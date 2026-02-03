サラー、ヴィニシウス…2026年夏の移籍市場を左右する20選手

トップクラスの才能から新進気鋭の若手、有望なフリーエージェントまで、6月に移籍市場が再開されれば数多くのビッグネームが動き出す見込みだ。これはワールドカップの影響を考慮する前の話であり、北米での活躍をきっかけに移籍を果たすブレイクスターが必ず現れるだろう。
オフシーズンを見据えて覚えておくべき選手は誰か？GOALが2026年夏の移籍市場を左右する可能性が高い20選手を分析する。
カリム・アデイェミが昨年8月に代理人をジョルジュ・メンデスに変更して以来、彼がボルシア・ドルトムントを離れることを視野に入れていることは明らかであり、このドイツ代表選手はその後、数多くの欧州トップクラブとの関連が報じられてきた。
マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、レアル・マドリー、トッテナム、ナポリなどが関心を示したり、オファーを受ける可能性のあるクラブの一例だ。ジグナル・イドゥナ・パルクでの契約は残り18か月を切っており、BVBが主力FWの価値がまだ残っているうちに放出を図ろうとしているため、24歳の選手は割安で獲得できる可能性がある。
フリアン・アルバレスは、ワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表のトップストライカーとして、夏には注目の的となるだろう。しかし、彼の将来については、ほぼ確実に裏で話題になるだろう。
バルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキの後継として理想的な9番としてアルバレスをターゲットにしていると言われ、アーセナルは、ヴィクトル・ギェケレシュがロンドン北部でのデビューシーズンで期待外れの結果に終わったため、元マンチェスター・シティの選手に引き続き関心を寄せている。いずれにせよ、アトレティコは26歳のアルバレスの売却を検討する前に、1億ユーロ以上の金額を要求する可能性が高い。
エリオット・アンダーソンは、人生を変える夏を迎える可能性を秘めている。イングランド代表の中盤でデクラン・ライスと並んでレギュラーの座を確立したノッティンガム・フォレストのこの選手は、ワールドカップでブレイクするスターの一人となるだろう。彼の獲得に関心を持つクラブが増えていることを考慮すると、23歳のこの選手の知名度は、2026年にはこれまで想像もできなかったレベルに達するかもしれない。
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの両方が、来シーズンに向けてそれぞれの中盤を強化することを目指し、アンダーソンの進歩を注視しているという。シティ・グラウンドから彼を放出するには1億ポンドの移籍金が必要になるかもしれないが、アンダーソンの潜在能力は、その投資に見合う価値があるものとなるだろう。
カルロス・バレバは昨夏、マンチェスター・ユナイテッドがカメルーン代表選手をオールド・トラッフォードに招致する具体的な関心を示したため、ブライトンを去る寸前だった。この注目度の高まりがピッチ上のパフォーマンスに影響を与えたようだ。今季は2024-25シーズンほどの活躍は見せていないものの、22歳の選手は今後数か月で移籍する見込みだ。
ユナイテッドは退団するカゼミーロの後継者候補として最有力候補であり、前回レッドデビルズが獲得に動いた際にブライトンが要求した1億1500万ポンドという移籍金を、同クラブが再び要求できる可能性は低いと見られている。
フランスサッカー界で台頭している有望選手の一人、アユブ・ブアディは17歳の昨シーズン、チャンピオンズリーグでリールがレアル・マドリーやユヴェントスなどの強豪と対戦した際に、圧倒的な活躍を見せて話題になった。長身の守備的ミッドフィールダーであるブアディは、現在のヨーロッパのサッカーのスタイルにぴったりであり、そのため夏に向けて多くのビッグクラブが彼に注目している。
現在18歳のこの選手を獲得する最有力候補はパリ・サンジェルマンと目されているが、アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドも獲得候補として名前が挙がっている。リールは昨年12月、ブアディと新たな契約を結ぶことに成功したが、それは同クラブが誇るこの有望な若手選手の価値を高めるための戦術に過ぎなかった。
ちょうど1年前、ヤン・ディオマンデはラ・リーガで苦戦するレガネスでのトップチームデビューすら果たしていなかった。 しかし、急成長を遂げたコートジボワール代表選手は今夏、プレミアリーグのトップクラブからオファーが殺到する見込みだ。一方、RBライプツィヒは昨夏わずか2000万ユーロで獲得したこのウインガーの売却で、約1億ユーロの利益を見込んでいる。
