ウルブズがカルヴィン・フィリップス獲得に動く？ついに構想外から脱出か
『デイリー・メール』の報道によると、フィリップスは2月2日に閉幕する冬の移籍市場を前に、プレミアリーグ最下位のウルヴスから関心を寄せられているという。
同報道によれば、ウルヴスは長年同選手を高く評価しており、移籍交渉を進めているという。一方、ウルヴスのジョアン・ゴメスとアンドレは他クラブからの関心を引いているという。
ロブ・エドワーズ監督率いるウルブズは、プレミアリーグとFAカップで5試合無敗の好調を維持しているが、降格圏のライバルとの差を縮めようと、フィリップスの経験を高く評価しているとみられている。
フィリップスは2022年夏にリーズ・ユナイテッドから4200万ポンドでシティに移籍したものの、序列を下げている。
2022-23シーズンのシティでのデビューシーズンに21試合に出場した後、フィリップスは翌シーズンにわずか10試合の出場にとどまり、その後6カ月間ウェストハム・ユナイテッドにレンタル移籍した。この期間、同選手はサポーターと衝突する場面もあった。
2028年までシティと契約を結んでいるフィリップスは、2024-25シーズンをイプスウィッチ・タウンで過ごし、チャンピオンシップ降格を経験。22試合に出場して1得点を記録した。
今シーズン唯一の出場となったのは、9月のカラバオカップ3回戦でシティがリーグ・ワンのハダースフィールド・タウンを2-0で下した試合。強靭なタックルが売りのフィリップスは途中出場した。
ユーロ2020決勝進出に貢献したフィリップスは、2022年ワールドカップ復帰後、シティのジョゼップ・グアルディオラ監督から「体重超過」と評された。
グアルディオラは2年後にフィリップスに謝罪し、「申し訳なかった。8年に1度のミスなら悪くない。だが本当に申し訳ない。彼に謝罪する」と述べた。
「発言前に彼とは話していた。ここで何か言う前には、チームとも、この場合は選手とも必ず話すようにしている」
フィリップスは2023年、同監督のコメントがつらかったと認めた。
「僕自身は太ってなかったけど、監督は明らかに違う見方をした。それを受け止めて、可能な限りフィットネスを高めるよう最善を尽くした」
「あの発言があまりにも大げさで、多くの人が話題にし始めたから、少し受け入れがたかった。その直後のリーズ戦ではベンチ入りしたが、それ以降は全試合でフィットしていた」
「あれは単なる誤解だったんだ。僕とスタッフ数人の間のすれ違いさ」
フィリップスの将来がどうなるかはまだ不透明だが、シティは土曜日のプレミアリーグでウルブスを迎え撃つにあたり、ボデ/グリムトに敗れたUEFAチャンピオンズリーグの試合からの巻き返しに全力を注いでいる。
11位のシティがUCL決勝トーナメント自動進出を目指す上で課題を抱えることとなったこの予想外の3-1敗戦を受け、グアルディオラ監督率いる選手たちは遠征に参加したサポーターへの返金措置を実施した。
試合後、フラストレーションを露わにしたグアルディオラ監督はこう語った。
「新年に入ってから、本当に多くの面で全てが我々に逆風だ。ボドがどれほど優れたチームかは承知している。決して侮ってはいない」
「ウルブズ戦、そして最終戦のガラタサライ戦に向けて、素早く流れを変えなければならない」
「我々にとって信じられないほどのチャンスだった。しかし、あらゆる細部で（起こりうる）悪いことが次々と起きているという感覚だ。これは事実であり、それを変えようと試みなければならない」
シティは先週土曜日のダービーでも宿敵マンチェスター・ユナイテッドに0-2で敗れ、優勝争いでは首位アーセナルに7ポイント差をつけられている。
