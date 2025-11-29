Getty Images Sport
リヴァプールOBが現チームを酷評「良いプレーをしている選手が一人もいない」
リヴァプールは水曜夜のアンフィールドで、開始6分にイヴァン・ペリシッチのPKでPSVに先制を許したが、10分後にドミニク・ソボスライのゴールで同点に追いついた。しかし、アルネ・スロット監督率いるチームはホームのサポーターの前で流れを掴めず、後半開始11分後にグース・ティルに再びリードを奪われた。
さらに終盤にクーハイブ・ドリウエシュが2得点を追加したことで、リヴァプールにとって惨憺たる夜となった。この4-1の敗戦により、リヴァプールは公式戦の過去12試合中9敗を喫する不振に陥り、スロット監督はクラブの運命を好転させる重圧に直面している。
週末のウェストハム戦を控えたリヴァプールは、プレミアリーグ首位のアーセナルに11ポイント差をつけられており、タイトル防衛の望みはほぼ絶たれた。元リヴァプール＆イングランド代表FWピーター・クラウチはクラブを厳しく批判し、水曜日のPSV戦敗戦を「守備が悲惨だった」と評した。
ピーター・クラウチはPSV戦でのパフォーマンスについて尋ねられた際、『パディ・パワー』の独占インタビューでこう答えた。
「守備は悲惨だった。まるで彼ららしくなかった。選手にプレッシャーをかけられず、戻りも遅かった。 サラーもその責任の一端を担っているが、今のリヴァプールで『自分は良いプレーをしている』と胸を張って言える選手は一人もいないだろう。リヴァプールファン全員にとって本当に悔しい結果だ。
カーティス・ジョーンズがインタビューで『クラブでのキャリアで最も厳しい時期だ』と語っていたのを目にした。数試合負けるのは仕方ないが、あのような形で敗れるのは問題だ。PSVは確かに良いチームだが、リヴァプールなら確実に仕留めるべき相手だ。こうしたことは起こり得るが、あまりにも頻繁に起きている。根深い問題があるのは明らかだ」
オランダのチームに敗れたことで、リヴァプールはチャンピオンズリーグのグループステージで13位に沈んだ。ただし、決勝トーナメント進出が保証される上位8チームとはわずか1ポイント差である。
今シーズン、弱点を露呈しているプレミアリーグの強豪はリヴァプールだけではない。かつては相手を圧倒していたマンチェスター・シティも、過去12カ月でその無敵ぶりは薄れつつある。
クラウチは、アンフィールドやエティハド・スタジアムを訪れるチームが「何かを得られる」と密かに確信している現状を指摘する。過去なら考えられなかったことだ。
「今や相手チームはエティハドやアンフィールドに赴き、結果を出せると信じている」とクラウチは付け加えた。
「過去数年間、特にユルゲン・クロップとペップ・グアルディオラの下では完全に絶望的な状況だった。仮に結果を出せたとしても、ゴールキーパーが25～30本ものシュートをセーブして試合を繋いでいる状態だった。つまり、相手への畏怖の念が確実に薄れ、我々も彼らにプレッシャーをかけられるようになったのだ」
シティもリヴァプール同様、週半ばに大幅なメンバー変更で臨んだ試合でレヴァークーゼンにホームで0-2で敗れた。一方、先週末のニューカッスル戦では1-2で敗れており、土曜日のリーズ戦を前にリーグ首位のアーセナルに7ポイント差をつけられている。
クラウチはまた、アーセナルが優勝争いを続ける姿勢を称賛した。北ロンドンのクラブは、代表戦中断明けにトッテナムとバイエルン・ミュンヘンをそれぞれ下し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方で首位に立っている。20年以上ぶりのリーグ優勝と、クラブ史上初の欧州主要タイトル獲得を目指している。
アーセナルの今季に制限はあるかと問われると、クラウチはこう答えた。
「今季のアーセナルに天井はない。周囲のチームを見渡せば、彼らが優位に立っていると思う。唯一足を引っ張っているのは、まだ成し遂げていないという事実だ」
「アルテタ監督の下でカップ戦は制したが、リーグ優勝もチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げていない。それが唯一の障害だ。シーズン終盤の勝負どころに差し掛かると、サポーターは神経質になり、選手たちも同様になる。それを乗り越えるまでは疑問符は消えない。だが、彼らのロッカールームには勝者のメンタリティが宿っている。きっと乗り越えられるだろう」
アーセナルは日曜午後にスタンフォード・ブリッジで2位のチェルシーと対戦する。ブルーズに勝利し、他試合の結果が追い風となれば、週末を終えて2位と9ポイント差をつけて首位を独走する可能性もある。
