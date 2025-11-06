スナイデルが大胆な移籍の見解を説明「レアルはハーランドを獲得しなかったことで素晴らしい仕事をした」

ハーランドとエンバペは、それぞれマンチェスター・シティとレアルでスターとして毎年バロンドールを競うことが期待されている。両者は以前にその賞の候補になったことがあるが、どちらも手ぶらで終わった。

現在、歴代の偉大な選手であるリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが記録破りのキャリアの後期段階に入った今、バロンドールは獲得しやすくなっている。それは他の人が獲得するドアを開けており、パリ・サンジェルマンのウスマーヌ・デンベレは2025年のバロンドールで、地球上で最高の選手に選ばれた。

スナイデルはかつてその会話の一部を形成し、2010年にジョゼ・モウリーニョのインテルをチャンピオンズリーグ優勝に導いた。次の10年間を支配する人物を指名するよう求められたとき、彼は付け加えた。

「リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが引退すれば、人々は今、C・ロナウドとメッシについて話すように、エンバペ、ヴィニシウス、ラミン・ヤマルについてもっと話し始めるだろう。それはすべての世代についてだ。ディエゴ・マラドーナが引退したとき、他の選手が出てきたようにね。100年後には、人々はエンバペ、ヴィニシウス、ヤマルについて同じように話すことはないだろう。彼らを置き換えた新しい世代がいるだろうが、彼らが引退するとき、私たちはC・ロナウドとメッシについて話すのと同じように、エムバペ、ヤマル、ヴィニシウスについて話し始めるはずだ」