ディオマンデは今季ブンデスリーガで突如台頭したスターの一人であり、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールとの移籍報道が相次いでいる。本人も幼少期からリヴァプールを応援していたことを認めているが、19歳の彼がアンフィールドにたどり着くか、それとも他クラブを選ぶかはまだ不透明だ。
2024年のヨーロッパリーグ決勝で中盤の妙技を披露した瞬間から、エデルソンはアタランタを去る運命にあるように見えた。そして2026年の夏、26歳の彼がキャリアの次のステップを遂げるときが来るだろう。
アトレティコ・マドリーは1月の移籍市場でエデルソン獲得に迫ったが、5000万ユーロと評価されるブラジル代表MFの獲得競争では依然として最有力候補だ。ただしマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティも、それぞれの中盤補強候補リストに彼を名を連ねている。
ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドで再び先頭に立って戦った今シーズン、プレミアリーグ単一シーズンの最多アシスト記録更新に現実的な可能性を秘めている。しかし、サウジアラビアからの関心が後を絶たない中、このレッドデビルズの主将にとってオールド・トラッフォードでの最後のシーズンとなる可能性もある。
フェルナンデスは昨夏アル・ヒラルからのオファーを拒否したが、その後ポルトガル代表選手は「ユナイテッドから追い出されそうだと感じた」と主張している。プロリーグがワールドカップに合わせて次なるスーパースター獲得計画を進める中、今後数か月で中東から再び1億ポンドのオファーが提示される可能性がある。
夏の移籍市場を前に、バイエルン・ミュンヘンが1月に最初にフリーエージェントとなることを確認した選手の一人がレオン・ゴレツカだ。同クラブは、ゴレツカがアリアンツ・アレーナで新契約を結ばないものの、ブンデスリーガの巨人から去るまでシーズン終了まで残留することを発表した。
バイエルンで通算300試合近くを戦ったベテランであるゴレツカは、契約満了時点で31歳となる。そのため、中盤に経験豊富な選手を加えたいと考える欧州各国のクラブにとって、非常に魅力的な選択肢となるだろう。
今夏フリーで獲得可能な選手の一人であるイブラヒマ・コナテの去就は不透明だ。リヴァプールは契約最終5か月を迎えたフランス人DFに対し、アンフィールド残留を説得する努力を続けている。
コナテへのレアル・マドリーの関心は、マージーサイドでのミスが目立ったシーズンを経て薄れたようだが、5月に27歳を迎えるこのセンターバックには、豊富なトップレベル経験を持つ選手として、確実に他の求婚者が現れるだろう。
ニューカッスルが来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃した場合、財政規則違反を避けるため、夏に1～2人の選手を売却する必要が生じるだろう。一方、ティノ・リヴラメントは昨夏にニューカッスルからの移籍が噂されており、他クラブからの関心が継続しているなら、このイングランド代表DFが放出候補の最有力となる。
マンチェスター・シティとアーセナルの両クラブが元チェルシーのユーススターとの関連性を報じられているが、移籍交渉においてリヴラメントの芳しくない負傷歴が不利に働くかどうかは、まだ見通せない状況だ。
1月の移籍市場最終週の大半において、ジャン＝フィリップ・マテタがクリスタル・パレスを去るかのように見えた。ノッティンガム・フォレストがフランス代表選手の獲得に興味を示した後、ACミランがマテタ獲得で合意したものの、膝の問題により締切日のメディカルチェックに不合格となった。
こうしてマテタは、自身がパレスに将来性を見出せないことを明言していたにもかかわらず、セルハースト・パークに戻ることとなった。したがって、夏に遅ればせながら移籍しないとなれば驚きだろう。もちろん、オリヴァー・グラスナーの後任監督が28歳の選手に残留を説得する可能性はあるが、ヨルゲン・ストランド・ラーセンがすでにマテタの後継者として獲得されている状況では、そのような方針転換は起こりそうにない。
ポルトガルサッカー界で今最も注目される若手選手であり、世界でも指折りの10代才能であるロドリゴ・モラは、昨夏ポルトを去る寸前までいったが、アル・イテハドへの移籍を拒否。代わりに幼少期から所属するクラブにもう1シーズン残留することを選んだ。
攻撃的ミッドフィルダーのモラは、昨シーズン途中でのトップチームデビュー以来、60試合強で15得点を記録。過去12か月間、PSG、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルとの移籍噂が絶えなかったが、18歳の契約に盛り込まれた違約金条項により、移籍金は最大7000万ユーロに達する可能性がある。
