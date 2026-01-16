このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

(C)Getty Images サッカーなでしこジャパンの2026年初戦はいつ？日程・放送予定 【なでしこジャパンサッカー ニュース】日本女子代表の2026年最初の試合はどこと対戦するのか。放送日程などを紹介。 サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。 サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で販売開始！ 今すぐチェック 本記事では、なでしこジャパンの2026年最初の試合のテレビ放送予定などをまとめている。 (C)Getty Images なでしこジャパンの2026年最初の対戦は？ なでしこジャパンは2026年最初の試合として、アジアカップ2026に臨む。オーストラリアで行われる大会は3月に開幕し、日本は初戦で3月4日にチャイニーズ・タイペイと対戦する。なでしこジャパンは2大会ぶりの優勝を狙う。 試合日 大会 対戦カード 会場 3/4(水)

14:00 AFC女子アジアカップ2026

グループステージ第1節 日本 - チャイニーズ・タイペイ パース・レクタンギュラー・スタジアム

（オーストラリア）

広告 アジアカップ放送予定 女子アジアカップ2026の放送予定は現時点で未定。各種配信サイトの公式サイトの発表を待つ必要がありそうだ。



