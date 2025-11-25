Getty Images Sport
PSG、バイエルンDFダヨ・ウパメカノ争奪戦に参加へ
フランス代表DFダヨ・ウパメカノの今シーズンの好調ぶりは、バイエルンが同ディフェンダーの長期契約確保に向けた時間との戦いに一層の緊迫感をもたらしている。
フランス人センターバックはヴァンサン・コンパニ監督の下で最も影響力のある選手の一人であり、最近ではフライブルク戦での6-2勝利でその存在感を示し、自身も得点を挙げた。しかし『スカイスポーツ』が報じたように、 バイエルンが2030年または2031年までの契約延長を望んでいるにもかかわらず、契約書にはいまだ署名がない。
この遅れが欧州の強豪クラブに門戸を開いた。
長期的な守備陣の後継者を長年探しているレアル・マドリーは依然として強い関心を示している。またPSGも有力な候補として浮上しており、『スカイスポーツ』によれば、このフランスクラブはマドリーと共に、来夏のフリー移籍の可能性を巡って争っているという。これはバイエルンが避けたいシナリオだ。
バイエルンの立場は明確だ。
ウパメカノはコンパニ監督下での守備陣再建の要と見なされており、クラブ首脳陣は契約条件を早期に確定させようと動いている。しかし、彼の契約が2026年まで残っていること、財政的制約がバイエルンの柔軟性を制限していることから、状況は依然として微妙なものであり、競争は激化の一途をたどっている。
- AFP
バイエルンがフライブルクに勝利した直後、ウパメカノは自身の将来を巡る憶測が拡大していることについて公に言及した。フランス人選手は、交渉が続く中で金銭面が決定的な要素ではないと強調した。
ウパメカノは経済的インセンティブだけが動機ではないと主張し、競技面での条件が大きな影響を与えると断言した。自身の去就を巡る絶え間ない憶測については、意図的に曖昧な表現を保ち「100回でも言えるが、どうなるかは見てみよう」と述べた。
報道によれば、クラブ関係者らはウパメカノが真に葛藤していると見ている。彼はミュンヘンに落ち着き、コンパニーの信頼に支えられ、自身の強みに合ったシステムで成長している。しかし、レアル・マドリーへの移籍やPSGでのフランス帰国という選択肢は、特にフリー移籍による長期的な柔軟性の可能性を考慮すると、非常に魅力的なものだ。
ウパメカノが欧州のビッグクラブから注目を集める背景には、バイエルンとの契約問題だけではない。レアル・マドリーは27歳の同選手をDFエデル・ミリトンのパートナー候補、あるいはアントニオ・リュディガーと並ぶ長期的な代替案と見ている。一方PSGは、ルイス・エンリケ監督の下でフランス人中心のチーム構築を進める中、彼を次なるサイクルの礎と位置付けている。
現代のセンターバックは 8000 万ユーロ以上の移籍金がかかるため、来年の夏に無料移籍の可能性が、たとえわずかながらも、ヨーロッパの主要スポーツディレクター全員の注意を引いている。バイエルンは、この影響力を認識しており、状況をコントロールし続けるためには迅速に行動しなければならないことを理解している。
舞台裏では、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エウベル氏が契約締結に向けて努力を強化しているが、財政的な現実が交渉を複雑にしている。バイエルンは、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイビス、ヨシュア・キミッヒを留めるためにすでに多額の資金を投じており、それが給与体系を圧迫し、ウパメカノとの交渉をより微妙なものにしている。
レアル・マドリーとPSGが最も執拗に獲得を目指しているほか、バルセロナも長期的な守備陣の計画の一環として、この動きを注視しており、ヨーロッパのエリートクラブからの関心はますます高まっている。
週を追うごとに、バイエルンは、進化する給与モデルを乱すことなく、ウパメカノの価値を反映した契約を結ぶというプレッシャーにさらされている。彼を無償で失うリスクは、スポーツ面でも財政面でも大きな後退となるだろう。
- Getty Images Sport
シーズン重要な局面を迎える中、バイエルンは1月の移籍市場前に交渉を加速させ、ウパメカノの去就に関する不透明感を解消したい考えだ。早期決着は、交渉決裂に備えて若手DFの監視を続けるクラブに明確な方向性を与える。
契約延長が早期に合意に至らなければ、レアル・マドリーとPSGが選手代理人との接触を強化すると見込まれる。しかしバイエルンは、双方が受け入れ可能な条件で合意が成立すれば、ウパメカノが留まることを望んでいると確信している。
現時点で同選手はコンパニ監督の戦術の中核であり、双方とも長期契約が安定性をもたらすことを認識している。しかしバイエルンが給与体系を崩さずに彼の要求を満たせない限り、来夏の移籍市場では注目度の高い争奪戦が繰り広げられる可能性がある。
