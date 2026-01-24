キックオフ：2026年1月26日(月1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドによるイングランドの名門同士による一戦が2025-26プレミアリーグ第23節で開催される。

近年プレミアリーグ優勝に近づくも、あと一歩届かない状況の続くアーセナルだが、今季は違う。シーズン前半戦を首位で折り返したチームは、取りこぼしのある2位以下に勝ち点7差をつけており、チャンピオンズリーグでもトップ2位フィニッシュを確定した。4つの大会すべてで優勝を狙えるチームの最大の武器は守護神ラヤを中心としたリーグ最少失点を誇る守備陣。今節のマンチェスター・U戦でも相手を圧倒するパフォーマンスを見せることが期待される。新体制になったばかりの相手に地力の差を見せ、今季こそリーグ優勝を成し遂げらえるだけの実力があることを証明したい。

対するマンチェスター・Uは近年の低迷が依然として続いており、今季も5位にこそ位置するが安定感を欠く戦いが続き、1月にはアモリム解任を決断。そして、クラブOBキャリックを招聘したチームは、初陣となった前節のマンチェスター・ダービーで宿敵に2-0で勝利する最高のスタートを切った。今節対戦するアーセナル相手にリーグ戦で3年間にわたって勝利がなく、敵地エミレーツでは4連敗中だ。それでも、マンチェスター・Cを撃破したカウンターを中心にどこまで勝利に近づけるか。ダービー勝利が首位チームとの一戦に向けた自信になることは間違いない。