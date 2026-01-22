デ・ゼルビがヌワネリの即時デビューを示唆 。アーセナルの神童はサリバの助言を胸にマルセイユで輝くか

デ・ゼルビ監督は、公式発表を待たずしてメディアの前で両名の加入を事実上認め、歓迎の意を表した。元ブライトン指揮官である彼は、新戦力を即座に自身の戦術プランへ組み込むことに迷いを見せていない。

「ティンバーとヌワネリについては、2人とも非常に強力な選手であり、我々のスカッドに迎えられることを心から嬉しく思う。彼らは早ければ土曜日（ランス戦）には出場の準備ができているはずだ。ティンバーには実績に裏打ちされた経験があり、ヌワネリには底知れない才能がある。彼は極めて高いポテンシャルを秘めた選手だ」

この移籍により、ヌワネリはアーセナルの同僚であるユリアン・ティンバーの双子の兄弟、クインテンと共闘することになる。ヌワネリが爆発的な創造性をもたらす一方で、クインテンはデ・ゼルビが構築する中盤に強靭さと経験を加えることが期待されている。