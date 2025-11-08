AFP
アンチェロッティ、ネイマールに新たな役割を提言？ 「彼にとって理想のポジションかもしれない」
カルロ・アンチェロッティ監督がブラジル代表監督に就任して以降、ネイマールが同国代表から外れたのは4回目となった。イタリア人監督は、今月の代表ウィークに向けて、招集メンバーを発表したが、そこにネイマールの名前はなかった。
ネイマールは2023年10月にウルグアイ代表との試合中に膝のじん帯を断裂して以来、代表でプレーしていない。その怪我から復帰するまで12カ月間を擁し、現在では国際舞台から遠ざかって2年が経過している。
アンチェロッティ監督が就任して以降、未だネイマールは呼ばれておらず。フィットネスの問題によって、2025年3月に最後に選ばれた際も辞退することになった。ブラジルのスターは、リハビリ生活から抜け出すのに苦労している。
ネイマールについて、アンチェロッティ監督は『PLACAR』に語った。
「ええ、ええ（笑）(今のところ一番多く聞かれるのは)ネイマールについての質問だが、彼はブラジルサッカー界のレジェンドだ。なので、当然のことだ。誰もがネイマールが最高のコンディションに戻ることを望んでいる。そして、CBF、監督、ナショナルチームの技術スタッフも、ネイマールが最高のレベルに戻ることを望んでいる。実際、現代サッカーは多くのことが求められる。才能だけでなく、フィジカルコンディション、インテンシティなど…ネイマールが最高のレベルに戻ることを願っている」
「彼はより中央でプレーする必要があると思う。ウインガーではなくね。現代サッカーではウイングは守備面でのサポートも必要だ。ただ、もう少し中央でプレーすれば、ウイングとしてプレーするよりも守備の仕事がずっと少なくなる。それに、才能ある選手はゴールに近い位置でプレーする方が、得点のチャンスが増える。(偽9番は)彼にとって理想のポジションかもしれない」
今年1月に少年時代のクラブに戻ったネイマールは、契約終了に近づいており、サントスがスター選手に契約延長を申し出るかは決まっていない。ネイマールの契約更新について、クラブのテイシェイラ会長は次のように述べた。
「ネイマールのプロジェクトは半年や1年で終わるものではない。それは2026年のワールドカップ(W杯)に向けたものだ。サントスはネイマールをどのように扱い、どのような投資が行われるかを知っていた。それは高額な投資だ。サントスとネイマールは状況を定期的に評価している。彼が加入した際の評価と現在の評価は違う。そして、財政状況は年末までに双方で評価される。彼は財務について心配していない。そして、サントスには限界がある。ネイマールのプロジェクトは2026年W杯だ。もし共通の基盤を見つけられれば、彼の継続が確認されるだろう。サントスとネイマールが強い信頼関係を持って、合意に達すればね。この状況は適切な時期に解決できると信じている」
ブラジルのファンは、2026年のW杯が迫る中で、再びネイマールが代表チームに選ばれるのを待ち望んでいる。元バルセロナとPSGのスターは、来夏に北米で行われるW杯でキャリア4回目の出場を実現することを熱望しており、アンチェロッティの前で自分を証明するための機会は3月の代表ウィークだけとなった。しかし、33歳のネイマールは3月に招集を受けるために、クラブで安定したパフォーマンスを見せる必要がある。
一方、アンチェロッティ率いるブラジルは、11月15日と18日にセネガルとチュニジアと親善試合を予定している。
