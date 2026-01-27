ファーディナンドがキャリックを軽視するキーンらを猛批判「一体どこから目線で言っているんだ？」

これらのコメントに唖然としたのがファーディナンド氏だ。自身のポッドキャスト番組『Five Presents』で、彼は次のように吠えた。

「マイケル・キャリックはやって来て、トレンチコートの襟を立ててこう言ったんだ。『みんな、俺についてこい。今の戦力に合う構造を作り、戦いにくく、ハードワークし、相手を脅かすチームにするぞ。ちなみに、最初の2試合はシティとアーセナルだ』とね。そして彼は勝ち点6をもぎ取った！それなのに、彼が何を成し遂げようと正式監督の機会を与えるべきではないと言う連中がいる。一体どこからそんな言葉が出てくるんだ？信じられないほど無礼じゃないか。どんな根拠があって、この男にはクラブの鍵を渡す資格がないなんて言えるんだ？狂っているよ」

ウェイン・ルーニー氏もファーディナンド氏の意見に賛成しているようだ。

「マイケルには、自分がその仕事にふさわしい能力があることを証明するチャンスがある。ここ2週間の結果とパフォーマンスを見れば、彼に十分な資質があるのは明らかだ。このまま結果を出し続ければ、取締役会へのプレッシャーは相当なものになるだろう。以前のスールシャールの時とは少し違う空気を感じるよ」