「これは無責任だ」悪夢のような過密日程に挑むクリスタル・パレス、グラスナー監督がFAを非難

グラスナーはサッカーの統括団体に対し、安全を最優先にスケジュール調整を行い、選手を怪我から守るよう要請した。「正直、この方法で解決されるとは信じられない。選手にとって無責任な対応だと思う」とグラスナーは金曜日に記者団に語った。

「我々には選手に対する責任があり、彼らの福祉を守らねばならない。それが我々の主要な責務であり、クラブだけの問題ではない。昨日初めてこの話を聞いた時、彼らがこれを検討しているとは信じられなかったが、本当に腹が立つ」

「オフシーズンの夏には、スケジュール調整に携わる人々がいる。彼らには協力して取り組んでほしい。UEFA、プレミアリーグ、FA、EFLが話し合うのが理想的だ。このような事態が起こりうることは驚くべきことではない。これが私の怒りと不安の根源だ。

「もちろんアーセナルや対戦相手にも影響する。だからこそ抽選が終わるまで待って、選手たちの福祉に最適な解決策を模索すべきだ。クリスタル・パレスのためでもなく、選手たちの福祉のために。それが彼らの仕事であり、報酬を得る理由だ。私はそれを期待している」