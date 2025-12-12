このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
liverpool brightonGetty Images
Yuta Tokuma

リヴァプールvsブライトンの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第16節

12月14日(日)開催の2025-26シーズンプレミアリーグ第16節、リヴァプールとブライトンによる一戦の予想スタメンや見どころを紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ
  • liverpool brightonGetty Images

    リヴァプールvsブライトン｜見どころ

    キックオフ：2025年12月14日(日)0:00
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    遠藤航の所属するリヴァプールと三笘薫所属のブライトンが2025-26プレミアリーグ第16節で対戦する。

    昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は絶不調。序盤こそ上々の戦いを見せてきたが、一気に落ち込み、現在リーグ戦2試合未勝利で10位にまで後退する。さらに、エースのサラーがクラブと指揮官スロットに反旗を翻し、チーム状態は心配だ。今節はブライトンを本拠地アンフィールドに迎える一戦。直近5試合で3勝1分けと相性は良いが、現在のチーム状態がこの試合にどのような影響を与えるか。ミッドウィークのインテル戦のように粘り強い戦いを見せ、リーグ戦で白星を取り戻せるか注目だ。なお、インテル戦を欠場した遠藤はこの試合で復帰できるだろうか。

    対するブライトンは、今季序盤こそ躓いたが、徐々に調子を取り戻しており、一時5位にまで浮上。しかし、直近の2試合で勝利がなく、現在8位に位置する。アストン・ヴィラ戦で4失点を喫した守備陣はやや心配だが、攻撃陣は得点数リーグ4位タイと好調だ。今節対戦するリヴァプールとは、まずまずの相性。近年互角の戦いを続けており、昨季はホームで白星を手にした。トップハーフ最多失点と綻びを見せる相手守備陣に対してウェルベックを中心とした攻撃陣がどのようなパフォーマンスを見せるか。また、リヴァプール戦を得意とする三笘が復帰に近づいているのも朗報だ。

    リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

    • 広告
  • liverpool Getty Images

    リヴァプール｜予想スタメン

    ■GK
    アリソン

    ■DF
    ゴメス、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ

    ■MF
    ジョーンズ、グラフェンベルフ、マック・アリスター

    ■FW
    ソボスライ、エキティケ、ヴィルツ

    監督
    スロット

    出場停止選手：ブラッドリー
    出場が不透明な選手：遠藤、キエーザ、フリンポン
    負傷選手情報：ガクポ、レオーニ

    リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

  • brighton Getty Images

    ブライトン｜予想スタメン

    ■GK
    フェルブルッヘン

    ■DF
    ウィーファー、ファン・ヘッケ、ダンク、ガディオグル

    ■MF
    バレバ、ゴメス、ミンテ、ラター、デ・クーパー

    ■FW
    ウェルベック

    ■監督
    ヒュルツェラー

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：三笘薫、ワトソン、アヤリ
    負傷選手情報：ツィマス、マーチ、ウェブスター、ミルナー

    リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • liverpool brightonGetty Images

    リヴァプールvsブライトン｜注目選手

    ■リヴァプール｜エキティケ

    リヴァプールの注目はエキティケ。フランクフルトで活躍した元パリ・サンジェルマンFWは、今季からリヴァプールに新天地を求めた。すると、イサクとのポジション争いを制して、ここまでチームトップとなる公式戦8得点を記録する。

    サラーの問題に揺れるリヴァプールの中で、今季最も信頼のできる得点源であるエキティケは、前節のリーズ戦で2得点を奪うなど、調子を取り戻している。ブライトン戦でもゴール前で違いを作り、チームにリーグ戦3試合ぶりの勝利をもたらす活躍ができるか。

    ■ブライトン｜ダニー・ウェルベック

    ブライトンで今季存在感を発揮しているのがウェルベック。先月に35歳になった同選手だが、依然としてその決定力は健在で、ここまでリーグ得点ランキング3位タイとなる7得点を記録してイングランド代表復帰を期待する声も上がるなど、好調を維持している。

    ウェルベックはブライトン加入以降のリヴァプール戦で確かなインパクトを残してきた。ミンテらのチャンスメイクを活かして自慢の決定力を示し、今季綻びを露呈するリヴァプール守備陣相手に自ら得点を挙げて昨季に続く勝利にチームを導けるか。

    リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

  • U-NEXT premier soccer packU-NEXT

    リヴァプールvsブライトン｜放送・配信予定

    プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

    ※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

    リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
ブライトン crest
ブライトン
BHA
0