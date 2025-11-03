相次ぐ強盗被害への対策…プレミアリーグ選手に元格闘家を雇う流れが？

イングランド北西部の富裕地域は国内主要クラブのスター選手にとって人気のエリア。マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、リヴァプール、エヴァートンでプレーする数々の選手に住まいを構える傾向があるが、犯罪事件が相次ぎ、評判が揺らぎ始めている。

最近では2023年12月にジャック・グリーリッシュが100万ポンド相当の宝石類を盗まれる被害に。この事件はマンチェスター・Cで三冠を達成した数カ月後に発生し、グリーリッシュはインスタグラムで「深い悲しみ」に襲われたともの思いを明かしている。

「この事件は僕ら全員にとってトラウマとなる経験だった。誰も怪我をしなかったことにただただ感謝だ。この12カ月で素晴らしい経験と成果を数多く得たけど、正直言って、サッカー人生で最高の年だったはずの今、それを祝う気になれない。こうした恐ろしい犯罪を犯す者たちは人々の生活に与える損害を全く理解していない」

また、マンチェスター・C時代のラヒーム・スターリングも強盗被害に遭った経験がある。容疑者は逮捕され、一連の犯行を認めている。