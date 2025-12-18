Getty/GOAL
新たなFIFAが登場！国際サッカー連盟がNetflixとゲーム提携を発表、『EAFC』に対抗する新タイトルを投入へ
FIFAがNetflixと提携
EAは高額なライセンス問題を受けて「FIFA」の名称使用を中止した。同社はFCブランドを毎年継続して提供している。FIFAはいつか独自展開を誓っており、その計画の待望の進展が今明らかになった。
Netflixは、ゲーム業界に初めて足を踏み入れる形で、新たなFIFAシリーズの開発・出版をDelphi Interactiveが担当することを明らかにした。加入者はiOSおよびAndroid端末のNetflixアプリ、ならびに特定のテレビ端末を通じてオンラインプレイが可能となる。
- Getty
最初のFIFAはいつ発売されたのか？そして新バージョンは何をもたらすのか？
EAスポーツは1993年に初のFIFAゲームをリリースし、30年にわたりサッカーシミュレーター市場を席巻してきた。同シリーズは1億5000万人のプレイヤーを魅了したと言われており、確立された「アルティメットチーム」や「クラブ」モードに代わる新たな選択肢が提供されようとしている。
発表によれば「2026 FIFAワールドカップ開催時に世界が熱狂する中、ファンはNetflix Games限定で新たに再構築されたFIFAサッカーシミュレーションゲームをプレイできる」とのこと。
ユーザーには「トーナメントの感動とドラマを最も純粋で楽しい形で体験できる」と約束されている。その特徴は「すぐに学べ、極めるほど興奮し、誰でも気軽に始められる」こと。楽しさはクリック一つで手に入り、ソロでもオンラインで友達とでもプレイ可能だ。必要なのはNetflixとスマートフォンだけ。
Netflix加入者はスマートフォンをコントローラーとして使用できます
世界中の何百万人もの加入者が、すでにNetflixで『ストレンジャー・シングス』や『イカゲーム』といった大ヒット映画や人気シリーズを視聴しています。今回、FIFAがゲームラインナップに加わり、スマートフォンをコントローラーとして使えるサービスが拡充された。
Netflixゲーム部門責任者アラン・タスカン氏は次のように述べている。
「2026年のFIFAワールドカップは文化的な一大イベントとなるだろう。ファンは自宅のリビングルームで試合を体感しながら熱狂を分かち合える。ボタンひとつで誰もが楽しめる形で、サッカーを原点に回帰させたいと考えている」
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は次のように付け加えた。
「FIFAは2026 FIFAワールドカップを前に、Netflix GamesおよびDelphi Interactiveとの提携を大変嬉しく思う。この重要な協業は、FIFAがサッカーゲーム分野における革新に注力する姿勢を示す重要な節目であり、世界中のあらゆる年齢層の数十億人のサッカーファンに届けることを目指し、シミュレーションゲームの概念そのものを再定義するものだ。 再構築された本作はデジタルサッカー新時代の幕開けを告げる。Netflix会員は無料でプレイ可能であり、FIFAにとって歴史的な一歩となる」
デルファイ・インタラクティブの創業者兼CEO、キャスパー・ダウガード氏は次のように述べた。
「サッカーは世界最大のスポーツ。生涯にわたるFIFAファンとして、この大胆な次世代の幕開けを支援し、シリーズの未来を再構築できることを光栄に思っている。私たちの使命はシンプルだ。FIFAゲームを、これまでで最も楽しく、親しみやすく、世界的なサッカーゲームにすること」
デルファイ・インタラクティブの社長であるアンディ・クラインマンは「FIFAとNetflix Gamesと共に、デルファイは世界で最も愛されるスポーツにふさわしいゲームを開発している。それは、誰もが、どこにいても、すぐに手に取ってサッカーの魔法を体感できるゲームだ」と話した。
- GettyImages
FIFAのリリース日：2026年にさらなる更新情報
新作FIFAゲームの正式なリリース時期は未定だが、2026年にはさらなる情報が公開される予定だ。これは世界最高の選手たちが米国・カナダ・メキシコで開催される主要大会に集結する前に行われる。
ソーシャルメディア上での発表への反応は賛否両論で、FIFAシリーズの熱心な支持者からは、コンソール向け作品とは対照的なモバイル優先のアプローチが本当に正しい方向性なのか疑問の声が上がっている。こうした懸念については、近く説明が行われる予定だ。
広告