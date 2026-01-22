ウルブズがカルヴィン・フィリップス獲得に動く？ついに構想外から脱出か

ユーロ2020決勝進出に貢献したフィリップスは、2022年ワールドカップ復帰後、シティのジョゼップ・グアルディオラ監督から「体重超過」と評された。

グアルディオラは2年後にフィリップスに謝罪し、「申し訳なかった。8年に1度のミスなら悪くない。だが本当に申し訳ない。彼に謝罪する」と述べた。

「発言前に彼とは話していた。ここで何か言う前には、チームとも、この場合は選手とも必ず話すようにしている」

フィリップスは2023年、同監督のコメントがつらかったと認めた。

「僕自身は太ってなかったけど、監督は明らかに違う見方をした。それを受け止めて、可能な限りフィットネスを高めるよう最善を尽くした」

「あの発言があまりにも大げさで、多くの人が話題にし始めたから、少し受け入れがたかった。その直後のリーズ戦ではベンチ入りしたが、それ以降は全試合でフィットしていた」

「あれは単なる誤解だったんだ。僕とスタッフ数人の間のすれ違いさ」