トッテナムDFファン・デ・フェンに新契約か「ベイルになれる」

トッテナムはファン・デ・フェンに大幅な給与アップと2029年以降の契約延長を伴う新契約を提示する準備が整っているという。

24歳の同選手は2023年にヴォルフスブルクから加入して以来、スパーズの主力選手の一人となり、守備と攻撃の両面で印象的な活躍を続けている。UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節コペンハーゲン戦（4-0勝利）で見せた驚異的な単独ゴール（自陣深くでボールを拾い、4人のディフェンダーを抜き去った一撃）は、彼の卓越した能力を改めて示すものだった。

ファンから「ソンみたい」と称賛されたこのゴールは今季6得点目となり、全大会通じてトッテナムの得点王となった。

現行契約にはまだ3年以上残っているが、クラブ首脳陣は彼の影響力と重要性の高まりを反映した年俸で長期的な将来を確保したい考えだ。 クラブは既に彼とクリスティアン・ロメロをプレミアリーグ最高のセンターバックコンビと位置付け、トーマス・フランク監督による再建の基盤と見なしている。

契約上の安定性を考慮すれば急ぐ必要はないが、今シーズン後半に交渉が行われる見込みだ。トッテナムは海外、特にレアル・マドリーからの関心を認識しているが、クラブ最高額クラスの年俸を提示することでファン・デ・フェンを留め置けるとの自信を示している。

『テレグラフ紙』によれば、彼のリーダーシップ、安定感、そして新たに開花した攻撃的脅威は不可欠な存在となっており、内部関係者は「スパーズが常に必要としていた現代的なディフェンダー」と評している。