Getty Images Sport
スコールズがアモリムのプレースタイルを激しく攻撃「彼はこのクラブを理解していない！」
アモリム監督のシステムは3人のセンターバックと高い位置を取るウイングバックを使用しており、クラブの歴史に根付いた伝統的な4バックの守備とは異なる。そして、スコールズ氏はその点について特に不満を声高に表明しており、この戦術的アプローチがクラブが有名な「リスクとエンターテインメント」の哲学に合わないと主張している。
スコールズ氏は、クラブ首脳陣のオマール・ベラーダ氏とジェイソン・ウィルコックス氏が、アモリム監督のシステムが合うと考えたのであれば、クラブのアイデンティティについて「全く分かっていない」と主張した。彼はチームの創造性の欠如と、コビー・メイヌーのような選手に対する監督の扱い方を批判している。11月にマンチェスター・ユナイテッドを2016年以来、初めてのアンフィールドでの勝利に導き、10月にはマネージャー・オブ・ザ・マンスを受賞したにもかかわらず、スコールズ氏らは、監督のシステムへの頑固さが主な問題だと考えている。
- AFP
『The Good, The Bad, The Football podcast』で、スコールズ氏は自身の見解を明かした。
「監督はこのクラブを理解していないと思う、以上。彼は適任者ではないと思う。マンチェスター・ユナイテッドは何よりもリスクとエンターテインメントが重要だ。ファンを座席の端に座らせて、すぐにでも飛び出せるような状態にすることだ。相手を抜き去るウインガー。シュート。スキルの見せ場。そういうものが何もない。それはクラブからだ。これは別のクラブだと言われる。オマール・ベラーダやジェイソン・ウィルコックスがいて、彼らはおそらく仕事は素晴らしいし、やっていることも素晴らしい。でも彼らはマンチェスター・ユナイテッドではない。マンチェスター・ユナイテッドの選手を獲得すること、マンチェスター・ユナイテッドの監督を招くことがどういうことか、全く分かっていない。スポルティングに行って見れば、彼らは3バックでプレーしていた。すぐにそれはダメだ。マンチェスター・ユナイテッドは絶対にそんなことはしない。できない。ただできないんだ。何年も何年も証明されてきた。サー・アレックス・ファーガソン以前の話だが、常に4-4-1-1か4-4-2だった。人々を楽しませることだ。彼にはそれがない」
「彼はウェストハム戦で4人のディフェンダーを投入した。1-0でリードしたら、監督はいつも『2点、3点、4点』と言っていた。チェルシー戦だったと思うが、1-0でリードして少し守備的になったことがある。チェルシーは良いチームだった。試合後、監督は激怒した。ここではそういうことは起きない。1点取ったら2点取る。毎回、喉元に食らいつくんだ。彼はそれを理解していないと思う」
かつてはオールド・トラッフォードの芝生のあらゆる場所を駆け回り、熱狂的な観客に愛されたミッドフィールドの巨匠だったスコールズ氏。主なタイトルには、イングランド記録の11回のプレミアリーグ優勝、2回のUEFAチャンピオンズリーグ優勝、3回のFAカップ優勝、2回のリーグカップ優勝がある。しかし、スコールズ氏は、スタジアムに入るためにダフ屋からチケットを買わざるを得なくなったことを明かした。
「シーズンチケットを4枚持っているので使っている。息子が毎週使っている。チケットを求める人がいる。今週の試合に行きたいというサルフォードの若者がいて、2枚のチケットが必要だった。だからダフ屋に電話しなければならなかった。これ言っていいのかな？正直なところ、ダフ屋を知っているんだ」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドはウルヴズを4-1で快勝し、待望の勝利を手にした。そして月曜日の夜、ボーンマスに勝利することが期待されている。しかし、注意すべき点がある。ボーンマスはオールド・トラッフォードでの直近2試合で勝利しており、いずれも3-0で勝っている。注目はスターティングラインナップと、コビー・メイヌーが先発に起用されるかどうかで、このイングランド代表選手が今シーズン一度もリーグ戦で先発出場していないため、移籍を希望していることはよく知られている。
広告