Getty Images Sport
トッテナムDFファン・デ・フェンに新契約か「ベイルになれる」
トッテナムはファン・デ・フェンに大幅な給与アップと2029年以降の契約延長を伴う新契約を提示する準備が整っているという。
24歳の同選手は2023年にヴォルフスブルクから加入して以来、スパーズの主力選手の一人となり、守備と攻撃の両面で印象的な活躍を続けている。UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節コペンハーゲン戦（4-0勝利）で見せた驚異的な単独ゴール（自陣深くでボールを拾い、4人のディフェンダーを抜き去った一撃）は、彼の卓越した能力を改めて示すものだった。
ファンから「ソンみたい」と称賛されたこのゴールは今季6得点目となり、全大会通じてトッテナムの得点王となった。
現行契約にはまだ3年以上残っているが、クラブ首脳陣は彼の影響力と重要性の高まりを反映した年俸で長期的な将来を確保したい考えだ。 クラブは既に彼とクリスティアン・ロメロをプレミアリーグ最高のセンターバックコンビと位置付け、トーマス・フランク監督による再建の基盤と見なしている。
契約上の安定性を考慮すれば急ぐ必要はないが、今シーズン後半に交渉が行われる見込みだ。トッテナムは海外、特にレアル・マドリーからの関心を認識しているが、クラブ最高額クラスの年俸を提示することでファン・デ・フェンを留め置けるとの自信を示している。
『テレグラフ紙』によれば、彼のリーダーシップ、安定感、そして新たに開花した攻撃的脅威は不可欠な存在となっており、内部関係者は「スパーズが常に必要としていた現代的なディフェンダー」と評している。
- Getty Images
スパーズが契約残り3年にもかかわらず新契約を結んだ決断は、彼がリリーホワイトの長期戦略においていかに中心的な存在かを物語っている。
今夏にはソン・フンミンの退団を受け副キャプテンに任命され、若く成長途上のチーム内で彼のリーダーシップがますます重要視されていることを示している。 クラブ内部では、ファン・デ・フェンが世界クラスのディフェンダーであるだけでなく、ピッチ内外でクラブの価値観を体現できる文化的リーダーであるとトッテナムは確信している。
今シーズンの活躍はレアル・マドリーを含む欧州トップクラブの注目を引いている。
しかしスパーズの姿勢は揺るがない。ファン・デ・フェンの売却はあり得ないのだ。今年早々にロメロとの契約条件改善に成功したトッテナムは、オランダ人選手に対しても同様のモデルを適用し、今後数年にわたりこの2人を軸とした守備陣の核を構築する決意だ。
- Getty Images Entertainment
元トッテナムMFジェイミー・オハラは、同クラブに対しファン・デ・フェンの残留に全力を尽くすよう強く訴えた。
彼を「次なるベイル」と評し、将来的に1億ポンドの価値を持つ選手になると述べた。
『スカイスポーツ』でオハラはこう語った。
「彼は本当にガレス・ベイルになれると思う。 ベイルが左サイドバックだった頃、私は彼とプレーしたことがある。彼の運動能力やスピードは一目瞭然だった。最終的に彼が成し遂げたことは信じがたいものだった。ファン・デ・フェンには同じ能力がある。あのパワーと推進力を持つ選手がセンターバックで起用されるのは、ほぼ無駄遣いだ」
オハラはさらに続けた。「彼は決定力があり、空中戦に強く、ボールを持った時の恐れを知らない。将来的に『彼は別のポジションでも通用するか？ 193cmの左ウイングとしてサイドラインまで突破し、鋭いクロスを供給できるか？』と考える日が来るかもしれない。誰も彼についていけない。彼はそういう選手になる可能性を秘めている」
元トッテナム選手はまた、移籍の誘いを防ぐため、クラブが彼に金銭的な報酬を与えるべきだと主張した。
「ファン・デ・フェンを絶対に手放したくない。我々はあらゆる手段を尽くし、彼が望む金額を支払うべきだ。週給20万ポンドは軽く値する。注意を怠れば、彼はレアル・マドリー行きになるだろう。トッテナムは彼をクラブの未来の顔に据えるべきだ。それほど彼は優れている」
トッテナムの当面の優先事項は、好調なシーズンスタートを維持することだが、内部ではファン・デ・フェンの新契約に関する協議がシーズン終了前に加速すると見込まれている。
オランダ人選手の契約延長は、スパーズがチャンピオンズリーグの地位を固め、国内タイトル獲得を目指す上で重要な意思表明と位置付けられている。トッテナム関係者は、ファン・デ・フェンの忠誠心とロンドンでの満足感が交渉で優位に立っていると主張している。
広告