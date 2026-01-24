3月27日(金)のプロ野球公式戦開幕に向け、2月1日(土)から各球団が春季キャンプを実施する。
本記事では、2026年プロ野球春季キャンプの日程を紹介している。
※放送・配信局・スケジュールは変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日)～2月25日(水)
|沖縄県国頭郡宜野座村・バイトするならエントリー宜野座スタジアム
虎テレ
|2軍
|2月1日(日)～2月25日(水)
|沖縄県うるま市・うるま市具志川野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日)～2月23日(祝・月)
|沖縄県宜野湾市・ユニオンですからスタジアム宜野湾
|ファーム
|2026年2月1日(日)～2月22日(日)
|沖縄県中頭郡・嘉手納野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月１日(日)～2月12日(木)
2月14日(土)～3月1日(日)
|宮崎県宮崎市・ひなたサンマリンスタジアム宮崎
沖縄県那覇市・沖縄セルラースタジアム那覇
GIANTS TV
|2軍
|2月１日(日)～3月1日(日)
|宮崎県宮崎市・ひなたひむかスタジアム
|3軍
|2月１日(日)～2月27日(金)
|宮崎県都城市・高城運動公園野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日）～2月12日(木)
2月14日(土）～2月25日(水)
|宮崎県日南市・天福球場
沖縄県沖縄市・コザしんきんスタジアム
|2軍
|2月1日(日）～2月3日(火)
2月5日(木）～2月25日(水)
|大野練習場/由宇練習場
宮崎県日南市・東光寺球場
|3軍
|2月1日～27日
|高城運動公園野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日) ～ 2月24日(火)
|沖縄県中頭郡・Agreスタジアム北谷
|2軍
|2月1日(日) ～ 2月24日(火)
|沖縄県中頭郡・オキハム読谷平和の森球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日（日）～2月26日（木）
|沖縄県浦添市・ANA BALL PARK 浦添
|2軍
|2月1日（日）～2月11日（水）
2月13日（金）～2月26日（木）
|東京都新宿区・明治神宮野球場
宮崎県西都市・西都原運動公園野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日（日）～3月3日（火）
|宮崎県宮崎市・生目の杜運動公園
スポーツライブ＋
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日)～24日(火)
|沖縄県名護市・Enagic（エナジック）スタジアム名護
沖縄県那覇市・沖縄セルラースタジアム那覇
ファイターズMIRU
|2軍
|2月1日(日)～23日(月・祝）
|沖縄県国頭郡・かいぎんスタジアム国頭
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|-
|2月1日（日）～2月27日（金）
|宮崎県宮崎市・清武総合運動公園（SOKKENスタジアム、清武第2野球場）
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日（日）～22日（日）
|沖縄県国頭郡・金武町ベースボールスタジアム
パ・リーグSpecial
|2軍
|2月1日（日）～12日（木）
2月14日（土）～3月1日（日）
|沖縄県島尻郡・久米島野球場
宮崎県日向市・お倉ヶ浜総合公園野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
| 2月1日(日)～11日(水・祝)
2月13日(金)～23日(月・祝)
|宮崎県都城市 運動公園野球場
沖縄県糸満市 西崎運動公園
|2軍
|22月1日(日)～12日(木)
2月14日(土)～23日(月・祝)
|沖縄県石垣市 中央運動公園
宮崎県都城市 運動公園野球場
|軍
|日程
|場所
|放送・配信
|1軍
|2月1日(日)～23日(月・祝)
|宮崎県日南市・南郷中央公園
|2軍・3軍
|2月1日(日)～25日(水)
|高知県高知市・ 高知県立春野総合運動公園
