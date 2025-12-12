キックオフ：2025年12月14日(日)0:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

遠藤航の所属するリヴァプールと三笘薫所属のブライトンが2025-26プレミアリーグ第16節で対戦する。

昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は絶不調。序盤こそ上々の戦いを見せてきたが、一気に落ち込み、現在リーグ戦2試合未勝利で10位にまで後退する。さらに、エースのサラーがクラブと指揮官スロットに反旗を翻し、チーム状態は心配だ。今節はブライトンを本拠地アンフィールドに迎える一戦。直近5試合で3勝1分けと相性は良いが、現在のチーム状態がこの試合にどのような影響を与えるか。ミッドウィークのインテル戦のように粘り強い戦いを見せ、リーグ戦で白星を取り戻せるか注目だ。なお、インテル戦を欠場した遠藤はこの試合で復帰できるだろうか。

対するブライトンは、今季序盤こそ躓いたが、徐々に調子を取り戻しており、一時5位にまで浮上。しかし、直近の2試合で勝利がなく、現在8位に位置する。アストン・ヴィラ戦で4失点を喫した守備陣はやや心配だが、攻撃陣は得点数リーグ4位タイと好調だ。今節対戦するリヴァプールとは、まずまずの相性。近年互角の戦いを続けており、昨季はホームで白星を手にした。トップハーフ最多失点と綻びを見せる相手守備陣に対してウェルベックを中心とした攻撃陣がどのようなパフォーマンスを見せるか。また、リヴァプール戦を得意とする三笘が復帰に近づいているのも朗報だ。