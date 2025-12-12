スコールズがアモリムのプレースタイルを激しく攻撃「彼はこのクラブを理解していない！」

『The Good, The Bad, The Football podcast』で、スコールズ氏は自身の見解を明かした。

「監督はこのクラブを理解していないと思う、以上。彼は適任者ではないと思う。マンチェスター・ユナイテッドは何よりもリスクとエンターテインメントが重要だ。ファンを座席の端に座らせて、すぐにでも飛び出せるような状態にすることだ。相手を抜き去るウインガー。シュート。スキルの見せ場。そういうものが何もない。それはクラブからだ。これは別のクラブだと言われる。オマール・ベラーダやジェイソン・ウィルコックスがいて、彼らはおそらく仕事は素晴らしいし、やっていることも素晴らしい。でも彼らはマンチェスター・ユナイテッドではない。マンチェスター・ユナイテッドの選手を獲得すること、マンチェスター・ユナイテッドの監督を招くことがどういうことか、全く分かっていない。スポルティングに行って見れば、彼らは3バックでプレーしていた。すぐにそれはダメだ。マンチェスター・ユナイテッドは絶対にそんなことはしない。できない。ただできないんだ。何年も何年も証明されてきた。サー・アレックス・ファーガソン以前の話だが、常に4-4-1-1か4-4-2だった。人々を楽しませることだ。彼にはそれがない」

「彼はウェストハム戦で4人のディフェンダーを投入した。1-0でリードしたら、監督はいつも『2点、3点、4点』と言っていた。チェルシー戦だったと思うが、1-0でリードして少し守備的になったことがある。チェルシーは良いチームだった。試合後、監督は激怒した。ここではそういうことは起きない。1点取ったら2点取る。毎回、喉元に食らいつくんだ。彼はそれを理解していないと思う」