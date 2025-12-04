マレスカがリーズ戦後にパーマーの復帰を称賛「今夜唯一の良いニュース」

パーマーはまだ90分間の出場は叶わないが、マレスカ監督は10番の選手が戻ったことについて見解を明かした。

「おそらく今夜唯一の良いニュースだ。彼のためを思うと嬉しいよ。彼は戻ってきた。今は少し身体的なコンディションを築く必要があり、間違いなく私たちにとって重要になるだろう。彼は良くなっているが、プレー時間が必要だ。昨夜は30分程度だったが、次の試合ではもっと彼に時間を与えられることを願っている」

チェルシーOBのジョー・コールは『パディ・パワー』に、パーマーの復帰がどれほど重要であるかについて明かした。

「彼は彼らを高めることができるし、彼の復帰は仲間たちに後押しを与えるだろう。私が言いたいのは、彼の不在中に代わった選手たちが素晴らしかったということだ。彼らはチーム全体にゴールを分散させ、パフォーマンスは素晴らしかった。エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドは、10番の役割のコール・パーマーと対峙しても、サッカー界の中でも最高のものと同じくらい良かった」