アモリム監督、トッテナム戦後に全選手の前でウガルテを批判か

『アスレティック誌』によると、アモリム監督はウガルテにも矛先を向けたという。スポルティングCP時代からの旧知の仲だが、親交があってもアモリムの怒りを買う者は免れない。彼はウガルテのプレーの質を疑問視したと伝えられている。

アモリムはウガルテに対し「居心地が良くなりすぎている」と指摘し、「最初の共闘期と同じ選手とは認められない」と語ったようだ。この発言は「チーム内に波紋を広げた」と伝えられており、集団への100パーセントの献身性が常に求められることが明確に示された。 アモリム監督の指導方針は「厳格だが概ね公平」と見なされている。

ユナイテッドの指揮官は、問題点を個人面談ではなく集団で解決することを好み、この手法が「選手間の会話の種となっている」と報じられている。複数のユナイテッドのスター選手たちが、シーズン終了後のクアラルンプール遠征中に監督の指導方法について議論したとされ、中には「より個別化された指示」を望む声もあったという。