スナイデルが大胆な移籍の見解を説明「レアルはハーランドを獲得しなかったことで素晴らしい仕事をした」
フロレンティーノ・ペレス会長の下で「ガラクティコ」の補強政策で有名なレアル・マドリーは、ドルトムントからの移籍の扉が開いたとき、得点力の高いハーランドと強く結びつけられていた。だが、彼が父親のアルフ・インゲの足跡を辿ってイングランドに向かうことを選んだため、そこでは契約が成立しなかった。
現在もレアルからの関心は維持されていると言われているが、ハーランドはマンチェスター・シティで信じられない得点数を記録している。そして、彼は現在2034年まで契約に縛られている。
レアルは常に彼のような才能を求めているが、彼らはワールドカップ優勝を経験したキリアン・エムバペを恐ろしいFWに変えるのを助けてきた。彼らは中央のストライカーのポジションを埋めており、ハーランドがサンティアゴ・ベルナベウに来たら難しい存在になるだろう。
これは元レアルのプレーメーカーであるスナイデルの意見だ。『AdventureGamers.com』に語った。
「レアル・マドリーがハーランドを獲得しなかったことで素晴らしい仕事をしたと思う。エンバペを左に置き、ハーランドをストライカーとして起用することをまだ信じていた瞬間があったが、今の方法の方がはるかに良いと思う。なぜなら、私にとってエンバペは本当のストライカーになったからだ。彼がストライカーとしてポジションを取る方法は非常にユニークであり、彼は左サイドからよりもストライカーとしての方がはるかに良いと信じている。したがって、もうハーランドを獲得する意味はない。それはマンチェスター・シティにとって良いニュースだ！」
ハーランドとエンバペは、それぞれマンチェスター・シティとレアルでスターとして毎年バロンドールを競うことが期待されている。両者は以前にその賞の候補になったことがあるが、どちらも手ぶらで終わった。
現在、歴代の偉大な選手であるリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが記録破りのキャリアの後期段階に入った今、バロンドールは獲得しやすくなっている。それは他の人が獲得するドアを開けており、パリ・サンジェルマンのウスマーヌ・デンベレは2025年のバロンドールで、地球上で最高の選手に選ばれた。
スナイデルはかつてその会話の一部を形成し、2010年にジョゼ・モウリーニョのインテルをチャンピオンズリーグ優勝に導いた。次の10年間を支配する人物を指名するよう求められたとき、彼は付け加えた。
「リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが引退すれば、人々は今、C・ロナウドとメッシについて話すように、エンバペ、ヴィニシウス、ラミン・ヤマルについてもっと話し始めるだろう。それはすべての世代についてだ。ディエゴ・マラドーナが引退したとき、他の選手が出てきたようにね。100年後には、人々はエンバペ、ヴィニシウス、ヤマルについて同じように話すことはないだろう。彼らを置き換えた新しい世代がいるだろうが、彼らが引退するとき、私たちはC・ロナウドとメッシについて話すのと同じように、エムバペ、ヤマル、ヴィニシウスについて話し始めるはずだ」
エンバペとハーランドはともに2023年のバロンドール投票でトップ3に入ったが、アルゼンチン代表のワールドカップ優勝を背景に、8度の受賞者メッシに究極の賞を奪われた。それ以来、どちらも表彰台に立っておらず、ロドリとデンベレが名誉の殿堂に追加された最後の2人の名前となっている。
ヤマルは、二人にとって問題となる可能性があり、バルセロナの神童はわずか18歳で2025年のバロンドールで準優勝を果たした。彼はメッシとC・ロナウドの偉業を模倣することを可能にする潜在能力を誇ると考えられており、エンバペたちが最も権威ある個人の栄誉に関してさらなるフラストレーションを避けるためには、彼らのゲームを上げる必要があることを意味する。
