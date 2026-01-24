このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
アーセナルvsマンチェスター・Uの予想スタメン・見どころ・注目選手｜2025-26プレミアリーグ第23節

1月26日(月)開催の2025-26シーズンプレミアリーグ第23節、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドによる一戦の予想スタメンや見どころを紹介。

プレミアリーグ2025-26 第23節
アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッド
2026年1月26日(月)午前1:30キックオフ

    アーセナルvsマンチェスター・U｜見どころ

    キックオフ：2026年1月26日(月1:30
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドによるイングランドの名門同士による一戦が2025-26プレミアリーグ第23節で開催される。

    近年プレミアリーグ優勝に近づくも、あと一歩届かない状況の続くアーセナルだが、今季は違う。シーズン前半戦を首位で折り返したチームは、取りこぼしのある2位以下に勝ち点7差をつけており、チャンピオンズリーグでもトップ2位フィニッシュを確定した。4つの大会すべてで優勝を狙えるチームの最大の武器は守護神ラヤを中心としたリーグ最少失点を誇る守備陣。今節のマンチェスター・U戦でも相手を圧倒するパフォーマンスを見せることが期待される。新体制になったばかりの相手に地力の差を見せ、今季こそリーグ優勝を成し遂げらえるだけの実力があることを証明したい。

    対するマンチェスター・Uは近年の低迷が依然として続いており、今季も5位にこそ位置するが安定感を欠く戦いが続き、1月にはアモリム解任を決断。そして、クラブOBキャリックを招聘したチームは、初陣となった前節のマンチェスター・ダービーで宿敵に2-0で勝利する最高のスタートを切った。今節対戦するアーセナル相手にリーグ戦で3年間にわたって勝利がなく、敵地エミレーツでは4連敗中だ。それでも、マンチェスター・Cを撃破したカウンターを中心にどこまで勝利に近づけるか。ダービー勝利が首位チームとの一戦に向けた自信になることは間違いない。

    アーセナル｜予想スタメン

    ■GK
    ラヤ

    ■DF
    ホワイト、サリバ、ガブリエウ、ティンバー

    ■MF
    ウーデゴール、ライス、スビメンディ

    ■FW
    サカ、ギェケレシュ、トロサール

    ■監督
    アルテタ

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：インカピエ
    負傷選手情報：カラフィオーリ、ダウマン

    マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン

    ■GK
    ラマース

    ■DF
    ダロト、マグワイア、マルティネス、ショー

    ■MF
    カゼミーロ、メイヌー、ディアロ、フェルナンデス、ドルグ

    ■FW
    ムベウモ

    ■監督
    キャリック

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：デ・リフト、ザークツィー

    アーセナルvsマンチェスター・U｜注目選手

    ■アーセナル｜ヴィクトル・ギェケレシュ

    アーセナルの注目はギェケレシュ。スポルティングで昨季54得点を記録した同選手は、今季からアーセナルでプレー。絶対的な得点源が不在だったチームにゴールをもたらすことが期待されたが、ここまで公式戦9得点と思うような活躍を残せていない。

    それでも、ギェケレシュは復調の兆しを見せ始めている、ポジション争いのライバルのジェズスの活躍も刺激となり、直近3試合で2得点1アシストを記録。マンチェスター・U戦でもセンターフォワードで起用される可能性が高く、強豪マンチェスター・Cを完封した相手ゴール前で違いを生み出せるか注目だ。

    ■マンチェスター・ユナイテッド｜ブライアン・ムベウモ

    マンチェスター・Uの注目はムベウモ。昨季ブレントフォードで大活躍した同選手は、今季からマンチェスター・Uでプレー。昨季低調だった攻撃陣の核となり、ここまでチームトップとなる公式戦8得点を記録する。

    アフリカ・ネーションズカップに出場したムベウモ不在時、チームは低調な戦いを続けていたが、復帰初戦となったマンチェスター・ダービーでいきなり得点を挙げて勝利に導く活躍を残した。安定したアーセナル守備陣相手に昨季も得点しており、その高い決定力を見せつけ、再びチームの強豪撃破に貢献できるか。

    アーセナルvsマンチェスター・U｜放送・配信予定

    プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

    ※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

