Getty Images Sport
サントスで苦境のネイマール、ブラジル内で移籍の可能性？噂に名門の会長が反応
現在古巣サントスでプレーするネイマール。しかし、最近のクラブの低迷やチームメイトとの関係性の悪化が伝えられると、一部メディアの間で移籍の可能性が浮上。特にフルミネンセが有力候補とされ、盟友チアゴ・シウバが勧誘しているとも伝えられていた。
ネイマールは今夏のクラブワールドカップ前、大会出場に向けて複数クラブと短期レンタルについて話し合ったことを認めており、「いくつかのクラブと交渉していたよ。フルミネンセ移籍は実現寸前だったけど、より良い状態で復帰するためにサントスに残留して練習に励むことを選んだんだ」と明かしている。
しかし今回の報道について、フルミネンセのマリオ・ビッテンコート会長は以下のように否定している。
「ネイマールに関して、フルミネンセと選手、あるいはそのスタッフとの間で接触はなかったことを明確にしたい。フルミネンセはサントスに対し深い敬意を抱いており、当然ながらクラブと選手はブラジル選手権の残り試合を勝ち抜くことに100％専念している」
度重なるケガからの復活を目指し、今年頭にサントス復帰を決断したネイマール。しかしここでもケガに悩まされ、公式戦25試合で6ゴール3アシストにとどまっている。さらにチームがブラジレイロ・セリエAで降格圏の17位に低迷している中で、先日のフラメンゴ戦(2-3)では途中交代に不満を爆発させたことも大きな話題に。チームメイトとの関係悪化も伝えられるなど、厳しい状況が続いている。
ネイマールは6月に半年間の新契約を結んでいるため、サントスとの現行契約は2025年末までとなっている。さらに半年間の契約延長オプションが付帯しているようだが、仮にサントスが降格した場合、契約延長の可能性は極めて低いと指摘されている。
