ヴォルテマーデがドイツ代表での重要なゴール後に自信「何があっても、僕はまだ得点できる」

試合後、ヴォルテマーデは自身に対する自信を明かした。

「僕は自分の能力に大きな自信を築き、本当に良い感覚を持っている。それは試合がどうなろうとも、僕はまだゴールを決めることができるということだ」

ただ、彼は今回の2ゴールについて「非常に良いサービスを受けた」と認めた。

23歳の彼は、代表チームで重要なゴールを決めることができて「非常に幸せ」だと述べ、「ゴールを決めるのは良い気分だし、この2つは非常に重要だった」と付け加えた。

元ブレーメンのスターは自分の才能に非常に確信を持っているため、ドイツのメインストライカーとしての競争についての質問を冷静にかわした。カイ・ハヴァーツ、ニクラス・フュルクルク、ティム・クラインディーンストなどの怪我をしているフォワードの選択肢の復帰について心配しているかと尋ねられると、「いや、正直なところ、あまり心配していない」と答えた。これまでの成功により、ヴォルテマーデは来夏のワールドカップを楽しみにしている。彼は付け加えた。「これは世界最大の大会で、誰もがプレーすることを夢見ている。それがナンバーワンだ」

ヴォルテマーデはまた、集まった報道陣に、試合で着用したシャツを妹に渡すつもりだと語った。

「妹は長袖のジャージが本当に欲しいと僕に書いてきた。だから、僕はおそらくブレーメンに行くことになるだろう」