マルセイユ指揮官デ・ゼルビ、オセール戦にメイソン・グリーンウッドが起用されなかった理由を説明する
土曜日の試合では、両チームから1人ずつ退場者が出たものの、マルセイユは1-0で勝利を収めた。イングランドからフランスに渡って以来、リーグ・アンのチームで活躍してきたグリーンウッドは、この試合では珍しくベンチで温まるという経験をした。しかし、デ・ゼルビ監督は、これは単なる選手管理であり、このフォワードは疲れていて休息が必要だと感じたからだと主張している。
今週のヨーロッパの試合を前に、イタリア人ヘッドコーチは次のように語った。
「私は次の試合を考慮してチームを選ぶことは決してない。アタランタはオセールよりも重要というわけではない。今はアタランタとの試合のことを考え、その次にブレストとの試合のことを考えるつもりだ。グリーンウッドとパイシャオは、疲労で鋭さが欠けていると感じた。体力的な問題ではなく、普段よりも鋭さがなく、輝きも失っていた。そのため、オーバメヤンとヴァズを前線に起用した。彼らは準備ができているはずだ。チャンピオンズリーグは重要であり、この試合に向けて、より多くの選手オプションを用意して準備を進めたい」
24歳の選手は2024年、約2700万ポンドの移籍金でユナイテッドを去った。ここ数か月は波乱に満ちた日々を送っていた。 この元レッドデビルズのスター選手は、2022年10月に逮捕され、強姦未遂、支配的・強制的な行動、暴行の容疑で起訴された後、その私生活は論争に包まれていた。彼は以前、プレミアリーグの巨人にスペインのヘタフェへレンタル移籍していたが、ピッチで引き続き活躍したため、ヨーロッパのクラブから依然として大きな関心を寄せられていた。
2023年、グリーンウッドに対するすべての起訴は取り下げられたが、ユナイテッドは彼をチームに復帰させることを選択しなかった。その代わりに、彼はフランスへ移籍。それ以来、このアカデミー出身の選手はマルセイユで49試合に出場し、30ゴール、10アシストを記録している。
過去の論争にもかかわらず、複数の欧州ビッグクラブがイングランド代表選手を注視しているとみられ、多くのクラブが獲得を検討している。しかしマルセイユのパブロ・ロンゴリア会長は、市長の反対にもかかわらず当初から契約成立を推進したことを認めた上で、同選手を留め置きたい意向だ。
「あの瞬間、決断とクラブの価値観を考えねばならない。 彼が在籍した全クラブから情報を収集し、状況や経緯を精査した。市場における好機を捉えたのだ。彼の卓越した才能を認識しつつ、過去の経緯から生じたこの可能性を掴んだ。交渉の席で反対したのはたった一人だった」
「率直に言って、コミュニケーション戦略の全てに確信を持てれば、決断は極めて容易だった。戦略が必要だと分かっているなら、真実を伝えよう。この決断に至った理由を説明し、全プロセスを透明性を持って示そう。そうすれば、時が判断を下すだろう」
グリーンウッドは、アタランタとの対戦でスタメンに復帰する見込みだ。これまでのチャンピオンズリーグでは、マルセイユは3試合中1試合（アヤックスに4-0で勝利）しか勝利していない。レアル・マドリーには接戦を繰り広げたものの、わずかに及ばず、スポルティングCP戦でも同様の結果に終わった。グリーンウッドは今週、イタリアのチームと対戦する際に、この大会でのゴールとアシストをさらに増やしたいと考えているだろう。
