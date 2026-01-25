グアルディオラの未来は？2026年夏の退任説に関しては「まだ最終決定は下されていない」

55歳になったグアルディオラ監督は、自分自身と周囲に常に最高レベルを要求する。夏にどのような決断を下すかは未定だが、彼は今、あらゆる選択肢を熟考していると言われている。クラブ側も万が一に備え、元チェルシー監督でグアルディオラ氏の右腕でもあったエンツォ・マレスカ氏を後任に据えるなどの「緊急時対応計画」を策定しているとの報道もある。

2026年に具体的なタイトルを獲得できれば、彼の情熱に再び火が灯り、少なくとももう1シーズン契約を全うする原動力となるかもしれない。すでに18個のトロフィーを獲得している彼は、自らの進退を自ら決める権利を十分に勝ち得ている。『マンチェスター・イブニング・ニュース』の最新レポートは次のように綴った。

「グアルディオラの将来は、壊滅的な崩壊でも起きない限り、チームの成績だけで決まることはない。彼には十分な実績という『貯金』があり、自分が去るべきと思った時に去ることができる。今冬のシティは苦しんだが、それでも4つの大会すべてで優勝争いに踏みとどまっている。これは昨年の今頃には到底言えなかったことだ」

「一部の評論家は、今週にも彼が退任し、ウルブズ戦の前にマレスカに交代すると煽っていたが、それは周囲の雑音がどれほど根拠のないものかを証明している。世間には『今夏に去る』という強い確信があるようだが、それは真実というよりも、ライバルたちが抱く『願望』に近いのではないか。監督はキャリアで一度も契約を破ったことがなく、現在の契約は2027年まで続いているのだから」