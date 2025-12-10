CLで2得点もグリーンウッドを厳しく叱責？マルセイユのデ・ゼルビ監督が「学ぶべきこと」を列挙

グリーンウッドは自身のパフォーマンスに満足していたかもしれないが、ロベルト・デ・ゼルビ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーには、今後さらなる向上が必要だと主張した。

「確かに、彼はヨーロッパでも最高のストライカーの一人だと思う。しかし、3-1 でリードしている状況であっても、無理にプレーせず、ボールを失わないように、ボールの管理を学ぶ必要があると思う。それは無理な要求ではなく、グリーンウッドに不満があるという意味でもない」

「彼は素晴らしい選手だが、そのような場面では、もう少しボールをキープし、チームに息つく間を与え、少なくとも自分のポジションをキープすることで、守備の安定性を高める努力も必要だと思う」

チームメイトのMFピエール＝エミール・ホイビュア も、次のように付け加えた。

「時には、最後まで試合をプレーすることで上達できる部分もあるはずだ。彼がここで、私たちのために、チームのためにしていることは、非常に大きなメリットだ。彼は素晴らしい人物であり、彼が得ているものは当然のものだと思う。それは私たちにとって良いことだね」

グリーンウッドがデ・ゼルビ監督から批判の対象となったのは今回が初めてではない。先週、リールに敗れた後、イタリア人監督はマルセイユの選手たちに激怒し、「グリーンウッドのような選手にとって、枠内シュート1本では不十分だ」と主張した。