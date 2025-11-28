ニコ・パス、得点とアシストの合計で欧州トップクラスに

このヨーロッパ仕様のコモでは 、ラーノ湖の星空の中で他の星よりも輝いている星がある。それはニコ・パスで、彼は確固たるチャンピオンとしての数字を誇る絶対的な主役だ。

アルゼンチン人選手を物語るのは、セリエAの成績ランキングのトップに立つ冷徹な数字だ。サッスオーロ戦では 、得点とアシストの合計が2桁に達 した。

ヨーロッパの舞台でもトップクラスの成績を収めており、そう遠くない将来、大きな舞台で活躍する運命にある選手であることを改めて証明している。