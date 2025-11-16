Getty Images Sport
ヴォルテマーデがドイツ代表での重要なゴール後に自信「何があっても、僕はまだ得点できる」
ヴォルテマーデの台頭は、ドイツ代表の苦戦するワールドカップ予選における唯一の明るい兆しとなっている。9月のスロバキア戦に敗れた後、両チームはグループAの首位をめぐる激しい争いに巻き込まれた。ルクセンブルク戦で前半無得点だったこともあり、北アイルランドに勝利したスロバキアにとってはイニシアチブを戻す可能性が出てきたと言えた。
だが、ヴォルテマーデの2ゴールにより、ドイツはスロバキア戦を前に、得失点差でグループ首位に立った。ニューカッスルのストライカーは49分にリロイ・サネのクロスを押し込んで先制し、20分後にはリドル・バクのアシストを流し込んだ。
チームの緊張にもかかわらず、ヴォルテマーデは試合で存在感が薄いときやチームメイトからのサービスが限られているときでも、ゴールを生み出す能力に自信を持ち続けていると主張した。
試合後、ヴォルテマーデは自身に対する自信を明かした。
「僕は自分の能力に大きな自信を築き、本当に良い感覚を持っている。それは試合がどうなろうとも、僕はまだゴールを決めることができるということだ」
ただ、彼は今回の2ゴールについて「非常に良いサービスを受けた」と認めた。
23歳の彼は、代表チームで重要なゴールを決めることができて「非常に幸せ」だと述べ、「ゴールを決めるのは良い気分だし、この2つは非常に重要だった」と付け加えた。
元ブレーメンのスターは自分の才能に非常に確信を持っているため、ドイツのメインストライカーとしての競争についての質問を冷静にかわした。カイ・ハヴァーツ、ニクラス・フュルクルク、ティム・クラインディーンストなどの怪我をしているフォワードの選択肢の復帰について心配しているかと尋ねられると、「いや、正直なところ、あまり心配していない」と答えた。これまでの成功により、ヴォルテマーデは来夏のワールドカップを楽しみにしている。彼は付け加えた。「これは世界最大の大会で、誰もがプレーすることを夢見ている。それがナンバーワンだ」
ヴォルテマーデはまた、集まった報道陣に、試合で着用したシャツを妹に渡すつもりだと語った。
「妹は長袖のジャージが本当に欲しいと僕に書いてきた。だから、僕はおそらくブレーメンに行くことになるだろう」
ナーゲルスマン監督は試合後、ヴォルテマーデの献身的な努力を称賛し、ドイツがワールドカップの準備を続ける中で、彼が代表チームにとって重要な選手になることを認めた。
「ニックは彼の労働倫理に対して特別な称賛に値する。彼は驚異的な距離をカバーした。彼は本当に優れており、私たちにとって重要だ」
ナーゲルスマン監督は明らかにストライカーの得点力だけを評価しているわけではない。23歳の彼がドイツ代表にとって重要なゴールを決め始めたことは確かに助けになる。
ドイツ代表は、2014年ワールドカップ後にミロスラフ・クローゼが引退して以来、彼の後継者を見つけることができていない。多数のストライカーの選択肢が試され、ストライカーを固めることに失敗し、以前の監督たちはハヴァーツのようなミッドフィールダー的な能力を持つ選手や臨時の選択肢を使って前線を率いることを選んだ。
10月の北アイルランド戦での苦しい1-0勝利での決勝点を含む、直近2試合で3つの重要なゴールを決めたヴォルテマーデは、最近の大会で失望させた代表チームの救世主として自らを確立しつつある。自分の能力に対する彼の自信は、国際キャリアを進める中でニューカッスルのスターを助けるだろう。
彼は月曜日のライプツィヒで、ドイツがスロバキアと対戦する際に、再び自分を証明するチャンスがある。引き分けでも、得失点差でグループAを率いるドイツ代表にとっては、来夏のワールドカップへの自動出場権を確保するのに十分だろう。
