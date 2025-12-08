プレッシャーを受けるスロット。解任されればクラブレジェンドのジェラードに白羽の矢か

当時のリヴァプールの状況は良好だったが、スロット監督と不調の選手たちは今、厳しい質問に直面している。ただ、指揮を執る彼は、理事会から全面的な支持を得ていると主張している。

「ええ、でも彼らが毎分『サポートしてるよ』、『サポートしてるよ』、『サポートしてるよ』と言ってくれるという意味ではない。私たちはよく話し合う。昨シーズン勝っている時も、負けている時も。そして彼らは私やチームに協力的だ。だから、そうした会話はしているが、彼らが一日中電話してきて信頼していると言うわけではない。普通の会話をしていて、その会話の中で信頼を感じている」

リヴァプールの首脳陣がスロット安徳を支持し続けるか、ベンチの交代を検討し始めるかはまだわからない。『DaveOCKOP』によれば、別の新しいスタートについていくらか検討されているという。

「アルネ・スロットが解任された場合、スティーブン・ジェラードが暫定ベースで就任することが検討されている」と報じられている。もしそのような動きが実現すれば、レジェンドである元キャプテンの衝撃的な凱旋となるだろう。