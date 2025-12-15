レアルがアロンソを「孤立させた」？レヴァークーゼンCEOはペレス会長の監督への扱いに疑問

かつては経営の天才の凱旋と見なされていたアロンソ監督のレアル・マドリーでの在任期間は、急速に試練の場となった。セルタとマンチェスター・シティに対するホームでの連敗により、週末のデポルティーボ・アラベス戦に向けて、アロンソ監督のクラブでの将来に疑問があるという報道に火がついた。現在44歳の監督がすでに解任に直面しているという報道が高まる中、レヴァークーゼンでの元上司がこの監督を擁護するために発言し、2つのクラブ間の構造的な違いに明確に矛先を向けている。ブンデスリーガのCEOであるカロ氏は、アロンソ監督が危機の時に監督を守らないクラブの理事会によって危険にさらされていると考えているようだ。

アロンソ監督は夏にレヴァークーゼンを離れ、サンティアゴ・ベルナベウで指揮を執り、ロス・ブランコス(レアル・マドリードの愛称)の新時代をリードする任務を負った。しかし、結果はまちまちで、スペインの報道陣はすでに批判を始めている。ドイツでアロンソ監督の歴史的な国内無敗二冠を監督したカロ氏にとって、問題はこの戦術家の能力ではなく、ペレス会長が育んだ冷酷でしばしば孤独な環境にあると考えているようだ。