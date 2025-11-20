ネイマール、PK献上で謝罪…サントスは降格の危機

33歳のネイマールは1月に古巣復帰を果たした。サウジ・プロリーグのアル・ヒラルで結んでいた高額契約を破棄した後、少年時代を過ごしたクラブでの2度目の在籍が合意されたのだ。前十字靭帯損傷で12カ月間戦線離脱していたため、南米でも怪我の問題はなかなか解消できなかった。

しかしネイマールはサントスの直近4試合に出場するなど、依然としてチームの象徴的存在だ。ミラソル戦では開始4分にゴールを記録し、チームに完璧なスタートを切らせた。

だが60分にはPK劇に巻き込まれた。ネイマールのプレッシャーでレイナルドが転倒。ボールが遠く離れた後でネイマールが足を振ってしまった。主審はピッチサイドモニターで映像確認を要請。ネイマールのタックルがレナウドの足の間を蹴り抜く形であり、タイミングが悪かったと判断された。ミラソルDFレナウド自らがPKを蹴り、GKガブリエル・ブラザウが触れたもののゴールを決め、1-1で終了した。