AFP
PSGのデンベレが再び負傷…バイエルン・ミュンヘン戦で途中交代の不運
前半23分、ウスマン・デンベレがPSGに希望をもたらしたかに見えた。
アクラフ・ハキミの浮き球クロスを28歳の同選手が胸でトラップし、バイエルンのゴールに押し込んだ。しかしVAR介入により、歓喜は瞬く間に失望へと変わった。
長時間の確認後、リプレイ映像によるデンベレがわずかにオフサイドポジションにいたことを示された。
このゴールは取り消され、ルイス・ディアスの見事なフィニッシュで先制したバイエルンのリードはそのまま維持され、スタジアム内の雰囲気は一転して悪くなった。
そのわずか2分後、デンべレが顔をしかめ、太ももを押さえながらベンチに合図を送ったことで、状況はさらに悪化した。
ルイス・エンリケ監督はすぐに交代を指示し、ブラッドリー・バルコラと交代させた。彼は明らかに不満そうな表情でトンネルをまっすぐ歩いて行き、パルク・デ・プランスは沈黙に包まれた。
PSGサポーターにとって、これは痛ましいデジャヴだった。
わずか数日前、デンベレはリーグ戦OGCニース戦（1-0でPSG勝利）で負傷の懸念を引き起こしていたのだ。途中出場したその試合で、ロスタイム中にハキミと会話する様子がカメラに捉えられ、明らかに苦しそうな様子だった。 「痛い、すごく痛い」と右ハムストリングを指さしながら彼が言う様子が捉えられた。
「ハムストリングが痛い…本当に痛い」
この発言は即座にパリに警鐘を鳴らした。デンベレはバルセロナ時代からキャリアを通じてハムストリングの問題に悩まされており、絶好調を取り戻しつつあったまさにそのとき、新たな挫折が迫っているように見えた。
PSGのルイス・エンリケ監督はバイエルン戦前に懸念を和らげようと試み、主力選手が「完全に回復している」と主張した。
彼はこう語った。
「リスクはない。彼は完全に回復している。過去2週間の全トレーニングを消化し、直近2試合に出場した。身体状態は向上している」
しかし開始30分も経たぬうちに、その楽観論は崩れ去った。トンネルを駆け抜けるデンベレの姿は、苛立ちと自らの身体を熟知する選手の本音を物語っていた。9月にフランス代表で負ったハムストリングの負傷から復帰後4試合目の出場だったが、バロンドール受賞者が再び長期離脱を余儀なくされる可能性が現実味を帯びている。
試合後、ルイス・エンリケ監督は『Canal+』のインタビューでこう語った。「分からない。以前の負傷とは無関係だと思う。新たな問題だ。慎重に対応する必要がある。選手たちの状態改善を図っている」
デンベレが退場すると、PSGの攻撃の火力は弱まった。バイエルンは相変わらず容赦なく、その優位性をすぐに生かした。7分後、ディアスが2点目を決め、まとまりのないPSGのディフェンスを雷のようなシュートで打ち破った。
ハーフタイム直前には、ディアスがハキミに無謀なタックルを仕掛け、ハキミは苦痛の叫び声を上げ、医療スタッフが駆けつける中、芝生の上を転がった。
主審のマウリツィオ・マリアニ氏は当初イエローカードを示したが、モニターに呼び出された。タックルを確認した後、主審はレッドカードを提示するしかなかった。
ハキミは涙を流しながら担架で運ばれ、チームメイトたちが彼の周りに集まった。来月、自国で開催されるアフリカネイションズカップでモロッコのキャプテンを務めることが期待されていたハキミにとって、このタイミングは最悪だった。 この負傷によって彼が大会出場を断念することになるかどうかは、まだわからないが、もしそうなれば、モロッコにとって大きな痛手となるだろう。
ハキミが負傷し、デンベレが離脱、選手たちの苛立ちが募る中、パリは崩壊寸前のチームに見えた。
試合終了時には、PSGの夜は苛立ちから惨事へと転落していた。
ジョアン・ネヴェスが74分に1点を返すも、バイエルンは堅守を貫き2-1の勝利を確定させた。ルイス・エンリケ監督にとってこの敗戦は失点以上の意味を持つ。
連覇を目指す王者チームを蝕む負傷者の増加が問題だからだ。
ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、4試合で勝ち点12を獲得し、UEFAチャンピオンズリーグ・グループステージの首位を確固たるものにしている。
彼らはすでに次の挑戦、すなわち11月26日にエミレーツ・スタジアムで行われるアーセナルとのビッグマッチに目を向けているに違いない。首位争いを繰り広げる両強豪が激突する、まさに巨人の戦いとなるだろう。
