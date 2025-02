【欧州・海外サッカー 特集】指揮官として数々の栄光を築いてきたジョゼップ・グアルディオラ監督だが、長いキャリアでは衝撃的な敗戦も経験している。

去年の11月まで、ジョゼップ・グアルディオラは「You're getting sacked in the morning(お前は明日クビだ)」というチャントが自身に向けられたことがなかったはずだ。今季序盤にアンフィールドで聞いた際には自身のプレミアリーグ優勝回数を意味する6本の指を立てて応戦したが、第24節アーセナル戦(1-5)にはそんなことをする元気もなかった。

ペップが5失点を喫したのは、監督キャリアで2回目。スタジアムにファンが入った試合では史上初のことである。本人はこの異例のスコアに、「私にも起こり得ることだよ。私は特別な存在ではない」と語っている。

そうした中で『GOAL』は、これまでペップが指導者キャリアで喫した屈辱的な敗戦をピックアップ。バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティ時代を振り返って検証する。