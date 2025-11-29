リヴァプールOBが現チームを酷評「良いプレーをしている選手が一人もいない」

リヴァプールは水曜夜のアンフィールドで、開始6分にイヴァン・ペリシッチのPKでPSVに先制を許したが、10分後にドミニク・ソボスライのゴールで同点に追いついた。しかし、アルネ・スロット監督率いるチームはホームのサポーターの前で流れを掴めず、後半開始11分後にグース・ティルに再びリードを奪われた。

さらに終盤にクーハイブ・ドリウエシュが2得点を追加したことで、リヴァプールにとって惨憺たる夜となった。この4-1の敗戦により、リヴァプールは公式戦の過去12試合中9敗を喫する不振に陥り、スロット監督はクラブの運命を好転させる重圧に直面している。

週末のウェストハム戦を控えたリヴァプールは、プレミアリーグ首位のアーセナルに11ポイント差をつけられており、タイトル防衛の望みはほぼ絶たれた。元リヴァプール＆イングランド代表FWピーター・クラウチはクラブを厳しく批判し、水曜日のPSV戦敗戦を「守備が悲惨だった」と評した。