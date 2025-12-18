世界中の何百万人もの加入者が、すでにNetflixで『ストレンジャー・シングス』や『イカゲーム』といった大ヒット映画や人気シリーズを視聴しています。今回、FIFAがゲームラインナップに加わり、スマートフォンをコントローラーとして使えるサービスが拡充された。

Netflixゲーム部門責任者アラン・タスカン氏は次のように述べている。

「2026年のFIFAワールドカップは文化的な一大イベントとなるだろう。ファンは自宅のリビングルームで試合を体感しながら熱狂を分かち合える。ボタンひとつで誰もが楽しめる形で、サッカーを原点に回帰させたいと考えている」

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は次のように付け加えた。

「FIFAは2026 FIFAワールドカップを前に、Netflix GamesおよびDelphi Interactiveとの提携を大変嬉しく思う。この重要な協業は、FIFAがサッカーゲーム分野における革新に注力する姿勢を示す重要な節目であり、世界中のあらゆる年齢層の数十億人のサッカーファンに届けることを目指し、シミュレーションゲームの概念そのものを再定義するものだ。 再構築された本作はデジタルサッカー新時代の幕開けを告げる。Netflix会員は無料でプレイ可能であり、FIFAにとって歴史的な一歩となる」

デルファイ・インタラクティブの創業者兼CEO、キャスパー・ダウガード氏は次のように述べた。

「サッカーは世界最大のスポーツ。生涯にわたるFIFAファンとして、この大胆な次世代の幕開けを支援し、シリーズの未来を再構築できることを光栄に思っている。私たちの使命はシンプルだ。FIFAゲームを、これまでで最も楽しく、親しみやすく、世界的なサッカーゲームにすること」

デルファイ・インタラクティブの社長であるアンディ・クラインマンは「FIFAとNetflix Gamesと共に、デルファイは世界で最も愛されるスポーツにふさわしいゲームを開発している。それは、誰もが、どこにいても、すぐに手に取ってサッカーの魔法を体感できるゲームだ」と話した。