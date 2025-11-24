Getty Images Sport
ヴィニシウスがクラブに契約更新しないと伝えた？ヴィニシウスを含む5人の選手が指揮官に不満か
ヴィニシウスの契約は2027年に切れるが、契約延長についてクラブとの合意にはまだ至っていない。『アスレティック』によると、ヴィニシウスはクラブに対し、「アロンソ監督との関係がこれほど緊張している間は」現在の契約を更新しないと伝えたようだ。
両者の間の溝は、今シーズン初めのバルセロナとのクラシコでの勝利中に見出しを飾った。ヴィニシウスは試合の後半にアロンソ監督に交代させられた後、激怒している姿が見られた。その後、彼は自身の行動について公式に謝罪したが、声明で監督に言及しなかったことでさらに疑問を呼ぶことになった。
アロンソ監督は試合後、ヴィニシウスとの論争を沈静化しようとした。
「水曜日に全選手とミーティングを行なったが、ヴィニシウスは非常に良く、完璧だった。彼は心から、誠実に話した。私にとってこの件は解決した。私にとって、(ヴィニシウスの謝罪は)非常に価値があり、非常に前向きな声明だった。その中でヴィニシウスは誠実さを示した。私にとって重要なのは、彼がチームメイト、クラブ、ファンに言ったことだ。私にとっては、この件は終わったんだ」
レアル・マドリーはヴィニシウスの爆発に対して制裁を科さないことを選択し、アロンソ監督は「解決した、罰則はない」と認めた。
『ムンド・デポルティーボ』によると、アロンソ監督に不満を持つのはヴィニシウスだけではないという。ジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデ、エンドリッキ、ロドリゴも、コーチと良好な関係を持っていない主要スター選手として名前が挙がっている。夏の退団をめぐる憶測の後、ロドリゴは今シーズン、未だ3試合しか先発していない。一方、エンドリッキはリヨンへのローン移籍に向かう見込みだ。その間、バルベルデはアロンソ監督のために守備的な役割でプレーすることを拒否したという疑惑の中で発言を余儀なくされた。
レアルは今シーズンいくつかの悪い結果に見舞われており、既にアロンソ監督のクラブでの将来に注目が集まっている。チャンピオンズリーグでのリヴァプールへの敗戦と、その後のラージョ・バジェカーノとのスコアレスドローは、チームのプレースタイルも楽しんでいないファンを喜ばせることができなかった。そして、その2つの結果の後、前節のエルチェ戦は2-2の引き分けに終わった。
アロンソ監督はエルチェ戦で再びチームが勝ち点を落とした後、記者会見に臨んだ。彼は再びヴィニシウスをベンチスタートさせた決断について質問され、スタメンから外されたという自分の決断を理解していたと主張した。
「いや、我々はそれについて話し合った。よく話し合っているんだ。彼は理解しているよ。彼が果たせる役割を知っていた。ヘタフェの時のように、以前にもやったことがある。今日は満足していないが、全員が軌道に戻ることを熱望している」
アロンソ監督はまた、選手との関係が成長していると主張した。
「我々は崩壊していない。まだ競っている。各試合の文脈は異なる。結果が重要であり、我々はそれを認識しており、自己批判的だ。精神状態は良好だよ。逆境に対応しなければならないんだ。これがレアル・マドリーだ。我々は批判と共に生きている。改善したいね。つながりは改善している。我々はより多くの時間を持ち、より多く交流し、お互いをよりよく知るようになった。我々は皆同じ船に乗っており、勝利を祝う。勝たなければ苦しむ。つながりは良好だ。この状況を好転させる必要がある。アテネから始めるよ」
レアル・マドリーは水曜日、チャンピオンズリーグでオリンピアコスと対戦し、立て直しを目指す。ヴィニシウスがスタメンに戻るかどうかを確認するため、アロンソ監督のメンバー表に全ての注目が集まる。アロンソ監督のチームにとって勝利以外の結果は、監督と選手たちにさらなる注目を集めることになるだろう。特に、チャンピオンズリーグで次の対戦相手がペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティであることを考えると、なおさらである。
