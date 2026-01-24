このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
npb spring camp 2026 information schedule broadcasts
Tsutomu Maeda

プロ野球2026春季キャンプはいつから？セ・パ12球団の日程スケジュール・放送予定

2026年プロ野球各球団の春季キャンプ日程スケジュールを紹介する。

3月27日(金)のプロ野球公式戦開幕に向け、2月1日(土)から各球団が春季キャンプを実施する。

本記事では、2026年プロ野球春季キャンプの日程を紹介している。

※放送・配信局・スケジュールは変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

