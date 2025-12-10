AFP
CLで2得点もグリーンウッドを厳しく叱責？マルセイユのデ・ゼルビ監督が「学ぶべきこと」を列挙
マルセイユは、ここまで今季UEFAチャンピオンズリーグ5試合のうち3試合で敗戦しており、決勝トーナメント進出をかけた、ユニオン・サン・ジロワーズとの一戦が極めて重要となっていた。
すると前半5分、アナン・カライリがミドルシュートを決めたが、その直後にイゴール・パイシャオに反撃された。しかしハーフタイム直前にメイソン・グリーンウッドが今晩の最初の得点を決めた。
24歳のグリーンウッドは、後半にブライトンからレンタル移籍中のマット・オライリーのパスを受けて見事なシュートを決め、2点目を挙げた。
しかし、カライリの2点目が、マルセイユに再び緊張を与えた。しかし、チームは持ちこたえ、アウェイで待望の3ポイントを獲得した。
グリーンウッドは自身のパフォーマンスに満足していたかもしれないが、ロベルト・デ・ゼルビ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーには、今後さらなる向上が必要だと主張した。
「確かに、彼はヨーロッパでも最高のストライカーの一人だと思う。しかし、3-1 でリードしている状況であっても、無理にプレーせず、ボールを失わないように、ボールの管理を学ぶ必要があると思う。それは無理な要求ではなく、グリーンウッドに不満があるという意味でもない」
「彼は素晴らしい選手だが、そのような場面では、もう少しボールをキープし、チームに息つく間を与え、少なくとも自分のポジションをキープすることで、守備の安定性を高める努力も必要だと思う」
チームメイトのMFピエール＝エミール・ホイビュア も、次のように付け加えた。
「時には、最後まで試合をプレーすることで上達できる部分もあるはずだ。彼がここで、私たちのために、チームのためにしていることは、非常に大きなメリットだ。彼は素晴らしい人物であり、彼が得ているものは当然のものだと思う。それは私たちにとって良いことだね」
グリーンウッドがデ・ゼルビ監督から批判の対象となったのは今回が初めてではない。先週、リールに敗れた後、イタリア人監督はマルセイユの選手たちに激怒し、「グリーンウッドのような選手にとって、枠内シュート1本では不十分だ」と主張した。
グリーンウッドは、ここまで充実のシーズンを過ごしているように見える。リーグ・アンでは10得点で単独トップの得点を記録し、チームメイトに3回のアシストも提供している。また、今シーズンのチャンピオンズリーグでは6試合で3得点。 ユニオン・サンジロワーズの勝利以前は、ニューカッスル・ユナイテッド、トゥールーズ、リールとの最近の試合で得点を挙げることができず、不振に陥っていたが、週半ばの試合で調子を戻した。
同選手の活躍はサウジ・プロリーグの関心も引き、報道によれば、グリーンウッドに対して1億ユーロのオファーが出されているという。マルセイユがこれを受け入れた場合、元所属クラブであるユナイテッドは利益の50パーセントを獲得することになる。
この勝利はマルセイユにとって極めて重要なものだった。
2022-23シーズン以来となるチャンピオンズリーグ挑戦で不安定な戦いを続けてきたチームは、これまでレアル・マドリー、スポルティングCP、アタランタに敗れているが、アヤックスとニューカッスルには勝利を収めており、今回の結果で16位と中位を堅守している。
残すはリヴァプールとクラブ・ブルージュとの2試合であり、決勝トーナメント進出を確実にするには、あと数ポイントが必要だ。
リーグ・アンでは、マルセイユは現在の首位レンヌに5ポイント、前王者のパリ・サンジェルマンを4ポイント差で追いかけており、次の試合は日曜日の夕方にモナコと対戦する。2試合連続の勝ちなし（トゥールーズと引き分けた後、リールに敗戦）で、ペースを落としている状況だ。
