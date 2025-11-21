「追いつくことが不可能になる」可能性がある？グアルディオラがアーセナルについて言及

しかし、グアルディオラ監督は、アーセナルが追う側にとって困難な状況を作り出していることを認めた。彼は土曜日のニューカッスルの厳しいアウェー戦を前に「真実は、アーセナルのような強力なチームは勝ち点を落とさないと感じているので、もし彼らがさらに離れれば、追いつくことは不可能になるだろう。アーセナルは完璧なチームだ。もし彼らが勝ち点でいくらか距離を取ることができれば、追いつくのは難しいだろう。リヴァプールの時と同じようにね」

イングランドトップリーグの王座は昨シーズン、リヴァプールが楽々とゴールラインを越えてアンフィールドに渡った。順位表の早期リードを失う脅威は決してなかった。グアルディオラ監督はそのラインを越えるために必要なことを知っている。彼はシティを6度のタイトルに導いており、その中には2020年から2024年にかけての歴史的な4連覇も含まれている。

彼は、国内での覇権をめぐる別の戦いにはまだ長い道のりがあり、常にどのように終わるかが重要だと指摘した。

「今は11月だ。11月にはこのリーグで何も確定していない。2月や3月に何が起こるか、注意してください。しかし、シーズンは今始まる。最初のスタートは夏に移籍市場が終わった時だ。そして今、代表ウィークが終わった時に再び始まる。今から3月まで、私たちは3日ごとに顔を合わせる。今こそ本当のシーズンが始まる。そこにいて、シーズン終了時に戦うチャンスを持って到達することが重要だ。(ニューカッスルで)勝つことは私たちにとって重要なステップになるだろう」