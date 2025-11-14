サントスで苦境のネイマール、ブラジル内で移籍の可能性？噂に名門の会長が反応

現在古巣サントスでプレーするネイマール。しかし、最近のクラブの低迷やチームメイトとの関係性の悪化が伝えられると、一部メディアの間で移籍の可能性が浮上。特にフルミネンセが有力候補とされ、盟友チアゴ・シウバが勧誘しているとも伝えられていた。

ネイマールは今夏のクラブワールドカップ前、大会出場に向けて複数クラブと短期レンタルについて話し合ったことを認めており、「いくつかのクラブと交渉していたよ。フルミネンセ移籍は実現寸前だったけど、より良い状態で復帰するためにサントスに残留して練習に励むことを選んだんだ」と明かしている。