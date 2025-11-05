バイエルンのプレーがPSGを驚かせたとバルコラが告白「彼らは僕たちが対戦した中で非常に良いチームだった」

試合後、バルコラは試合後の評価に率直な思いを明かし、バイエルンのパフォーマンスが想像を超えていたと説明した。「驚きだ」と彼は相手を称賛した。

「難しくなることはわかっていた。正直に言って、これは想像していなかったが、本当に厳しい夜だったので、この試合からポジティブなものを引き出したい。これは良い目覚まし時計だ。彼らは僕たちが対戦した中で非常に良いチームだった。できるだけ早く立ち直ろうとしているよ」

バルコラはPSGのスタートと、L・ディアスに奪われた2つの失点に対する守備のエラーに特に批判的だった。

「僕たちは特定のプレーで集中力を欠いており、それがゴールを失う原因となった。すべてが悪かったわけではない。僕たちはよく目を覚ましたが、試合のスタートは非常に時間がかかった。僕たちは最初から完全にコミットしておらず、前半は非常に平均的で、それが僕たちが試合に負けた原因だよ」

一方、ルイス・エンリケ監督も前半の守備の悪さを悔やみ、今後の試合が怪我に悩まされているチームにとって厳しいものになることを認めた。彼は『Canal+』に語った。「11対11ではバイエルンの方が強かった、間違いなくね。私たちは前半に相手に非常に素晴らしい贈り物をした。もっと失点する可能性もあった。後半は違った、なぜなら私たちは数的優位だったからだ。結果？未来について話すことはできない。私たちのスケジュールが最悪であることはわかっている。次のいくつかは難しいだろう」