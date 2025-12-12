リヴァプールvsブライトンの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第16節
- Getty Images
リヴァプールvsブライトン｜見どころ
キックオフ：2025年12月14日(日)0:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
遠藤航の所属するリヴァプールと三笘薫所属のブライトンが2025-26プレミアリーグ第16節で対戦する。
昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は絶不調。序盤こそ上々の戦いを見せてきたが、一気に落ち込み、現在リーグ戦2試合未勝利で10位にまで後退する。さらに、エースのサラーがクラブと指揮官スロットに反旗を翻し、チーム状態は心配だ。今節はブライトンを本拠地アンフィールドに迎える一戦。直近5試合で3勝1分けと相性は良いが、現在のチーム状態がこの試合にどのような影響を与えるか。ミッドウィークのインテル戦のように粘り強い戦いを見せ、リーグ戦で白星を取り戻せるか注目だ。なお、インテル戦を欠場した遠藤はこの試合で復帰できるだろうか。
対するブライトンは、今季序盤こそ躓いたが、徐々に調子を取り戻しており、一時5位にまで浮上。しかし、直近の2試合で勝利がなく、現在8位に位置する。アストン・ヴィラ戦で4失点を喫した守備陣はやや心配だが、攻撃陣は得点数リーグ4位タイと好調だ。今節対戦するリヴァプールとは、まずまずの相性。近年互角の戦いを続けており、昨季はホームで白星を手にした。トップハーフ最多失点と綻びを見せる相手守備陣に対してウェルベックを中心とした攻撃陣がどのようなパフォーマンスを見せるか。また、リヴァプール戦を得意とする三笘が復帰に近づいているのも朗報だ。
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
アリソン
■DF
ゴメス、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ジョーンズ、グラフェンベルフ、マック・アリスター
■FW
ソボスライ、エキティケ、ヴィルツ
監督
スロット
出場停止選手：ブラッドリー
出場が不透明な選手：遠藤、キエーザ、フリンポン
負傷選手情報：ガクポ、レオーニ
- Getty Images
ブライトン｜予想スタメン
■GK
フェルブルッヘン
■DF
ウィーファー、ファン・ヘッケ、ダンク、ガディオグル
■MF
バレバ、ゴメス、ミンテ、ラター、デ・クーパー
■FW
ウェルベック
■監督
ヒュルツェラー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：三笘薫、ワトソン、アヤリ
負傷選手情報：ツィマス、マーチ、ウェブスター、ミルナー
- Getty Images
リヴァプールvsブライトン｜注目選手
■リヴァプール｜エキティケ
リヴァプールの注目はエキティケ。フランクフルトで活躍した元パリ・サンジェルマンFWは、今季からリヴァプールに新天地を求めた。すると、イサクとのポジション争いを制して、ここまでチームトップとなる公式戦8得点を記録する。
サラーの問題に揺れるリヴァプールの中で、今季最も信頼のできる得点源であるエキティケは、前節のリーズ戦で2得点を奪うなど、調子を取り戻している。ブライトン戦でもゴール前で違いを作り、チームにリーグ戦3試合ぶりの勝利をもたらす活躍ができるか。
■ブライトン｜ダニー・ウェルベック
ブライトンで今季存在感を発揮しているのがウェルベック。先月に35歳になった同選手だが、依然としてその決定力は健在で、ここまでリーグ得点ランキング3位タイとなる7得点を記録してイングランド代表復帰を期待する声も上がるなど、好調を維持している。
ウェルベックはブライトン加入以降のリヴァプール戦で確かなインパクトを残してきた。ミンテらのチャンスメイクを活かして自慢の決定力を示し、今季綻びを露呈するリヴァプール守備陣相手に自ら得点を挙げて昨季に続く勝利にチームを導けるか。
リヴァプールvsブライトン｜放送・配信予定
