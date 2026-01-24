アーセナルvsマンチェスター・Uの予想スタメン・見どころ・注目選手｜2025-26プレミアリーグ第23節
プレミアリーグ2025-26 第23節
アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッド
2026年1月26日(月)午前1:30キックオフ
- Getty Images
アーセナルvsマンチェスター・U｜見どころ
キックオフ：2026年1月26日(月1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドによるイングランドの名門同士による一戦が2025-26プレミアリーグ第23節で開催される。
近年プレミアリーグ優勝に近づくも、あと一歩届かない状況の続くアーセナルだが、今季は違う。シーズン前半戦を首位で折り返したチームは、取りこぼしのある2位以下に勝ち点7差をつけており、チャンピオンズリーグでもトップ2位フィニッシュを確定した。4つの大会すべてで優勝を狙えるチームの最大の武器は守護神ラヤを中心としたリーグ最少失点を誇る守備陣。今節のマンチェスター・U戦でも相手を圧倒するパフォーマンスを見せることが期待される。新体制になったばかりの相手に地力の差を見せ、今季こそリーグ優勝を成し遂げらえるだけの実力があることを証明したい。
対するマンチェスター・Uは近年の低迷が依然として続いており、今季も5位にこそ位置するが安定感を欠く戦いが続き、1月にはアモリム解任を決断。そして、クラブOBキャリックを招聘したチームは、初陣となった前節のマンチェスター・ダービーで宿敵に2-0で勝利する最高のスタートを切った。今節対戦するアーセナル相手にリーグ戦で3年間にわたって勝利がなく、敵地エミレーツでは4連敗中だ。それでも、マンチェスター・Cを撃破したカウンターを中心にどこまで勝利に近づけるか。ダービー勝利が首位チームとの一戦に向けた自信になることは間違いない。
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、ティンバー
■MF
ウーデゴール、ライス、スビメンディ
■FW
サカ、ギェケレシュ、トロサール
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：インカピエ
負傷選手情報：カラフィオーリ、ダウマン
- Getty Images
マンチェスター・ユナイテッド｜予想スタメン
■GK
ラマース
■DF
ダロト、マグワイア、マルティネス、ショー
■MF
カゼミーロ、メイヌー、ディアロ、フェルナンデス、ドルグ
■FW
ムベウモ
■監督
キャリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：デ・リフト、ザークツィー
- Getty Images
アーセナルvsマンチェスター・U｜注目選手
■アーセナル｜ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナルの注目はギェケレシュ。スポルティングで昨季54得点を記録した同選手は、今季からアーセナルでプレー。絶対的な得点源が不在だったチームにゴールをもたらすことが期待されたが、ここまで公式戦9得点と思うような活躍を残せていない。
それでも、ギェケレシュは復調の兆しを見せ始めている、ポジション争いのライバルのジェズスの活躍も刺激となり、直近3試合で2得点1アシストを記録。マンチェスター・U戦でもセンターフォワードで起用される可能性が高く、強豪マンチェスター・Cを完封した相手ゴール前で違いを生み出せるか注目だ。
■マンチェスター・ユナイテッド｜ブライアン・ムベウモ
マンチェスター・Uの注目はムベウモ。昨季ブレントフォードで大活躍した同選手は、今季からマンチェスター・Uでプレー。昨季低調だった攻撃陣の核となり、ここまでチームトップとなる公式戦8得点を記録する。
アフリカ・ネーションズカップに出場したムベウモ不在時、チームは低調な戦いを続けていたが、復帰初戦となったマンチェスター・ダービーでいきなり得点を挙げて勝利に導く活躍を残した。安定したアーセナル守備陣相手に昨季も得点しており、その高い決定力を見せつけ、再びチームの強豪撃破に貢献できるか。
アーセナルvsマンチェスター・U｜放送・配信予定
