たっぷりにこう返した。
「お前は『ホランドが来てくれて嬉しい』と言う一方で、他の二人のスタッフについては『興味がない』と切り捨てている。もし彼が連れてきた3人全員が素晴らしければ、俺たちも納得して座っていられるんだがな。結局、ホランド一人でなんとかなるとでも思っているのか？」
ネヴィル氏が再度「ホランドは経験豊富で優れたコーチだ」と強調すると、キーン氏は「スティーブ・マクラーレンも、マイク・フェランも経験豊富だった。ここ数年、そんな人間はいくらでもいただろ」と一蹴した。
キャリック新体制は、土曜日に本拠地オールド・トラッフォードでマンチェスター・シティとのダービーマッチという、これ以上ない過酷な初陣を迎える。
その後も首位アーセナルの敵地エミレーツ・スタジアムへの遠征が控えている。現在、マンチェスター・Uはリーグ7位。4位のリヴァプールとは勝ち点3差だが、14位のトッテナムともわずか5差という混戦の中にいる。
