ドイツのレジェンドがシュロッターベックに警告。バイエルンへの移籍を拒否するよう助言

『スポルト・ビルト』に語ったマテウス氏は、この潜在的な移籍を分析し、フランス代表のダヨ・ウパメカノをシュロッターベックの成功への主な障壁として特定した。シュロッターベックの明らかな質にもかかわらず、ワールドカップ優勝者は、バイエルンの戦術的なセットアップには現在彼のための空席がないと感じている。

「彼はドイツで最高のセンターバックの一人だ」と強調した上で、彼はすぐにその称賛にポジション争いについての厳しい警告で条件をつけた。

「ウパメカノ次第だと思う。ウパメカノが残留すれば、ニコ・シュロッターベックがバイエルンでレギュラー選手になるのは非常に難しいだろう。しかし、まだそこまで至っていない。ニコが何を計画しているのかはわからない」

このコメントは、バイエルンのスターティングイレブンでのポジションを固めたように見えるウパメカノの復活を強調している。マテウス氏は、フランス人選手が退団しない限り、シュロッターベックはおそらくベンチを温めることになるだろうと主張。これは2026年ワールドカップを控えた代表チームでの彼の野望にとって有害なシナリオとなると語った。