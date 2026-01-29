キーンがキャリックの正式監督就任を容認「正しい決断とは思わないが、彼が職を掴むことを願っている」

ポッドキャスト番組『ジ・オーバーラップ』に出演したキーン氏は、これまで「ユナイテッドはもっと経験豊富な大物を探すべきだ」と主張していた立場から一歩後退し、キャリック暫定監督への支持を表明した。マンチェスター・シティとアーセナルを相手に演じた衝撃的な連勝が、評論家としての彼の心をも動かしたようだ。

「彼に（正式な監督職を）与えることを望んでいる。この夏、彼が契約を勝ち取ることをね。それが（クラブにとって）正しい決断だとは思わないが、それでも彼の幸運を祈っているよ。ああ、私の基本的な立場は変わっていない。これまでに言った通りだ。だが、彼は実際に結果を出し、その職を自ら手繰り寄せたと思う。もし夏に彼が正式に就任するなら、『いいか、彼に幸運を』と送り出すつもりだ」