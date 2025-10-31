グアルディオラがハーランドとロドリの負傷状況を説明「我々を助ける準備ができている」

ロドリは10月5日のブレントフォード戦の前半でハムストリングを負傷して以来、ピッチに立つことができていない。ロドリは、2024年9月に前十字靱帯を断裂して昨シーズンのほぼすべてを欠場して以来、負傷に悩まされ続けている。クラブワールドカップのアル・ヒラル戦で筋肉の負傷を負うと、今シーズンの開幕戦を欠場することに。また、膝の痛みを訴えてバーンリー戦を欠場し、その1週間後にはブレントフォード戦でハムストリングを負傷した。

グアルディオラ監督は、ロドリが日曜日の試合に復帰すると述べたが、先発出場やフル出場は難しいかもしれないと強調した。

「彼は我々を助ける準備ができていると思う。最初からかどうかは分からないが、願わくば一緒にいてくれるだろう。誰もがプレーしたくてたまらない。彼は何度か離脱しているし、我々にとって彼がどれほど重要かは皆が知っている」