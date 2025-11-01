「スロット、リヴァプール解任へ？」「アーセナルの優勝は決定的だ」：プレミアリーグ第10節のヘッドラインを予想！

厳しい批判を浴びていたアルネ・スロットは、カラバオカップのクリスタル・パレス戦では大半の主力を休ませた。結果としてアンフィールドで0-3と完敗。若手選手中心のメンバーで挑んだことにより、事実上この大会を「諦めた」とも指摘されている。直近公式戦7試合で6敗。彼の立場は危うくなっている。

今この状況を打開するには、とにかく勝利を掴むしかない。しかし1日には調子を上げる難敵アストン・ヴィラと対戦し、さらに4日にはチャンピオンズリーグでレアル・マドリーと激突する。そして9日には、マンチェスター・シティとの一戦だ。11月のインターナショナルウィークまで、対戦相手は非常に厳しい。今のリヴァプールでは、今後10日間で7敗目、8敗目、9敗目を喫しても不思議ではない。

スロットは解決策を模索し、フランクフルト戦では4-4-2を採用、パレス戦では3-4-3も試していた。今夏の超大型補強でスカッドは豪華になったが、バランスが崩れて未だ最適解を見いだせないでいる。

残念ながら、今後の日程や今の状態を考慮すれば、リヴァプールの苦境は続く可能性が高い。圧倒的な強さでプレミアリーグを制覇してから6カ月、ついに「解任」という言葉がメディアで踊り始めるかもしれない。