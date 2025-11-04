PSGのデンベレが再び負傷…バイエルン・ミュンヘン戦で途中交代の不運

PSGのルイス・エンリケ監督はバイエルン戦前に懸念を和らげようと試み、主力選手が「完全に回復している」と主張した。

彼はこう語った。

「リスクはない。彼は完全に回復している。過去2週間の全トレーニングを消化し、直近2試合に出場した。身体状態は向上している」

しかし開始30分も経たぬうちに、その楽観論は崩れ去った。トンネルを駆け抜けるデンベレの姿は、苛立ちと自らの身体を熟知する選手の本音を物語っていた。9月にフランス代表で負ったハムストリングの負傷から復帰後4試合目の出場だったが、バロンドール受賞者が再び長期離脱を余儀なくされる可能性が現実味を帯びている。

試合後、ルイス・エンリケ監督は『Canal+』のインタビューでこう語った。「分からない。以前の負傷とは無関係だと思う。新たな問題だ。慎重に対応する必要がある。選手たちの状態改善を図っている」

デンベレが退場すると、PSGの攻撃の火力は弱まった。バイエルンは相変わらず容赦なく、その優位性をすぐに生かした。7分後、ディアスが2点目を決め、まとまりのないPSGのディフェンスを雷のようなシュートで打ち破った。

ハーフタイム直前には、ディアスがハキミに無謀なタックルを仕掛け、ハキミは苦痛の叫び声を上げ、医療スタッフが駆けつける中、芝生の上を転がった。

主審のマウリツィオ・マリアニ氏は当初イエローカードを示したが、モニターに呼び出された。タックルを確認した後、主審はレッドカードを提示するしかなかった。

ハキミは涙を流しながら担架で運ばれ、チームメイトたちが彼の周りに集まった。来月、自国で開催されるアフリカネイションズカップでモロッコのキャプテンを務めることが期待されていたハキミにとって、このタイミングは最悪だった。 この負傷によって彼が大会出場を断念することになるかどうかは、まだわからないが、もしそうなれば、モロッコにとって大きな痛手となるだろう。