Getty Images Sport
「これは無責任だ」悪夢のような過密日程に挑むクリスタル・パレス、グラスナー監督がFAを非難
- Getty Images Sport
しかし、大会の準々決勝進出を果たしたクリスタル・パレスは、クリスマス前の10日間で5試合、5日間で3試合を戦う見通しとなった。12月14日にマンチェスター・シティ、16日にEFLカップでアーセナル、18日にUEFAカンファレンスリーグでクプシュと対戦する。
UEFAの試合日程は変更不可であるため、欧州戦増加に対応すべくEFLは既に第3ラウンドを2週間に分散開催している。そして今シーズン最も過密な日程の一つとなるパレスの試合を消化させるため、再び日程調整が必要となる見通しだ。
リヴァプール戦での勝利を皮切りに、パレスは9日間で4試合を戦う過密日程に突入。ブレントフォード、AZアルクマール、ブライトンとの対戦が、国際試合中断期間までに控えている。
グラスナーはサッカーの統括団体に対し、安全を最優先にスケジュール調整を行い、選手を怪我から守るよう要請した。「正直、この方法で解決されるとは信じられない。選手にとって無責任な対応だと思う」とグラスナーは金曜日に記者団に語った。
「我々には選手に対する責任があり、彼らの福祉を守らねばならない。それが我々の主要な責務であり、クラブだけの問題ではない。昨日初めてこの話を聞いた時、彼らがこれを検討しているとは信じられなかったが、本当に腹が立つ」
「オフシーズンの夏には、スケジュール調整に携わる人々がいる。彼らには協力して取り組んでほしい。UEFA、プレミアリーグ、FA、EFLが話し合うのが理想的だ。このような事態が起こりうることは驚くべきことではない。これが私の怒りと不安の根源だ。
「もちろんアーセナルや対戦相手にも影響する。だからこそ抽選が終わるまで待って、選手たちの福祉に最適な解決策を模索すべきだ。クリスタル・パレスのためでもなく、選手たちの福祉のために。それが彼らの仕事であり、報酬を得る理由だ。私はそれを期待している」
- AFP
グラスナーはさらに、FIFAが試合間の強制的な休息期間を選手に求める呼びかけが、サッカーの統括団体によって無視されていると指摘した。
「毎日試合ができれば、私の仕事は最も楽になる。トレーニングを計画する必要もなく、チームトークをして試合に臨むだけだ。我々が検証すべきは常識だ」とグラスナーは付け加えた。
「7月にニューヨークでFIFAが各選手団体と会合を持ち、サッカー界の最高機関であるFIFAが公式戦2試合間に72時間の強制休息を提案する案が提示された。
「ところがイングランドでは、FIFAの指示など無視しろと言われている。抽選結果を待って試合日程を調整すればいいだけだ。まったく理解できない。4日間で3試合を強いるのは無責任だと、私は強く強く訴え続けている」
祝祭期間はすでにサッカーカレンダーで最も忙しい時期の一つだ。欧州の多くのリーグが選手を休ませる中、プレミアリーグはクリスマスから新年にかけて試合を続ける。
さらに、12月中旬から1月中旬にかけてモロッコで開催されるアフリカ・ネイションズカップの影響も各チームに及ぶ。クリスタル・パレスは、今週中盤に2得点を挙げたサールと、夏の移籍市場で加入したクリスタンタス・ウチェの2選手のみがAFCONで離脱する可能性がある。両選手は年末にそれぞれセネガル代表とナイジェリア代表として出場する見込みだ。
広告