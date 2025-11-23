アーセナルvsトッテナムの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第12節
- Getty Images
アーセナルvsトッテナム｜見どころ
キックオフ：2025年11月24日(月)1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2025-26プレミアリーグ第12節でアーセナルとトッテナムによる”ノースロンドンダービー”が開催される。
近年、プレミアリーグ優勝にあと一歩届かない状況の続くアーセナルだが、悲願の覇権奪還を目指す今季は序盤から絶好調。リヴァプールに唯一の黒星を喫したものの、11試合を終えて8勝2分け1敗で2位以下に勝ち点4差をつけて首位に立つ。中でも守備陣の安定感は抜群でここまで5失点を喫したのみだ。ノースロンドンダービーでは3連勝を含む現在6戦無敗とトッテナムを得意としている。代表戦明けでガブリエウら主力のコンディション面に不安があるものの、攻守に安定したパフォーマンスを見せて宿敵からしっかりと勝利を挙げて首位固めできるか。
対するトッテナムは、昨季の大不振を払拭する確かな成長を見せる。新指揮官フランクの下でリーグ戦5勝3分け3敗で上位争いを見据える5位に位置する。中でもリーグ戦のアウェーゲームでは4勝1分けの無敗と好調を維持。ただし、直近の公式戦7試合で2勝どまりと開幕当初の勢いを失いつつあることは気がかりだ。そんなトッテナムだが、近年ノースロンドンダービーでなかなか結果を残せず。特にリーグ戦で敵地で勝利したのは2010年まで遡る。指揮官フランクにとって初の宿敵との一戦となる中、15年間ぶりに敵地で白星を挙げて苦手を克服できるか。
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、サリバ、モスケラ、インカピエ
■MF
エゼ、スビメンディ、ライス
■FW
サカ、メリノ、トロサール
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：カラフィオーリ、ヨケレス、マルティネッリ、マドゥエケ
負傷選手情報：ガブリエウ、ウーデゴール、ハフェルツ、ジェズス
- Getty Images
トッテナム｜予想スタメン
■GK
ヴィカーリオ
■DF
ポーロ、ロメロ、ファン・デ・フェン、スペンス
■MF
パリーニャ、サール、クドゥス、シモンズ、オドベール
■FW
リシャルリソン
監督
フランク
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：クドゥス、グレイ、高井、デイヴィス、ドラグーシン
負傷選手情報：ソランケ、ビスマ、クルゼフスキ、マディソン
- Getty Images
アーセナルvsトッテナム｜注目選手
■アーセナル｜ブカヨ・サカ
アーセナルの注目はサカ。ユース時代からプレーする同選手は昨季、負傷による長期離脱を余儀なくされたが、今季はここまでコンスタントにピッチに立って、直近の公式戦4試合で3得点を挙げるなど、公式戦14試合6得点を記録して攻撃陣を牽引する。
そんなサカはトッテナムとの一戦を得意としており、直近のノースロンドンダービー4試合で2得点4アシストを記録するなど確かなインパクトを残してきた。長年アーセナルでプレーすることからライバル関係を熟知する同選手は、ゲームキャプテンとして再びチームを勝利に導く活躍を披露できるか。
■トッテナム｜リシャルリソン
対するトッテナムの注目はリシャルリソンだ。2022年にエヴァートンから加入した同選手だが、なかなかその期待に応えることができず批判に晒されてきた。それでも今季は序盤から活躍し、前節のマンチェスター・ユナイテッド戦で得点を挙げるなど、チーム2位となる4得点を記録する。
リシャルリソンはエヴァートン時代にアーセナルから2得点を挙げたが、ノースロンドンダービーでは5試合に出場していまだに無得点と輝けず。それでも、この一戦で長年攻撃陣を支えてきたケインとソンに代わる活躍を見せて15年ぶりの敵地でのリーグ戦勝利をチームにもたらせるか注目だ。
