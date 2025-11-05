Getty Images
バイエルンのプレーがPSGを驚かせたとバルコラが告白「彼らは僕たちが対戦した中で非常に良いチームだった」
多くの人が、PSGがバイエルンにとってヨーロッパのコンペティションにおける最初のテストになると予想していた。なぜなら、バイエルンが15連勝で今回の試合に臨んだためだ。だが、ヴァンサン・コンパニ監督のチームは無慈悲で、PSGの守備を引き裂いた。2ゴールを決めたルイス・ディアスがアクラフ・ハキミへの無謀な挑戦でレッドカードを受けた後も、バイエルンは後方でしっかりと持ちこたえ、重要な勝利を確保した。
これは前年度王者にとって苦い薬となった。王者は試合中に2人の主力の大きな負傷にも対処しなければならなかったた。L・ディアスがモロッコ人に遅れて入り、ボールを失った後に足首を捕らえた後、ハキミは涙を流した。L・ディアスは最初にイエローカードを示されたが、VARレビュー後にレッドカードに判定が変わった。
試合の早い段階で、現リーグ・アン王者はウスマン・デンベレが同点ゴールを決めた直後に足を引きずって退場したが、これはVARによって取り消された。今シーズン、ハムストリングの負傷に苦しんでいるデンベレは、25分にバルコラと交代したが、試合で大きな影響を与えることができなかった。
- getty
試合後、バルコラは試合後の評価に率直な思いを明かし、バイエルンのパフォーマンスが想像を超えていたと説明した。「驚きだ」と彼は相手を称賛した。
「難しくなることはわかっていた。正直に言って、これは想像していなかったが、本当に厳しい夜だったので、この試合からポジティブなものを引き出したい。これは良い目覚まし時計だ。彼らは僕たちが対戦した中で非常に良いチームだった。できるだけ早く立ち直ろうとしているよ」
バルコラはPSGのスタートと、L・ディアスに奪われた2つの失点に対する守備のエラーに特に批判的だった。
「僕たちは特定のプレーで集中力を欠いており、それがゴールを失う原因となった。すべてが悪かったわけではない。僕たちはよく目を覚ましたが、試合のスタートは非常に時間がかかった。僕たちは最初から完全にコミットしておらず、前半は非常に平均的で、それが僕たちが試合に負けた原因だよ」
一方、ルイス・エンリケ監督も前半の守備の悪さを悔やみ、今後の試合が怪我に悩まされているチームにとって厳しいものになることを認めた。彼は『Canal+』に語った。「11対11ではバイエルンの方が強かった、間違いなくね。私たちは前半に相手に非常に素晴らしい贈り物をした。もっと失点する可能性もあった。後半は違った、なぜなら私たちは数的優位だったからだ。結果？未来について話すことはできない。私たちのスケジュールが最悪であることはわかっている。次のいくつかは難しいだろう」
PSGの怪我の悩みはシーズン開始以来増えており、インターナショナルブレイクによって特に残酷であることが証明されている。デンベレとデジレ・ドゥエの両者は、フランス代表の活動中に負傷を負い、早期の試合を欠場した。デンベレは復帰したが、ドゥエはロリアン戦でさらなる後退を被り、涙を流しながらストレッチャーで運ばれなければならなかった。ドゥエは現在、長期間の負傷離脱に直面している。
一方、『L'Equipe』によると、ハキミは12月中旬まで不在になると予想されており、2025年アフリカネーションズカップを欠場する可能性がある。デンベレが再び怪我人リストに置かれているため、エンリケ監督はリーグ・アンとチャンピオンズリーグの両方でPSGを競争力のある状態に保つという大きな挑戦に直面している。
- AFP
PSGは、数人の主力選手が怪我人リストに置かれている中でシーズンを戦う厳しい数週間に直面している。PSGのエンリケ監督にとっての小さな希望の光は、クラブが依然としてリーグ・アンで首位に座っていること。11試合で7勝を挙げ、深刻な怪我の危機と戦っているマルセイユよりわずか2ポイントリードしていることだ。火曜日の敗戦の後、チームは週末、リヨンとの厄介な試合への準備を進めていく。
広告