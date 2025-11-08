ペップが選んだキャリア最大のライバルは？「一人だけ挙げるなら…」

輝かしい指揮官としてのキャリアは18年にわたり、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンを経て現在はシティで指揮を執るグアルディオラが、今週末にヘッドコーチとして1000試合目の指揮を執ることになる。

54歳の彼がこの節目を達成する相手がリヴァプールであるのは、ある意味ふさわしいと言える。トロフィーを数多く獲得してきたシティ指揮官としてのキャリアにおいて、リヴァプールは彼の最大の天敵であることを証明してきたからだ。

シティで10シーズン目を迎えるグアルディオラは、6度のプレミアリーグ優勝を果たしている。2018-19シーズンと2021-22シーズンには、クロップ率いる2位のリヴァプールをかわして優勝を勝ち取った。

そしてグアルディオラがリーグ優勝を逃した2シーズン、2019-20シーズンと2024-25シーズンには、リヴァプールが優勝を果たしている。前者はクロップ監督、後者は昨季の現監督アルネ・スロットの下での勝利であった。