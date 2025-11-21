Getty/GOAL
「追いつくことが不可能になる」可能性がある？グアルディオラがアーセナルについて言及
マンチェスター・シティは現在、11試合を終えて首位のアーセナルに4ポイント差をつけられ2位につけている。この差は現時点では埋められないほど大きくはないが、アーセナルは今シーズンこれまでわずか1試合しか負けていない。また、リーグ最高の守備記録を誇り、わずか5失点に抑えている。
マンチェスター・シティは再び調子を取り戻しており、全大会を含む直近4試合で勝利を収めている。11月の代表ウィーク直前には、リーグ王者リヴァプールに3-0で勝利した。そして、アーリング・ハーランドが絶好調の状態にある。
- Getty
しかし、グアルディオラ監督は、アーセナルが追う側にとって困難な状況を作り出していることを認めた。彼は土曜日のニューカッスルの厳しいアウェー戦を前に「真実は、アーセナルのような強力なチームは勝ち点を落とさないと感じているので、もし彼らがさらに離れれば、追いつくことは不可能になるだろう。アーセナルは完璧なチームだ。もし彼らが勝ち点でいくらか距離を取ることができれば、追いつくのは難しいだろう。リヴァプールの時と同じようにね」
イングランドトップリーグの王座は昨シーズン、リヴァプールが楽々とゴールラインを越えてアンフィールドに渡った。順位表の早期リードを失う脅威は決してなかった。グアルディオラ監督はそのラインを越えるために必要なことを知っている。彼はシティを6度のタイトルに導いており、その中には2020年から2024年にかけての歴史的な4連覇も含まれている。
彼は、国内での覇権をめぐる別の戦いにはまだ長い道のりがあり、常にどのように終わるかが重要だと指摘した。
「今は11月だ。11月にはこのリーグで何も確定していない。2月や3月に何が起こるか、注意してください。しかし、シーズンは今始まる。最初のスタートは夏に移籍市場が終わった時だ。そして今、代表ウィークが終わった時に再び始まる。今から3月まで、私たちは3日ごとに顔を合わせる。今こそ本当のシーズンが始まる。そこにいて、シーズン終了時に戦うチャンスを持って到達することが重要だ。(ニューカッスルで)勝つことは私たちにとって重要なステップになるだろう」
グアルディオラ監督はセント・ジェームズ・パークに向かう際、再びハーランドを解き放つ準備をしている。この多産なノルウェー人は、今シーズン、クラブと代表で20試合に出場して32ゴールを記録。彼はプレミアリーグで通算99ゴールを記録しており、最少試合数での100ゴール到達に関してニューカッスルのレジェンドであるアラン・シアラー氏が持つ記録を打ち破りそうな気配だ。ハーランドは109試合目を迎えようとしており、シアラーは100ゴールに到達するのに124試合を要した。
グアルディオラ監督は、1998年以来初めてノルウェーをワールドカップに導いた彼のエースナンバー9について言及した。
「彼は今シーズン信じられないほど素晴らしい。彼はすべての記録を破っている。個人記録、プレミアリーグの記録、ノルウェーの記録。彼のこと、彼の代表チームのことを嬉しく思う。ノルウェー代表のメンバーの多くは、ノルウェーが最後にワールドカップに出場した時にまだ生まれていなかったのを見た。サッカー選手として、ワールドクラスの選手として、彼はワールドカップでプレーし、その経験をする価値がある。彼のことをとても嬉しく思うよ」
- Getty Images
ハーランドは出場を熱望しているが、バロンドール受賞者のロドリは10月初旬から欠場しており、最新の負傷からの復帰の準備がまだ整っていない。グアルディオラはこのスペイン代表ミッドフィールダーについて次のように語った。
「ロドリは順調に回復している。最後の後退から約3週間が経った。彼は、抱えている問題から精神的に、特に肉体的に回復するために、本当の時間をかける必要があることを知っている。今から最後まで一貫性を保つために」
ニューカッスル戦の後、シティはエティハド・スタジアムに戻り、チャンピオンズリーグでレヴァークーゼンと対戦し、プレミアリーグでリーズとホームゲームを行う。
広告