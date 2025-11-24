ヴィニシウスがクラブに契約更新しないと伝えた？ヴィニシウスを含む5人の選手が指揮官に不満か

アロンソ監督はエルチェ戦で再びチームが勝ち点を落とした後、記者会見に臨んだ。彼は再びヴィニシウスをベンチスタートさせた決断について質問され、スタメンから外されたという自分の決断を理解していたと主張した。

「いや、我々はそれについて話し合った。よく話し合っているんだ。彼は理解しているよ。彼が果たせる役割を知っていた。ヘタフェの時のように、以前にもやったことがある。今日は満足していないが、全員が軌道に戻ることを熱望している」

アロンソ監督はまた、選手との関係が成長していると主張した。

「我々は崩壊していない。まだ競っている。各試合の文脈は異なる。結果が重要であり、我々はそれを認識しており、自己批判的だ。精神状態は良好だよ。逆境に対応しなければならないんだ。これがレアル・マドリーだ。我々は批判と共に生きている。改善したいね。つながりは改善している。我々はより多くの時間を持ち、より多く交流し、お互いをよりよく知るようになった。我々は皆同じ船に乗っており、勝利を祝う。勝たなければ苦しむ。つながりは良好だ。この状況を好転させる必要がある。アテネから始めるよ」