ニコ・パス、得点とアシストの合計で欧州トップクラスに

このヨーロッパ仕様のコモでは 、ラーノ湖の星空の中で他の星よりも輝いている星がある。それはニコ・パスで、彼は確固たるチャンピオンとしての数字を誇る絶対的な主役だ。
アルゼンチン人選手を物語るのは、セリエAの成績ランキングのトップに立つ冷徹な数字だ。サッスオーロ戦では 、得点とアシストの合計が2桁に達 した。
ヨーロッパの舞台でもトップクラスの成績を収めており、そう遠くない将来、大きな舞台で活躍する運命にある選手であることを改めて証明している。
ニコ・パスは、チャルハノール、プリシッチ、オルソリーニと並んで、5得点でリーグ得点ランキングのトップに立っている。しかし、アシストに関しては状況が変わり、2004年生まれの彼は他の選手を見下ろすようにトップに立っている。
ここでも、チームメイトへの決定的なパスは5本。算数の専門家でなくても、その合計が10（彼の背番号と同じ）になることは理解できるだろう。つまり、2桁の数字は、現時点でイタリアのサッカー界ではニコ・パスだけが達成している。
「Opta」の報告によると、ニコ・パスはこの特別なランキングで2桁の数字を達成した2人の選手のうちの1人であり、もう1人はバイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーセである。
フランス人選手の方が成績は良く、ブンデスリーガで6ゴールと6アシストを記録している。しかし、彼の強みは、わずか11試合で41ゴールを決めるという、チームの驚異的な得点力にある。つまり、オリーセがバイエルンの結果に与える影響は、ニコ・パスがコモで与えている影響よりも確かに小さいということだ。
コモ対サッスオーロ戦で最優秀選手賞を受賞した後、『スカイ・スポーツ』のインタビューに応じたニコ・パスは、個人の成績よりもチームとしての結果を優先すると強調した。
「チームを助けるために、常にゴールとアシストを目指している。貢献できて嬉しい。僕たちは正しい道を進んでいるので、この調子で続けていかなければならない」
「アルベルト（モレノ、編注）は経験豊富で、プレーすると最高の選手の一人であることを証明している。彼と一緒にプレーできて嬉しい」
「チームのプレーや、サポーターの応援に自信を持っている。それがベストを尽くす原動力になっている」
予期せぬ事態が起きない限り、ニコ・パスのイタリアでのプレーは今シーズンが最後となるだろう。アルゼンチン人選手の将来は、1年前に完全移籍で放出したレアル・マドリーが待っている可能性が高い。
「ブランコス」 は1200万ユーロという買い戻し権を行使する見込みだが、 これはすでに並外れた活躍で話題を集めている彼の真の価値からすれば、ごくわずかな金額である。
これは、特にトッテナムなど、夏には7000万ユーロという高額のオファーを出していた他クラブにとっては残念な結果となるだろう。このオファーは、1年弱後にパスの復帰を準備している「ブランコス」の「監督」のもと、コモによって拒否された。