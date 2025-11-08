アンチェロッティ、ネイマールに新たな役割を提言？ 「彼にとって理想のポジションかもしれない」

カルロ・アンチェロッティ監督がブラジル代表監督に就任して以降、ネイマールが同国代表から外れたのは4回目となった。イタリア人監督は、今月の代表ウィークに向けて、招集メンバーを発表したが、そこにネイマールの名前はなかった。

ネイマールは2023年10月にウルグアイ代表との試合中に膝のじん帯を断裂して以来、代表でプレーしていない。その怪我から復帰するまで12カ月間を擁し、現在では国際舞台から遠ざかって2年が経過している。

アンチェロッティ監督が就任して以降、未だネイマールは呼ばれておらず。フィットネスの問題によって、2025年3月に最後に選ばれた際も辞退することになった。ブラジルのスターは、リハビリ生活から抜け出すのに苦労している。