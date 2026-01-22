Getty Images Sport
デ・ゼルビがヌワネリの即時デビューを示唆 。アーセナルの神童はサリバの助言を胸にマルセイユで輝くか
デ・ゼルビ監督は、公式発表を待たずしてメディアの前で両名の加入を事実上認め、歓迎の意を表した。元ブライトン指揮官である彼は、新戦力を即座に自身の戦術プランへ組み込むことに迷いを見せていない。
「ティンバーとヌワネリについては、2人とも非常に強力な選手であり、我々のスカッドに迎えられることを心から嬉しく思う。彼らは早ければ土曜日（ランス戦）には出場の準備ができているはずだ。ティンバーには実績に裏打ちされた経験があり、ヌワネリには底知れない才能がある。彼は極めて高いポテンシャルを秘めた選手だ」
この移籍により、ヌワネリはアーセナルの同僚であるユリアン・ティンバーの双子の兄弟、クインテンと共闘することになる。ヌワネリが爆発的な創造性をもたらす一方で、クインテンはデ・ゼルビが構築する中盤に強靭さと経験を加えることが期待されている。
ロンドンから南フランスへの武者修行を決断するにあたり、決定的な役割を果たしたのがウィリアム・サリバだった。ヌワネリは、アーセナルのチームメイトであり、かつてマルセイユでのローン期間中にスターダムへと駆け上がったサリバから、熱烈な推薦を受けたことを明かした。
「ウィリアム（サリバ）は僕に、『マルセイユは世界最高のクラブの一つだ』と教えてくれた。プレミアリーグ最高のディフェンダーである彼からの言葉は、僕にとって何よりも重みがあった。ヴェロドロームのあの激しい雰囲気が、自分を成長させるための最高の試練になる、と確信させてくれたんだ」
また、ヌワネリはデ・ゼルビ監督の下でのプレーについても意欲を燃やしている。「ロベルト・デ・ゼルビは世界最高の監督の一人だ。彼が求める要求の高さは知っているし、彼がチームに望むフットボールを吸収する準備はできている」と語った。
ヌワネリへの期待が最高潮に達したのは水曜夜のことだ。マルセイユ対リヴァプールのチャンピオンズリーグ（CL）を観戦する彼の姿がスタンドで目撃され、契約締結が間近であることを裏付けた。彼は、間もなく自分がその熱狂の渦中に立つことになる「ヴェロドロームの電気的な空気」をその目で直接確かめた。
ヌワネリにとって、この移籍はエミレーツ・スタジアムでの閉塞感を打破するための重要な一手となる。イングランド最高の有望株とされながらも、今夏アーセナルにエベレチ・エゼやノニ・マドゥエケといった実力者が加入したことで、トップチームでの出場機会は限られていた。リーグ・アンへの移籍は、彼にプロの第一線で毎週戦うためのステージを提供することになる。
土曜日のランス戦に注目が集まる中、デ・ゼルビ監督のコメントは彼がヌワネリを最初から重要な戦力として信頼していることを物語っている。歴史的にリーグ・アンは、サリバやヌーノ・タヴァレス、そしてランスで大ブレイクしたフォラリン・バログンのように、アーセナルのローン選手にとっての「登竜門」となってきた。
ヌワネリが彼らの成功に続くことができれば、このローン移籍は彼のキャリアにおける一大転換点となるだろう。名将デ・ゼルビの指導と、ティンバーのような経験者のサポートを受け、この若きヌワネリは来夏、主力としてエミレーツに帰還するためのすべての武器を手に入れるつもりだ。
