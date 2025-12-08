Getty/GOAL
プレッシャーを受けるスロット。解任されればクラブレジェンドのジェラードに白羽の矢か
ユルゲン・クロップ監督についてもリヴァプールへの感動的な復帰が噂されている。ドイツ人監督は2024年夏にリヴァプールの指揮官を退任した。彼の後任であるオランダ人戦術家スロット監督は、記憶に残るデビューシーズンで優勝をもたらした。
しかしそれ以降、歯車が狂い始め、リヴァプールの快進撃は以前のようにスムーズには進んでいない。今シーズンの明るいスタートでは多くのロスタイムゴールが記録されたが、それらは懸念すべき亀裂を覆い隠していただけだった。
リヴァプールは今シーズン、リーグ戦15試合で6敗を喫しており、チャンピオンズリーグでもガラタサライとPSVに屈辱的な敗北を喫している。前回のリーズとの試合では、リードしていた状況から劇的な3-3の引き分けに終わり、さらに2ポイントを失った。
その試合後、エジプトのサラー(過去3試合でベンチスタートとなり、エランド・ロードでは出場機会なし)が、8年間にわたり輝かしい活躍を見せてきたクラブに対して衝撃的な批判を浴びせた。
サラーは困難なシーズンの中でリヴァプールが自分をスケープゴートにしたと非難し、スロット監督との関係が破綻したことを認めた。4月に新たな2年契約にサインしたばかりの250ゴールを誇るアイコンを巡る移籍の噂が再び激しくなっている。
当時のリヴァプールの状況は良好だったが、スロット監督と不調の選手たちは今、厳しい質問に直面している。ただ、指揮を執る彼は、理事会から全面的な支持を得ていると主張している。
「ええ、でも彼らが毎分『サポートしてるよ』、『サポートしてるよ』、『サポートしてるよ』と言ってくれるという意味ではない。私たちはよく話し合う。昨シーズン勝っている時も、負けている時も。そして彼らは私やチームに協力的だ。だから、そうした会話はしているが、彼らが一日中電話してきて信頼していると言うわけではない。普通の会話をしていて、その会話の中で信頼を感じている」
リヴァプールの首脳陣がスロット安徳を支持し続けるか、ベンチの交代を検討し始めるかはまだわからない。『DaveOCKOP』によれば、別の新しいスタートについていくらか検討されているという。
「アルネ・スロットが解任された場合、スティーブン・ジェラードが暫定ベースで就任することが検討されている」と報じられている。もしそのような動きが実現すれば、レジェンドである元キャプテンの衝撃的な凱旋となるだろう。
マージーサイド出身のジェラード氏は、現役時代にリヴァプールで710試合に出場し、186ゴールを記録、チャンピオンズリーグとFAカップのタイトルを獲得した。彼はアンフィールドの多くの人々からGOAT(史上最高)とみなされている。
45歳の彼は、2025-26シーズン終了まで暫定ベースで古巣が必要とする場合、就任可能な状況にある。なぜなら、彼自身の監督キャリアが現在休止中だからだ。
彼は2020-21シーズンにレンジャーズをスコティッシュ・プレミアシップ優勝に導くなど華々しいスタートを切ったが、その後プレミアリーグのアストン・ヴィラやサウジ・プロリーグのアル・イテファクでは苦戦を強いられた。
ジェラード氏の中東での任期は1月に終了した。その後は解説者の仕事に戻り、アイブロックス(レンジャーズ)への復帰のオファーを断った。しかし、自分のルーツに戻る機会があれば断るのははるかに難しいだろう。リヴァプールはSOSコールを発する必要があるかどうかをまだ検討中だ。
