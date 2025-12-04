Getty
マレスカがリーズ戦後にパーマーの復帰を称賛「今夜唯一の良いニュース」
パーマーの最後の出場は9月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦で、その試合では早い段階で交代を余儀なくされた。その後、彼の復帰は自宅での予期せぬ事故で足の指の不調を抱えたために遅れた。
それでも、現在23歳のパーマーはリーズ戦で控えに名を連ね、1時間過ぎに投入されることになった。その時点でチェルシーは試合に戻る道を見つけており、ペドロ・ネトが同点弾を奪ったが、その後に勝ち越され、パーマーは最高の復帰劇にできなかった。
リーズは72分にドミニク・カルバート=ルーウィンを通じて3点目をネットに入れ、勝利を手にした。チェルシーは驚くほど情けないパフォーマンスとなり、7試合無敗の記録がストップした。
パーマーはまだ90分間の出場は叶わないが、マレスカ監督は10番の選手が戻ったことについて見解を明かした。
「おそらく今夜唯一の良いニュースだ。彼のためを思うと嬉しいよ。彼は戻ってきた。今は少し身体的なコンディションを築く必要があり、間違いなく私たちにとって重要になるだろう。彼は良くなっているが、プレー時間が必要だ。昨夜は30分程度だったが、次の試合ではもっと彼に時間を与えられることを願っている」
チェルシーOBのジョー・コールは『パディ・パワー』に、パーマーの復帰がどれほど重要であるかについて明かした。
「彼は彼らを高めることができるし、彼の復帰は仲間たちに後押しを与えるだろう。私が言いたいのは、彼の不在中に代わった選手たちが素晴らしかったということだ。彼らはチーム全体にゴールを分散させ、パフォーマンスは素晴らしかった。エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドは、10番の役割のコール・パーマーと対峙しても、サッカー界の中でも最高のものと同じくらい良かった」
リーズ戦のチェルシーのパフォーマンスは「素晴らしい」とは程遠いものだったが、ネトは今シーズン5ゴール目のトップリーグでのゴールを決めた。2アシストと合わせ、彼はウルブズ時代の2020-21年からの自身のプレミアリーグ最高記録に並んだ。
マレスカ監督は、ネトについて「ペドロは昨シーズンと比べて、多くのことをより良くやっている。今シーズン、彼がゴールを決めてアシストをしているのも普通のことだ」と言及した。
チェルシーは土曜日にボーンマス戦に臨む。マレスカ監督はその試合に向けて迅速に回復することについて語った。
「今はリセットする必要がある。土曜日の試合の準備をする必要がある。土曜日は環境、強度の面で昨夜の試合と非常に似たものになるだろう。リセットして試合に勝つ準備をする必要がある」
パーマーは、完全な試合のフィットネスとシャープさを回復するために取り組む中で、ボーンマス戦でより多くの出場時間を期待するだろう。彼は今シーズン、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの試合でブレントフォードとバイエルン相手に記録した2ゴールを名前に持っており、マレスカ監督の計画において重要な役割を果たすことになっている。
彼はさらなる挫折を避けることに必死だ。国際的な野心も考慮されている。今シーズン、トーマス・トゥヘル監督の下で選考から外れたパーマーは、2026年ワールドカップに向けてイングランドの厳しい監督に自身の価値を証明しなければならない。
クラブレベルでの定期的な出場、国内および大陸の試合は、その目的に役立つだろう。トゥヘル監督はしばしば、最も壮大な舞台で競争している選手を好むからだ。しかし、スリーライオンズの陣営ではプレーメーカーの座をめぐって激しい競争がある。
イングランド代表は金曜日に2026年ワールドカップの抽選で誰と対戦するかを知るのを待っている。そして代表は3月まで再び試合を行わない。これによりパーマーはスタンフォード・ブリッジでの問題に集中することができる。チェルシーはプレミアリーグの順位表で4位につけており、首位のアーセナルに9ポイント差だ。
