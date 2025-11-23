「カンプ・ノウではちょっとだけ強くなるね」バルセロナ新本拠地の記念すべき初ゴール！レヴァンドフスキが喜び

新カンプ・ノウでの記念すべき初ゴールを奪ったレヴァンドフスキは、試合後に『DAZN』で以下のように語っている。

「僕らはカンプ・ノウに戻ってきたんだ。特別な日だったね。ここでプレーできることをとても嬉しく思うよ。試合開始から素晴らしいプレーを見せ、前半に2点、後半にさらに2点を奪えた。勝ち点3を掴んだけど、最も重要なのは僕らがここに戻ってきたということ。ここでのプレーはまったく別の体験なんだ」

「僕らは最初から攻める決意で臨んでいた。だからこそ、最初のゴールを決めたときは特別な気持ちだったよ。誇らしいね。僕らは非常に優れたチームであり、今は前を見据えなければならない。カンプ・ノウでプレーするとき、僕らは少しだけ強いチームになれるんだ」