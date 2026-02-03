サラー、ヴィニシウス…2026年夏の移籍市場を左右する20選手

エリオット・アンダーソンは、人生を変える夏を迎える可能性を秘めている。イングランド代表の中盤でデクラン・ライスと並んでレギュラーの座を確立したノッティンガム・フォレストのこの選手は、ワールドカップでブレイクするスターの一人となるだろう。彼の獲得に関心を持つクラブが増えていることを考慮すると、23歳のこの選手の知名度は、2026年にはこれまで想像もできなかったレベルに達するかもしれない。

マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの両方が、来シーズンに向けてそれぞれの中盤を強化することを目指し、アンダーソンの進歩を注視しているという。シティ・グラウンドから彼を放出するには1億ポンドの移籍金が必要になるかもしれないが、アンダーソンの潜在能力は、その投資に見合う価値があるものとなるだろう。