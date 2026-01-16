サッカーなでしこジャパンの2026年初戦はいつ？日程・放送予定

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。
サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。
本記事では、なでしこジャパンの2026年最初の試合のテレビ放送予定などをまとめている。
なでしこジャパンは2026年最初の試合として、アジアカップ2026に臨む。オーストラリアで行われる大会は3月に開幕し、日本は初戦で3月4日にチャイニーズ・タイペイと対戦する。なでしこジャパンは2大会ぶりの優勝を狙う。
|試合日
|大会
|対戦カード
|会場
|3/4(水)
14:00
|AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第1節
|日本 - チャイニーズ・タイペイ
|パース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
女子アジアカップ2026の放送予定は現時点で未定。各種配信サイトの公式サイトの発表を待つ必要がありそうだ。