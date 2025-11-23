キックオフ：2025年11月24日(月)1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2025-26プレミアリーグ第12節でアーセナルとトッテナムによる”ノースロンドンダービー”が開催される。

近年、プレミアリーグ優勝にあと一歩届かない状況の続くアーセナルだが、悲願の覇権奪還を目指す今季は序盤から絶好調。リヴァプールに唯一の黒星を喫したものの、11試合を終えて8勝2分け1敗で2位以下に勝ち点4差をつけて首位に立つ。中でも守備陣の安定感は抜群でここまで5失点を喫したのみだ。ノースロンドンダービーでは3連勝を含む現在6戦無敗とトッテナムを得意としている。代表戦明けでガブリエウら主力のコンディション面に不安があるものの、攻守に安定したパフォーマンスを見せて宿敵からしっかりと勝利を挙げて首位固めできるか。

対するトッテナムは、昨季の大不振を払拭する確かな成長を見せる。新指揮官フランクの下でリーグ戦5勝3分け3敗で上位争いを見据える5位に位置する。中でもリーグ戦のアウェーゲームでは4勝1分けの無敗と好調を維持。ただし、直近の公式戦7試合で2勝どまりと開幕当初の勢いを失いつつあることは気がかりだ。そんなトッテナムだが、近年ノースロンドンダービーでなかなか結果を残せず。特にリーグ戦で敵地で勝利したのは2010年まで遡る。指揮官フランクにとって初の宿敵との一戦となる中、15年間ぶりに敵地で白星を挙げて苦手を克服できるか。