12月のある時点では、モハメド・サラーのリヴァプールでのキャリアはすでに終わったかのように感じられた。伝説的なフォワードは、3試合連続でベンチ入りした後にクラブから追い出されていると感じていると爆発的に告白した後、アルネ・スロット監督と和解することはできたものの、「エジプトの王」が今シーズン終了後にアンフィールドを去るのは依然として避けられないように思える。
昨年5月に結んだ契約の残り期間はあと1年。今夏こそが、リヴァプールが史上最高の選手の一人を真に高額で売却する最後の機会となる。サウジのクラブが史上最も知名度の高いアラブ人選手を迎えようと争っている現状では、すべての関係者に合意できる条件を見出すことに何の問題もないはずだ。
サヴィーニョは昨夏、マンチェスター・シティがレアル・マドリーのFWロドリゴ獲得に興味を示した際、トッテナム移籍の噂が絶えず、放出候補と見られていた。結局どちらの移籍も実現しなかったものの、サヴィーニョは今シーズンを通じてエティハド・スタジアムでの地位を向上させられず、1月に加入したアントワーヌ・セメンヨとの出場時間争いも激化している。
こうした状況から、21歳のブラジル代表選手は他クラブでスタメンの機会を得るため移籍する可能性が高い。トッテナムは攻撃陣を強化するため、依然としてサヴィーニョを北ロンドンに招致することに強い関心を示しているようだ。
ニコ・シュロッターベックの契約は2027年に満了予定だが、新たな契約合意の兆しは見られない。そのためドルトムントは、1年後に無償で流出するリスクを避けるため、2026年に同選手を放出する方針だ。バイエルン・ミュンヘンがドイツ代表選手の最有力移籍先と目されていたが、ダヨ・ウパメカノがアリアンツ・アレーナ残留と新契約締結を決断したことで、この可能性は消え去った。
このためリヴァプールが26歳のシュロッターベック獲得の最有力候補に浮上する可能性があり、一方レアル・マドリーもフリーエージェントとなるアントニオ・リュディガーとダヴィド・アラバの退団を見据え、守備陣の補強を模索中だ。
ヴィニシウスは18カ月近くサウジアラビアへの巨額移籍が噂されており、シャビ・アロンソ監督との確執が表面化した際にはレアル・マドリー退団が最も現実味を帯びた。11月の報道によれば、現在の契約が2027年夏までしか残っていないにもかかわらず、ブラジル人選手は契約交渉を拒否しているという。
1月のアロンソ監督退任でこの膠着状態は解消される可能性があり、スペイン人監督去りし後は得点時にマドリーのエンブレムにキスするパフォーマンスも見せているが、既に運命は決まっているのだろうか？ キリアン・エンバペが現在ブランコス攻撃陣の主軸であることは疑いようがない。つまりヴィニシウスにとっては、中東からの高額オファーを受け入れ、数年後に欧州復帰を画策する方が得策かもしれない。
注目度の高い潜在的なフリーエージェントの一人であるドゥシャン・ヴラホヴィッチは、2022年1月にユヴェントスへ7000万ユーロで移籍した際の期待に応えられていない。セルビア代表はビアンコネリで162試合64得点を記録したが、トリノでの4年間の在籍期間中に徐々に序列を下げ、今夏に退団が認められる見込みだ。
それにもかかわらず、ヴラホヴィッチはバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、トッテナムといったクラブとの関連が報じられており、26歳でキャリアの再建を目指す彼には十分な市場価値があることを示唆している。
クリスタル・パレスを最後に去る者は電気を消すのか？クラブのサッカー界における立場を考えれば、イーグルスファンは主力選手の流出に慣れっこだ。しかしエベレチ・エゼとマーク・グエイが過去12か月で相次いで去り、マテタとオリヴァー・グラスナーも今夏に退団するとみられ、主力MFアダム・ウォートンまで失う可能性にファンは嫌悪感を抱くだろう。
しかしこのイングランド代表選手には多くの求婚者がおり、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールなどが21歳のパス職人獲得に熱心だ。契約があと3年残っていることを踏まえ、パレスはウォートンとの交渉で強硬姿勢を見せるだろう。それでもセルハースト・パークからまたしても大物選手の去就が年内に決まる可能性は十分にある。
「契約年」を利用するという概念は、アメリカのスポーツファンにはよく知られている。フリーエージェントとなる見込みのある選手は、市場に出たときに有利なオファーを確実に得るために、契約最終年にパフォーマンスを向上させてきた。ハリー・ウィルソンは、2025-26シーズンのフラムでのパフォーマンスで、こうした事例からインスピレーションを得たかのようだ。
今シーズン、プレミアリーグでウェールズ人MFを上回るゴールとアシストの合計を記録している選手はわずか5人しかおらず、フラムがウィルソンとの新たな契約締結を試みているにもかかわらず、彼はあと数か月でフリーとなる。29歳の彼の市場価値がどうなるかはまだわからないが、ウィルソンは今年の夏、最も注目されるフリーエージェント選手の一人となるだろう。