PSG、バイエルンDFダヨ・ウパメカノ争奪戦に参加へ

フランス代表DFダヨ・ウパメカノの今シーズンの好調ぶりは、バイエルンが同ディフェンダーの長期契約確保に向けた時間との戦いに一層の緊迫感をもたらしている。

フランス人センターバックはヴァンサン・コンパニ監督の下で最も影響力のある選手の一人であり、最近ではフライブルク戦での6-2勝利でその存在感を示し、自身も得点を挙げた。しかし『スカイスポーツ』が報じたように、 バイエルンが2030年または2031年までの契約延長を望んでいるにもかかわらず、契約書にはいまだ署名がない。

この遅れが欧州の強豪クラブに門戸を開いた。

長期的な守備陣の後継者を長年探しているレアル・マドリーは依然として強い関心を示している。またPSGも有力な候補として浮上しており、『スカイスポーツ』によれば、このフランスクラブはマドリーと共に、来夏のフリー移籍の可能性を巡って争っているという。これはバイエルンが避けたいシナリオだ。

バイエルンの立場は明確だ。

ウパメカノはコンパニ監督下での守備陣再建の要と見なされており、クラブ首脳陣は契約条件を早期に確定させようと動いている。しかし、彼の契約が2026年まで残っていること、財政的制約がバイエルンの柔軟性を制限していることから、状況は依然として微妙なものであり、競争は激化の一途をたどっている。