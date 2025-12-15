Getty Images Sport
ドイツのレジェンドがシュロッターベックに警告。バイエルンへの移籍を拒否するよう助言
かつてバイエルンやドイツ代表でキャプテンを務めたマテウス氏は、シュロッターベックに対し、ドルトムントからアリアンツ・アレーナに移る前によく考えるよう促し、ウパメカノがいる間にバイエルンに移籍すれば、キャリアを停滞させるリスクがあると警告した。現在26歳のセンターバックの将来は、2027年夏にドルトムントとの契約が満了することと、バイエルンが彼の状況を注意深く監視していることから、ブンデスリーガで大きなトピックとなっている。
フライブルクから加入して以来、ドルトムント守備の要として確立したシュロッターベックは、現在キャリアの岐路に立っている。契約期限が迫っており、ドルトムントが明らかに新契約を結びたいと望んでいるにもかかわらず、まだ延長にサインしていないため、ドイツ王者が激しいライバルからまた重要な資産を引き抜こうとする可能性があるという憶測が高まっている。しかし、マテウス氏は、特にヴァンサン・コンパニ監督のチームの現在の序列を考えると、そのような移籍は選手にとってリスクに満ちていると考えている。
- AFP
『スポルト・ビルト』に語ったマテウス氏は、この潜在的な移籍を分析し、フランス代表のダヨ・ウパメカノをシュロッターベックの成功への主な障壁として特定した。シュロッターベックの明らかな質にもかかわらず、ワールドカップ優勝者は、バイエルンの戦術的なセットアップには現在彼のための空席がないと感じている。
「彼はドイツで最高のセンターバックの一人だ」と強調した上で、彼はすぐにその称賛にポジション争いについての厳しい警告で条件をつけた。
「ウパメカノ次第だと思う。ウパメカノが残留すれば、ニコ・シュロッターベックがバイエルンでレギュラー選手になるのは非常に難しいだろう。しかし、まだそこまで至っていない。ニコが何を計画しているのかはわからない」
このコメントは、バイエルンのスターティングイレブンでのポジションを固めたように見えるウパメカノの復活を強調している。マテウス氏は、フランス人選手が退団しない限り、シュロッターベックはおそらくベンチを温めることになるだろうと主張。これは2026年ワールドカップを控えた代表チームでの彼の野望にとって有害なシナリオとなると語った。
マテウス氏はまた、ジグナル・イドゥナ・パークでのシュロッターベックの契約更新の遅れに関する理論を提示した。ドルトムントは守備のリーダーを長期契約で縛りつけたいと考えているが、選手側は態度を明確にしていない。ドイツのレジェンドは、このためらいがブンデスリーガでより良い給与を得るためのレバレッジではなく、むしろリヴァプールが彼に注目していると言われているイングランドで自分を試したいという願望によるものではないかと推測している。
「ドルトムントでは彼にはポジションがある。彼が何を待っているのかはわからない。おそらくまだイングランドからのオファーだろう」
プレミアリーグは長い間、シュロッターベックの潜在的な目的地として宣伝されてきた。彼の身体的なプロフィール、左利きの配球能力、中盤に押し上げる能力は、イングランドのトップクラブにとって魅力的な選択肢となっている。ラ・リーガへの冒険も、ドイツ代表にとって可能性として取り上げられており、レアル・マドリーが興味を示していると言われている。バルセロナも、ハンジ・フリック監督とのつながりから関連付けられていたが、最近の報道ではクラブが彼のプレースタイルへの懸念から彼の獲得に消極的だと主張している。
- Getty Images Sport
最終的に、マテウス氏のアドバイスは明確だった。確実にスターターとして保証されている場所に留まるか、海外に移籍するかだが、控えになるためにバイエルンには行くなということだ。彼は、バイエルンの現在の守備パートナーシップが機能している限り、シュロッターベックが移動することは大きなギャンブルになると繰り返した。
「しかし、バイエルンがウパメカノとうまくやっているなら、私は必ずしもニコにバイエルンに行くことを勧めない。なぜなら、当面の間、彼は列の後ろになるからだ」
このような有名人物からの介入は、シュロッターベックに将来を明確にするよう圧力をかけている。ドルトムントにとって、優先事項は守備の要の契約を確保し、フリー移籍や減額された移籍金で彼を失うことを避けることだ。一方、バイエルンは、フリー移籍の脅威が迫る中、ウパメカノを新契約にサインさせることに自信を持っているようで、シュロッターベックはマテウス氏のコメントを真剣に考える必要があるかもしれないことを示唆している。
広告