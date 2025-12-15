Getty Images Sport
レアルがアロンソを「孤立させた」？レヴァークーゼンCEOはペレス会長の監督への扱いに疑問
かつては経営の天才の凱旋と見なされていたアロンソ監督のレアル・マドリーでの在任期間は、急速に試練の場となった。セルタとマンチェスター・シティに対するホームでの連敗により、週末のデポルティーボ・アラベス戦に向けて、アロンソ監督のクラブでの将来に疑問があるという報道に火がついた。現在44歳の監督がすでに解任に直面しているという報道が高まる中、レヴァークーゼンでの元上司がこの監督を擁護するために発言し、2つのクラブ間の構造的な違いに明確に矛先を向けている。ブンデスリーガのCEOであるカロ氏は、アロンソ監督が危機の時に監督を守らないクラブの理事会によって危険にさらされていると考えているようだ。
アロンソ監督は夏にレヴァークーゼンを離れ、サンティアゴ・ベルナベウで指揮を執り、ロス・ブランコス(レアル・マドリードの愛称)の新時代をリードする任務を負った。しかし、結果はまちまちで、スペインの報道陣はすでに批判を始めている。ドイツでアロンソ監督の歴史的な国内無敗二冠を監督したカロ氏にとって、問題はこの戦術家の能力ではなく、ペレス会長が育んだ冷酷でしばしば孤独な環境にあると考えているようだ。
『スカイ』のインタビューで、カロ氏はレヴァークーゼンの支援的な環境とレアルの非情な政治を比較する際、言葉を濁さなかった。
「私たちは彼に何もアドバイスをしなかった。当時は彼にここに残ってほしかったが、彼は莫大な才能を持つ監督であり、レアル・マドリーでは異なる状況にいることを私たちは知っている。会長が監督は必要悪だと言い、監督が孤立し、常に批判を受けるのが監督であるなら、それは彼がレヴァークーゼンで経験した状況とは大きく異なる。レヴァークーゼンでは、私たち全員が同じ方向に漕ぎ、監督を政治的に孤立させなかった」
アロンソ監督の将来を取り巻く緊迫した状況にもかかわらず、カロ氏はこのバスク人監督との個人的な関係が非常に強固なままであることを明かした。2人はアロンソ監督のドイツでの3年間の在任中に緊密な絆を築いた。この期間は、レヴァークーゼンを期待外れのチームから歴史的な成果を上げるチームへと変えた。
カロ氏は最近、スペインの首都でアロンソ監督を訪問したことを明かし、2人のつながりが職業的な領域を超えていることを強調した。
「インターナショナルブレーク中、私は週末にマドリードにいた。コーチングスタッフと家族が2回、私たちの家を訪れた。私たちは非常に良い関係を持っている。結局、その3年間、私たちは家族のようなものだった。彼らが私たちの試合をフォローし、私たちが彼らの試合をフォローしていることも知っている。お互いをフォローしているんだ。私たちはお互いに多くの敬意を感じており、非常に緊密な連絡を保っている」
カロ氏が描いた対比は、アロンソ監督の解任を求めるマドリードのファンや評論家への警告として機能している。しかし、監督が素晴らしいスタートの後に一貫性をもたらさない限り、彼への圧力は高まり続けるだろう。彼らはアロンソ監督の下でシーズン最初の14試合中13勝でスタートし、その中にはバルセロナとの試合も含まれたが、リヴァプールへの配線が悲惨な不調の引き金となり、ラ・リーガでバルセロナに4ポイント差をつけられ、チャンピオンズリーグのトップ8から陥落する危機に直面した。
レヴァークーゼンは彼なしで前進し続けているが、元監督がレアル・マドリーの期待の重圧に苦しむのを見守ることは、明らかにドイツクラブの首脳陣の神経に触れている。ペレス会長が相手からの微妙な警告に耳を傾けるかどうかはまだ分からないが、解任の噂が激化する中、アロンソ監督が「孤立させられた」という非難は、監督がより広範な構造的問題のスケープゴートにされていると感じる人々の共感を呼ぶ可能性が高い。
