マルセイユ指揮官デ・ゼルビ、オセール戦にメイソン・グリーンウッドが起用されなかった理由を説明する

土曜日の試合では、両チームから1人ずつ退場者が出たものの、マルセイユは1-0で勝利を収めた。イングランドからフランスに渡って以来、リーグ・アンのチームで活躍してきたグリーンウッドは、この試合では珍しくベンチで温まるという経験をした。しかし、デ・ゼルビ監督は、これは単なる選手管理であり、このフォワードは疲れていて休息が必要だと感じたからだと主張している。

今週のヨーロッパの試合を前に、イタリア人ヘッドコーチは次のように語った。

「私は次の試合を考慮してチームを選ぶことは決してない。アタランタはオセールよりも重要というわけではない。今はアタランタとの試合のことを考え、その次にブレストとの試合のことを考えるつもりだ。グリーンウッドとパイシャオは、疲労で鋭さが欠けていると感じた。体力的な問題ではなく、普段よりも鋭さがなく、輝きも失っていた。そのため、オーバメヤンとヴァズを前線に起用した。彼らは準備ができているはずだ。チャンピオンズリーグは重要であり、この試合に向けて、より多くの選手オプションを用意して準備を進めたい」